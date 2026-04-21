Οι «μικροί» της Ρεάλ Μαδρίτης έβαλαν τα… γυαλιά στους «μεγάλους» κατακτώντας το UEFA Youth League

Οι «μικροί» της Ρεάλ Μαδρίτης έβαλαν τα… γυαλιά στους «μεγάλους» των «μερένχες» οι οποίοι έμειναν για δεύτερη σερί σεζόν χωρίς τίτλο, καθώς αναδείχθηκαν πρωταθλητές Ευρώπης στο UEFA Youth League, μετά την επικράτησή τους επί της Μπριζ με 4-2 στη διαδικασία των πέναλτι (1-1 η κανονική διάρκεια) στο «Stade de la Tuiliere» της Λοζάνης, που τους χάρισε το δεύτερο τρόπαιο μετά το 2020.

Οι Μαδριλένοι ήταν ανώτεροι στην κανονική διάρκεια και προηγήθηκαν στο 23’ με τον Ορτέγα. Ο Λουντ-Γένσεν στο 64’ έφερε το ματς στα ίσα για την αξιόμαχη Μπριζ, με τον τελικό να οδηγείται στα πέναλτι όπου «μίλησε» ο γκολκίπερ των Μαδριλένων Χάβι Ναβάρο και με δύο επεμβάσεις χάρισε το Youth League στη «Βασίλισσα».

Διαιτητής: Ρ. Σάγκι (Νορβηγία)

Κίτρινες: 61’ Βέρλιντεν – 26’ Φορτέα, 80’ Ορτέγκα

Αποβολές: –

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΜΠΡΙΖ (Γιόνας Ντε Ρεκ): Βάντεν Ντρίσε, Ελμπάι (87’ Μπρασπένινγκ), Βέρλιντεν, Βινς (60’ Ντελόρζ), Γκαρσία, Λουντ-Γένσεν (90’+1’ Μπισιβού), Γκεμάερε, Οκόν, Κόρεν, Ντα Σίλβα (46’ Αμενγκάι), Μουσουαγί.

ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ (Άλβαρο Λόπεθ): Ναβάρο Χιμένεθ, Φορτέα (46’ Ουκπέιγκμπε), Χοάν Μαρτίνεθ, Αγκουάδο, Λεσκάνο, Μπέτο Μαρτίνεθ (71’ Λακόστα), Σάντσο (83’ Βαντίγιο), Παγκονέσα, Γιάνεζ, Τσίρια (77’ Ναβάσκες), Ορτέγκα.

Η «ΧΡΥΣΗ» ΒΙΒΛΟΣ

3 τρόπαια: Μπαρτσελόνα (2014, 2018)

2 τρόπαια: Τσέλσι (2015, 2016)Ρεάλ Μαδρίτης (2020, 2026)

1 τρόπαιο: Σάλτσμπουργκ (2017)

Πόρτο (2019)

Μπενφίκα (2022)

Αλκμάαρ (2023)

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (2024)

ΟΙ ΤΕΛΙΚΟΙ