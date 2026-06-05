Τηλεθέαση (4/6): Τα νούμερα για την πρωινή ζώνη της Πέμπτης

Η μάχη της τηλεθέασης συνεχίστηκε με αμείωτη ένταση το πρωί της Πέμπτης 4 Ιουνίου. Οι «Αταίριαστοι» αναδείχθηκαν πρώτοι στο γενικό κοινό με 14,5%, ενώ η «Super Κατερίνα» κατέκτησε την κορυφή στο δυναμικό κοινό με 17,2%.

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Τηλεθέαση
Φωτογραφία: Unsplash.com
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Με αμείωτη ένταση συνεχίστηκε η «μάχη» για την τηλεθέαση, το πρωί της Πέμπτης 4 Ιουνίου.
  • Πρώτοι στο γενικό κοινό βγήκαν οι «Αταίριαστοι» με 14,5%.
  • Την κορυφή στο δυναμικό κοινό κατέκτησε η «Super Κατερίνα» με 17,2%.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

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Με αμείωτη ένταση συνεχίστηκε η «μάχη» για την τηλεθέαση, το πρωί της Πέμπτης 4 Ιουνίου.

Συγκεκριμένα, πρώτοι στο γενικό κοινό βγήκαν οι «Αταίριαστοι» με 14,5%, ενώ την κορυφή στο δυναμικό κοινό κατέκτησε η «Super Κατερίνα» με 17,2%.

Πρωινές Εκπομπές – Γενικό Κοινό (%)

Θέση Κανάλι Εκπομπή Ποσοστό (%)
1 ΣΚΑΪ Αταίριαστοι 14,5%
2 ALPHA Super Κατερίνα 13,7%
3 ANT1 Το Πρωινό 12,8%
4 MEGA Buongiorno 10,8%
5 OPEN 10 Παντού 9,2%
6 ΕΡΤ1 Πρωίαν σε είδον 5%
7 STAR Breakfast@Star 4,4%

Πρωινές Εκπομπές – Δυναμικό Κοινό (%)

Θέση Κανάλι Εκπομπή Ποσοστό (%)
1 ALPHA Super Κατερίνα 17,2%
2 MEGA Buongiorno 13,3%
3 ANT1 Το Πρωινό 11,9%
4 ΣΚΑΪ Αταίριαστοι 7,4%
5 ΕΡΤ1 Πρωίαν σε είδον 6,4%
6 OPEN 10 Παντού 3,2%
7 STAR Breakfast@Star 2%
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