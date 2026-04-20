Βόρεια Καρολίνα: Συναγερμός για πυροβολισμούς σε πάρκο – Οι πρώτες πληροφορίες

Συναγερμός σήμανε στις αρχές στη Βόρεια Καρολίνα, όταν προγραμματισμένο «ραντεβού» μεταξύ νεαρών εξελίχθηκε σε μαζικούς πυροβολισμούς σε πάρκο της πόλης Γουίνστον-Σέιλεμ.

Το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 10 το πρωί στο πάρκο Leinbach, το οποίο βρίσκεται κοντά σε σχολική μονάδα, σύμφωνα με το Associated Press.

Άγνωστος ο αριθμός θυμάτων

Η αστυνομία δεν έχει επιβεβαιώσει μέχρι στιγμής τον αριθμό των θυμάτων, ενώ οι ύποπτοι παραμένουν ασύλληπτοι.

Σύμφωνα με τις αρχές, πολλαπλά άτομα άνοιξαν πυρ το ένα εναντίον του άλλου, κλιμακώνοντας την αρχικά προγραμματισμένη συμπλοκή.

Lockdown στο σχολείο

Το κοντινό σχολείο τέθηκε σε lockdown για λόγους ασφαλείας, μέχρι να διασφαλιστεί ότι η περιοχή είναι ασφαλής.

Οι αρχές διευκρίνισαν ότι οι πυροβολισμοί δεν σημειώθηκαν εντός του σχολείου.

Ανήλικοι μεταξύ των εμπλεκομένων

Η αστυνομία ανέφερε ότι έχουν ήδη εντοπιστεί και ταυτοποιηθεί αρκετά άτομα, τόσο θύματα όσο και ύποπτοι, ωστόσο οι έρευνες συνεχίζονται.

Μεταξύ των εμπλεκομένων φέρεται να υπάρχουν και ανήλικοι.