Ξάνθη: Τρία άτομα συνελήφθησαν για εμπορία ανθρώπων και μαστροπεία

Τρία άτομα συνελήφθησαν χτες Πέμπτη στην Ξάνθη και σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για εμπορία ανθρώπων – γενετήσια εκμετάλλευση, μαστροπεία, απόπειρα βιασμού και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα. Η διερεύνηση της υπόθεσης ξεκίνησε μετά την καταγγελία γυναίκας για αδικήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας. Οι συλλήψεις αφορούν έναν αλλοδαπό, τον ιδιοκτήτη και την ταμία ενός καταστήματος, οι οποίοι κατηγορούνται για την εκμετάλλευση της γυναίκας

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τρία άτομα συνελήφθησαν στην Ξάνθη και σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για εμπορία ανθρώπων – γενετήσια εκμετάλλευση, μαστροπεία, απόπειρα βιασμού και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα.
  • Η διερεύνηση της υπόθεσης ξεκίνησε μετά την καταγγελία γυναίκας για αδικήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας, ενώ από την έρευνα αστυνομικών πιστοποιήθηκε η εμπλοκή αλλοδαπού ο οποίος μετέφερε παράνομα τη γυναίκα στη χώρα μας για γενετήσια εκμετάλλευση.
  • Ακολούθησε η σύλληψη του ιδιοκτήτη και της ταμία του καταστήματος, καθώς ο ιδιοκτήτης παραχωρούσε ειδικά διαμορφωμένο χώρο για την τέλεση γενετήσιων πράξεων, ενώ η ταμίας εισέπραττε το αντίτιμο.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Τρία άτομα συνελήφθησαν χτες Πέμπτη στην Ξάνθη και σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για εμπορία ανθρώπων – γενετήσια εκμετάλλευση, μαστροπεία, απόπειρα βιασμού και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα.

Η διερεύνηση της υπόθεσης ξεκίνησε μετά την καταγγελία γυναίκας για αδικήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας που τελέστηκαν σε βάρος της, ενώ από την έρευνα αστυνομικών αρχικά πιστοποιήθηκε η εμπλοκή του ενός αλλοδαπού, ο οποίος εντοπίστηκε και συνελήφθη.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας, ο συλληφθείς την προηγούμενη εβδομάδα μετέφερε στη χώρα μας παράνομα τη γυναίκα, την οποία και στρατολόγησε προκειμένου να την εκμεταλλεύεται γενετήσια, προωθώντας την να εργαστεί σε κατάστημα στην πόλη της Ξάνθης, με σκοπό την αποκόμιση κέρδους.

Ακολούθησε η σύλληψη του ιδιοκτήτη και της ταμία του καταστήματος, καθώς ο ιδιοκτήτης κατά το διάστημα από 24 έως 29 Ιουλίου παραχωρούσε ειδικά διαμορφωμένο χώρο για την τέλεση γενετήσιων πράξεων με πελάτες του καταστήματος, ενώ η ταμίας εισέπραττε το αντίτιμο των πράξεων αυτών.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ξάνθης, ενώ την προανάκριση ενήργησε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ξάνθης.

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