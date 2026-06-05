Τηλεθέαση (4/6): Τα νούμερα για την πρωινή ζώνη της Πέμπτης

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Με αμείωτη ένταση συνεχίστηκε η «μάχη» για την τηλεθέαση, το πρωί της Πέμπτης 4 Ιουνίου.

Συγκεκριμένα, πρώτοι στο γενικό κοινό βγήκαν οι «Αταίριαστοι» με 14,5%, ενώ την κορυφή στο δυναμικό κοινό κατέκτησε η «Super Κατερίνα» με 17,2%.

Πρωινές Εκπομπές – Γενικό Κοινό (%)

Θέση Κανάλι Εκπομπή Ποσοστό (%) 1 ΣΚΑΪ Αταίριαστοι 14,5% 2 ALPHA Super Κατερίνα 13,7% 3 ANT1 Το Πρωινό 12,8% 4 MEGA Buongiorno 10,8% 5 OPEN 10 Παντού 9,2% 6 ΕΡΤ1 Πρωίαν σε είδον 5% 7 STAR Breakfast@Star 4,4%

Πρωινές Εκπομπές – Δυναμικό Κοινό (%)