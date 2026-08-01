Κάρυστος: Αναζωπυρώθηκε η φωτιά στον Αετό – Δυσχεραίνουν την κατάσβεση οι άνεμοι

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Αναζωπύρωση σημειώθηκε λίγο πριν από τις 23:30 το βράδυ της Παρασκευής (31/7) στη φωτιά που ξέσπασε στον Αετό του Δήμου Καρύστου.

Οι ισχυροί άνεμοι δυσχεραίνουν το έργο της πυρόσβεσης, ευνοώντας την εκδήλωση νέων εστιών και κρατώντας σε αυξημένη επιφυλακή τις δυνάμεις πυρόσβεσης.

Η φωτιά πέρασε νωρίτερα από κατοικημένη περιοχή, προκαλώντας την καταστροφή ενός σπιτιού και ζημιές σε δύο σταθμευμένα οχήματα.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν 35 πυροσβέστες με 12 οχήματα, ενώ μέχρι τη δύση του ηλίου συνέδραμε και πυροσβεστικό ελικόπτερο.