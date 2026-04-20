ΗΠΑ: 27 πλοία αναχαιτίστηκαν από την έναρξη του ναυτικού αποκλεισμού – Το βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα η CENTCOM

Ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι έχει αναγκάσει 27 πλοία να αλλάξουν πορεία ή να επιστρέψουν σε ιρανικά λιμάνια από την έναρξη του ναυτικού αποκλεισμού την περασμένη Δευτέρα.

Προειδοποιήσεις για χρήση βίας

Σε βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM), καταγράφεται στρατιώτης να στοχεύει με πολυβόλο τύπου minigun πλοίο, ενώ ακούγεται μήνυμα προς το πλήρωμα:

«Εισέρχεστε σε περιοχή στρατιωτικού αποκλεισμού. Ο αποκλεισμός των ιρανικών λιμανιών θα εφαρμοστεί και ισχύει για όλα τα πλοία ανεξαρτήτως σημαίας. Αν επιχειρήσετε να τον παραβιάσετε, θα επιβάλουμε συμμόρφωση με τη χρήση βίας».

Since the commencement of the blockade against ships entering or exiting Iranian ports and coastal areas, U.S. forces have directed 27 vessels to turn around or return to an Iranian port. pic.twitter.com/G8dl96wN4H — U.S. Central Command (@CENTCOM) April 20, 2026

Πίεση προς την Τεχεράνη μέσω των εξαγωγών πετρελαίου

Οι αμερικανικές δυνάμεις είχαν ανακοινώσει νωρίτερα μέσα στον μήνα ότι θα αναχαιτίζουν ή θα αποτρέπουν πλοία που κατευθύνονται προς ή από τις ιρανικές ακτές, με στόχο να ασκήσουν πίεση στην Τεχεράνη περιορίζοντας τα έσοδά της από τις εξαγωγές πετρελαίου.

Αντίδραση του Ιράν

Από την πλευρά του, το Ιράν έχει προειδοποιήσει ότι θα διατηρήσει κλειστά τα Στενά του Ορμούζ έως ότου αρθεί ο αποκλεισμός.