Τηλεθέαση (4/6): Τα νούμερα για την πρωινή ζώνη της Πέμπτης

Με αμείωτη ένταση συνεχίστηκε η «μάχη» για την τηλεθέαση, το πρωί της Πέμπτης 4 Ιουνίου.
Συγκεκριμένα, πρώτοι στο γενικό κοινό βγήκαν οι «Αταίριαστοι» με 14,5%, ενώ την κορυφή στο δυναμικό κοινό κατέκτησε η «Super Κατερίνα» με 17,2%.
Πρωινές Εκπομπές – Γενικό Κοινό (%)
|Θέση
|Κανάλι
|Εκπομπή
|Ποσοστό (%)
|1
|ΣΚΑΪ
|Αταίριαστοι
|14,5%
|2
|ALPHA
|Super Κατερίνα
|13,7%
|3
|ANT1
|Το Πρωινό
|12,8%
|4
|MEGA
|Buongiorno
|10,8%
|5
|OPEN
|10 Παντού
|9,2%
|6
|ΕΡΤ1
|Πρωίαν σε είδον
|5%
|7
|STAR
|Breakfast@Star
|4,4%
Πρωινές Εκπομπές – Δυναμικό Κοινό (%)
|Θέση
|Κανάλι
|Εκπομπή
|Ποσοστό (%)
|1
|ALPHA
|Super Κατερίνα
|17,2%
|2
|MEGA
|Buongiorno
|13,3%
|3
|ANT1
|Το Πρωινό
|11,9%
|4
|ΣΚΑΪ
|Αταίριαστοι
|7,4%
|5
|ΕΡΤ1
|Πρωίαν σε είδον
|6,4%
|6
|OPEN
|10 Παντού
|3,2%
|7
|STAR
|Breakfast@Star
|2%