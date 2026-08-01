Κάρυστος: Αναζωπυρώθηκε η φωτιά στον Αετό – Δυσχεραίνουν την κατάσβεση οι άνεμοι

Φωτιά στον Αετό του Δήμου Καρύστου αναζωπυρώθηκε λίγο πριν τα μεσάνυχτα της Παρασκευής, με τους ισχυρούς ανέμους να δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης. Νωρίτερα, η πυρκαγιά είχε περάσει από κατοικημένη περιοχή, καταστρέφοντας ένα σπίτι και προκαλώντας ζημιές σε δύο οχήματα, ενώ 35 πυροσβέστες με 12 οχήματα επιχειρούν στην περιοχή.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Αναζωπύρωση σημειώθηκε λίγο πριν από τις 23:30 το βράδυ της Παρασκευής στη φωτιά που ξέσπασε στον Αετό του Δήμου Καρύστου.
  • Οι ισχυροί άνεμοι δυσχεραίνουν το έργο της πυρόσβεσης, ευνοώντας την εκδήλωση νέων εστιών.
  • Η φωτιά πέρασε νωρίτερα από κατοικημένη περιοχή, προκαλώντας την καταστροφή ενός σπιτιού και ζημιές σε δύο σταθμευμένα οχήματα.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Αναζωπύρωση σημειώθηκε λίγο πριν από τις 23:30 το βράδυ της Παρασκευής (31/7) στη φωτιά που ξέσπασε στον Αετό του Δήμου Καρύστου.

Οι ισχυροί άνεμοι δυσχεραίνουν το έργο της πυρόσβεσης, ευνοώντας την εκδήλωση νέων εστιών και κρατώντας σε αυξημένη επιφυλακή τις δυνάμεις πυρόσβεσης.

Η φωτιά πέρασε νωρίτερα από κατοικημένη περιοχή, προκαλώντας την καταστροφή ενός σπιτιού και ζημιές σε δύο σταθμευμένα οχήματα.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν 35 πυροσβέστες με 12 οχήματα, ενώ μέχρι τη δύση του ηλίου συνέδραμε και πυροσβεστικό ελικόπτερο.

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