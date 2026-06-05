Μαντόνα: Μετέτρεψε την Τάιμς Σκουέρ σε απέραντο κλαμπ – Η εμφάνιση για το Pride που προκάλεσε δέος και… τρόμο

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Σε ένα εκρηκτικό υπαίθριο πάρτι μετέτρεψε την Τάιμς Σκουέρ της Νέας Υόρκης η Μαντόνα, πραγματοποιώντας μια συναυλία-έκπληξη για την έναρξη του Pride Month σε συνεργασία με την εφαρμογή Grindr.

Η 67χρονη «βασίλισσα της ποπ» παρουσίασε για πρώτη φορά κομμάτια από το πολυαναμενόμενο άλμπουμ της «Confessions II», ωστόσο η εμφάνισή της προκάλεσε έντονη ανησυχία στους θαυμαστές της, καθώς ένα άκρως επικίνδυνο ακροβατικό πάνω στην υπερυψωμένη εξέδρα παραλίγο να καταλήξει σε σοβαρό ατύχημα.

She didn’t come to play. 👑 The Queen of Pop shut down @TimesSquareNYC and the only way in was through @Grindr.

#Pride has never hit different. 🏳️‍🌈🔥 @Madonna #Confessions2 pic.twitter.com/3twcCFrZCL — Mitch Williams (@MitchGWilliams) June 4, 2026



Η Μαντόνα εμφανίστηκε στη σκηνή αργά το απόγευμα της Πέμπτης. Τότε, ακούστηκε η εισαγωγή του νέου της σινγκλ «I Feel So Free» με τον στίχο «μπορώ να είμαι όποια θέλω να είμαι», με την ίδια την σταρ να δίνει αμέσως το σύνθημα στο πλήθος που είχε κατακλύσει τους δρόμους.

«Ελάτε, συναντήστε με στην πίστα», τους φώναξε.



Στη συνέχεια, η Μαντόνα παρουσίασε το «Love Sensation», το όγδοο κομμάτι από το «Confessions II» —τη συνέχεια του εμβληματικού άλμπουμ του 2005 «Confessions on a Dance Floor», που αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 3 Ιουλίου.

Πριν ξεκινήσει το νέο της τραγούδι, υπενθύμισε σε όλους τον λόγο της συγκέντρωσής τους, ρωτώντας: «Είστε έτοιμοι; Είναι η Μητέρα!».

Σε παλαιότερη δήλωσή της κατά την ανακοίνωση του επερχόμενου άλμπουμ, η Μαντόνα είχε υπεραμυνθεί του είδους της μουσικής που υπηρετεί.

«Ο κόσμος πιστεύει ότι η χορευτική μουσική είναι επιφανειακή, αλλά έχουν καταλάβει εντελώς λάθος. Η πίστα δεν είναι απλώς ένας χώρος, είναι ένα κατώφλι: Ένας τελετουργικός χώρος όπου η κίνηση αντικαθιστά τη γλώσσα», είχε τονίσει.

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Το επικίνδυνο στιγμιότυπο που σκόρπισε τον τρόμο

Η Μαντόνα, φορώντας ένα ροζ και μπλε κορσέ και μπότες πάνω από το γόνατο, ερμήνευσε μια σειρά από παλιές και νέες επιτυχίες, έχοντας δίπλα της στη σκηνή τον Βρετανό DJ και παραγωγό Στιούαρτ Πράις, ο οποίος υπογράφει και το νέο άλμπουμ.

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Ωστόσο, η ένταση χτύπησε κόκκινο όταν η τραγουδίστρια πλησίασε την άκρη της εξέδρας, η οποία ήταν τοποθετημένη αρκετά μέτρα πάνω από το έδαφος.

Παρά την ύπαρξη ενός διάφανου προστατευτικού κιγκλιδώματος για λόγους ασφαλείας, η Μαντόνα πέρασε το ένα της πόδι πάνω από αυτό, μένοντας να κρέμεται εν μέρει στο κενό πάνω από το πλήθος.



Οι θεατές της ζωντανής μετάδοσης αντέδρασαν με τρόμο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με έναν χρήστη του X να γράφει: «Ούρλιαξα “Μαντόνα όχι, μην το κάνεις!!!!” όταν κρεμόταν πάνω από το κιγκλίδωμα!».

Άλλοι πρόσθεσαν: «Αυτό με έκανε να νιώσω τόσο νευρικός», «Φοβήθηκα μέχρι θανάτου», «Πραγματικά, ήμουν σε φάση “γιαγιά όχιιιι θεέ μου”», «Φίλη μου, όλοι είχαμε νευριάσει, κλαίω από τα γέλια» και «Ήμουν σε φάση “εμ, όχι, δεν θα το κάνουμε αυτό”».

Φόρος τιμής στο ΛΟΑΤΚΙ+ κίνημα και αναφορές στο παρελθόν

Κατά τη διάρκεια του σόου, η Μαντόνα απευθύνθηκε στο κοινό με τη φράση: «Γεια σας, γκέι!».

Σε ένα από τα κομμάτια, η σκηνή πλημμύρισε με τα χρώματα του ουράνιου τόξου, καθώς στις γιγαντοοθόνες προβάλλονταν φωτογραφίες από πρωτοπόρους του κινήματος για τα δικαιώματα της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας, όπως η τρανς ακτιβίστρια Μάρσα Π. Τζόνσον, ο καλλιτέχνης Κιθ Χάρινγκ και ο φωτογράφος Ρόμπερτ Μέιπλθορπ.

Το έργο του τελευταίου είχε αποτελέσει πηγή έμπνευσης για το περίφημο βιβλίο της Μαντόνα «Sex», το οποίο περιλάμβανε μια σειρά από ερωτικές φωτογραφίες τραβηγμένες από το Steven Meisel Studio και τον Φαμπιέν Μπαρόν.

Το setlist της βραδιάς περιλάμβανε επίσης το νέα τραγούδια «Bring Your Love», καθώς και τα παλαιότερα «Get Together» και «I Love New York», με την ίδια να παίζει air-guitar μπροστά από μια κόκκινη οθόνη.

Madonna performs “Get Together” in Times Square pic.twitter.com/Z2tym2rEhY — vicent (@imvicensgomez) June 4, 2026



Η συναυλία έκλεισε με το παγκόσμιο hit «Hung Up».

MADONNA PERFORMING HUNG UP IN TIMES SQUARE I’M SHAKING pic.twitter.com/rsW0QqNFb3 — madonna (@mdnaspears_) June 4, 2026



Με πληροφορίες από: Daily Mail, Rolling Stone, People