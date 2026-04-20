Μαριέλλα Φασούλα: «Είναι σπουδαία ευκαιρία για μένα αυτό το συμβόλαιο με τις Βάλκιριζ»

Η Μαριέλλα Φασούλα ζει μια ξεχωριστή στιγμή στην καριέρα της, καθώς έκανε το επόμενο βήμα στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού και εντάχθηκε στις Γκόλντεν Στέιτ Βάλκιριζ με rookie συμβόλαιο. Η Ελληνίδα σέντερ απολαμβάνει την εμπειρία της στο περιβάλλον του WNBA και δείχνει από τις πρώτες της τοποθετήσεις ότι πιστεύει πολύ στις δυνατότητές της.

Η κόρη του Παναγιώτη Φασούλα εμφανίστηκε ενθουσιασμένη στις πρώτες δηλώσεις της, ενώ παράλληλα έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα για τη συνέχεια. Η ίδια τόνισε ότι θα δώσει τα πάντα, ώστε να κερδίσει τη θέση της στην ομάδα και να δικαιώσει την ευκαιρία που της παρουσιάστηκε.

Αναφερόμενη στην πρώτη της ημέρα στο προπονητικό καμπ, η Μαριέλλα Φασούλα είπε: «Καταπληκτικά. Είμαι πολύ ενθουσιασμένη που βρίσκομαι εδώ. Αυτή είναι μια τόσο ωραία και σπουδαία ευκαιρία για εμένα. Όλοι είναι τόσο εξυπηρετικοί, τόσο ευγενικοί, έτοιμοι να σε βοηθήσουν. Ξέρεις, οι πληροφορίες είναι πολλές, αλλά είσαι φτιαγμένη για αυτό. Οπότε, δεδομένου ότι ενσωματώθηκα τόσο γρήγορα στην ομάδα, ήταν μια υπέροχη πρώτη ημέρα, νομίζω».

Στη συνέχεια, η Ελληνίδα διεθνής μίλησε για τη φιλοσοφία που έχει συναντήσει μέχρι στιγμής στις Βάλκιριζ και στάθηκε ιδιαίτερα στο κλίμα που επικρατεί στο εσωτερικό της ομάδας. Όπως ανέφερε, η συνοχή, η επικοινωνία και η αλληλοστήριξη αποτελούν βασικά στοιχεία της καθημερινότητας στο νέο της περιβάλλον.

Συγκεκριμένα, για την πρώτη της εντύπωση από τη φιλοσοφία της ομάδας, δήλωσε: «Είναι οικογενειακή η ατμόσφαιρα. Νομίζω, βασίζεται πολύ στην επικοινωνία και στο να είσαι εκεί, η μία για την άλλη. Αυτό έχω καταλάβει από όσο είμαι εδώ. Μπορείς να το καταλάβεις από το πώς είμαστε όλα τα κορίτσια στα αποδυτήρια, στο γήπεδο, πώς μιλάμε μεταξύ μας, πώς προπονούμαστε. Νομίζω, η ομάδα στηρίζεται πραγματικά η μία στην άλλη και σε στηρίζει και το προπονητικό επιτελείο, φυσικά».

Η Φασούλα ξεκαθάρισε ακόμη ότι βλέπει τον εαυτό της να ταιριάζει στο αγωνιστικό πλάνο της ομάδας. Η ίδια υπογράμμισε ότι είναι έτοιμη να προσαρμοστεί στις απαιτήσεις και να προσφέρει ό,τι χρειαστεί, με στόχο να βοηθήσει ουσιαστικά μέσα στο παρκέ.

Για το αν θεωρεί ότι μπορεί να βρει ρόλο στο συγκεκριμένο σύνολο, απάντησε: «Ναι, βλέπω τον εαυτό μου να κάνει ό,τι θέλει η ομάδα. Να δίνω τον καλύτερο εαυτό μου. Μπορώ να προσφέρω ό,τι χρειάζεται η ομάδα. Θα προσπαθήσω, φυσικά, να κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ. Είναι ένα σύστημα που μου αρέσει πολύ. Παίζουμε όλοι μαζί, παίζουμε σκληρά και νομίζω ότι οτιδήποτε χρειάζεται η ομάδα μπορώ να το προσφέρω, είμαι εδώ για αυτό».

Η διεθνής σέντερ στάθηκε και στα αγωνιστικά χαρακτηριστικά της, τονίζοντας ότι μπορεί να προσαρμόσει το παιχνίδι της στις ανάγκες της ομάδας. Παρότι αγωνίζεται κυρίως στο post, εκτίμησε ότι η ευελιξία και η ενέργειά της μπορούν να της δώσουν χώρο στο νέο περιβάλλον.

Όπως είπε για το αγωνιστικό της προφίλ: «Ναι, παίζω πολύ στο post, ξέρετε, είμαι σέντερ, αλλά νομίζω πως το παιχνίδι μου είναι ευέλικτο. Το έχω καταφέρει αυτό στην Ευρώπη. Έχω δυνατή παρουσία, αλλά μπορώ να προσαρμοστώ και σε αυτό που θέλει η ομάδα. Έχω πολλή ενέργεια. Μέχρι στιγμής, μιλάμε μόνο για μπάσκετ. Χαίρομαι που βρίσκομαι εδώ, έχω πολύ θετική αύρα. Μου αρέσει».

Τέλος, η Μαριέλλα Φασούλα αναφέρθηκε με θερμά λόγια στην προπονήτρια Νάταλι Νακάσε, υπογραμμίζοντας ότι έχει ήδη διακρίνει έναν άνθρωπο που εμπνέει εμπιστοσύνη και στηρίζει τις παίκτριές του. Η Ελληνίδα αθλήτρια έδειξε να εκτιμά ιδιαίτερα το γεγονός ότι η προπονήτριά της ενθαρρύνει την προσπάθεια και αντιμετωπίζει τα λάθη ως μέρος της διαδικασίας.

Για τις πρώτες εντυπώσεις της από την τεχνική ηγεσία, ανέφερε: «Είναι πραγματικά ένα πολύ ωραίο άτομο. Είναι πολύ καλή, φαίνεται ευχάριστη. Φαίνεται ότι νοιάζεται πραγματικά. Νοιάζεται για τις παίκτριες. Έχω ακούσει πολλά για το πώς πιστεύει στην κάθε παίκτρια. Μπορείτε να το καταλάβετε από τον τρόπο που μας μιλάει. Είναι πολύ παθιασμένη, κάτι που λατρεύω, μια παθιασμένη προπονήτρια. Δεν φοβάσαι να κάνεις λάθος. Ξέρω ότι είμαι εδώ πολύ λίγο, αλλά, ξέρεις, το τονίζει πολύ αυτό, αρκεί να παλεύεις και να δίνεις το 100%. Εάν κάνεις λάθη, εντάξει. Είναι πολύ ωραίο να μπορείς να νιώθεις αυτήν την εμπιστοσύνη από την προπονήτριά σου».