ΗΠΑ: 27 πλοία αναχαιτίστηκαν από την έναρξη του ναυτικού αποκλεισμού – Το βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα η CENTCOM

Κατερίνα Χαμαλέλη

Διεθνή Νέα

Φωτογραφία: @CENTCOM/X

Ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι έχει αναγκάσει 27 πλοία να αλλάξουν πορεία ή να επιστρέψουν σε ιρανικά λιμάνια από την έναρξη του ναυτικού αποκλεισμού την περασμένη Δευτέρα.

Προειδοποιήσεις για χρήση βίας

Σε βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM), καταγράφεται στρατιώτης να στοχεύει με πολυβόλο τύπου minigun πλοίο, ενώ ακούγεται μήνυμα προς το πλήρωμα:

«Εισέρχεστε σε περιοχή στρατιωτικού αποκλεισμού. Ο αποκλεισμός των ιρανικών λιμανιών θα εφαρμοστεί και ισχύει για όλα τα πλοία ανεξαρτήτως σημαίας. Αν επιχειρήσετε να τον παραβιάσετε, θα επιβάλουμε συμμόρφωση με τη χρήση βίας».

Πίεση προς την Τεχεράνη μέσω των εξαγωγών πετρελαίου

Οι αμερικανικές δυνάμεις είχαν ανακοινώσει νωρίτερα μέσα στον μήνα ότι θα αναχαιτίζουν ή θα αποτρέπουν πλοία που κατευθύνονται προς ή από τις ιρανικές ακτές, με στόχο να ασκήσουν πίεση στην Τεχεράνη περιορίζοντας τα έσοδά της από τις εξαγωγές πετρελαίου.

Αντίδραση του Ιράν

Από την πλευρά του, το Ιράν έχει προειδοποιήσει ότι θα διατηρήσει κλειστά τα Στενά του Ορμούζ έως ότου αρθεί ο αποκλεισμός.

