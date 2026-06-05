Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 5 Ιουνίου

Σήμερα, Παρασκευή 5 Ιουνίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο γιορτάζουν πολλά ονόματα, μεταξύ των οποίων η Δωροθέα, ο Δωρόθεος, ο Πλούταρχος και η Σελήνη. Το άρθρο εστιάζει στον Άγιο Δωρόθεο, Ιερομάρτυρα επίσκοπο Τύρου, περιγράφοντας τη ζωή, το ποιμαντικό του έργο, τον διωγμό επί Διοκλητιανού και το μαρτύριό του το 362 μ.Χ. επί Ιουλιανού του Παραβάτη.

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Εορτολόγιο
Φωτογραφία: Unsplash.com
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σύμφωνα με το εορτολόγιο, σήμερα 5 Ιουνίου γιορτάζουν όσες και όσοι έχουν τα ονόματα Δωροθέα, Δωρόθεος, Πλούταρχος, Κύνθια, Απόλλωνας, Νίκη, Νίκανδρος και Σελήνη, μεταξύ άλλων.
  • Ο Άγιος Δωρόθεος, Ιερομάρτυρας επίσκοπος Τύρου, αναγκάστηκε να απομακρυνθεί κατά τον διωγμό του Διοκλητιανού, αλλά επανήλθε στο ποίμνιό του, στηρίζοντας τους αδυνάτους και βοηθώντας τους θλιβομένους.
  • Ο Άγιος Δωρόθεος μαρτύρησε το 362 μ.Χ. σε ηλικία 107 ετών, κατά τη βασιλεία του Ιουλιανού του Παραβάτη, ενώ σήμερα σώζεται εκκλησιαστικό σύγγραμμά του για τους 70 μαθητές του Ιησού Χριστού.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

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Παρασκευή 5 Ιουνίου σήμερα και σύμφωνα με το εορτολόγιο γιορτάζουν όσες έχουν το όνομα Δωροθέα, Δωρόθεος, Πλούταρχος, Κύνθια, Κυνθία, Απόλλωνας, Απόλλων, Νικανδρία, Νίκη, Νίκανδρος, Σεληνιάς, Σελήνος, Σελήνιος, Σεληνιάδα, Σεληνία, Σελήνη, Σελήνα.

Άγιος Δωρόθεος Ιερομάρτυρας επίσκοπος Τύρου

Ο Άγιος Δωρόθεος ήταν ποιμένας που είχε «τὴν μόρφωσιν τῆς γνώσεως καὶ τῆς ἀληθείας ἐν τῷ νόμῳ» (προς Ρωμαίους, β’ 20). Δηλαδή, την ακριβή γνώση και αλήθεια, που βρίσκεται μέσα στο Νόμο, στην Παλαιά και Καινή Διαθήκη.

Όταν ξέσπασε ο φονικός διωγμός κατά της Εκκλησίας στα χρόνια του Διοκλητιανου, το ποίμνιό του, προκειμένου να χάσει τον πολύτιμο ποιμένα του, με θερμές παρακλήσεις κατάφερε και τον έπεισε να απομακρυνθεί από τον τόπο των διωγμών. Αποχώρησε στη Δυσσό, πόλη της Θράκης, και εκεί ασκήτευε μέχρι να περάσει ο άγριος αυτός διωγμός. Όταν πέρασε η μπόρα του διωγμού, επανήλθε στο ποίμνιό του και με όλη την πατρική στοργή που τον διέκρινε, στήριζε στην πίστη τους αδυνάτους και πρωτοστατούσε στη βοήθεια των χηρών, ορφανών, ασθενών, και γενικά, των θλιβομένων.

Έζησε πολλά χρόνια. Πρόλαβε μέχρι και τη βασιλεία του Ιουλιανού του Παραβάτη. Οι ειδωλολάτρες, όμως, που ήταν προστατευόμενοι αυτού του αυτοκράτορα, έπιασαν το Δωρόθεο και αφού τον βασάνισαν ανελέητα τον σκότωσαν το 362 μ.Χ. Έτσι κέρδισε το στεφάνι του μαρτυρίου. Τότε ο Δωρόθεος ήταν 107 χρονών.

Σήμερα σώζεται εκκλησιαστικό σύγγραμμά του, για τους 70 μαθητές του Ιησού Χριστού.

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