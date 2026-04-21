LIVE – 53η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Επιμέλεια: Νίκος Παγουλάτος

Στην 53η ημέρα του πολέμου στη Μέση Ανατολή, η ένταση μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης παραμένει στο κόκκινο, με τις διπλωματικές προσπάθειες στο Πακιστάν να επισκιάζονται από στρατιωτικές απειλές και έναν ασφυκτικό, αμοιβαίο ναυτικό αποκλεισμό.

Οι τελευταίες εξελίξεις
  • 18:38 21/04/26

    Ισραήλ: Ποινές σε δύο στρατιώτες για την καταστροφή αγάλματος του Ιησού στον Λίβανο

    – Δύο Ισραηλινοί στρατιώτες καταδικάστηκαν σε 30 ημέρες στρατιωτικής κράτησης μετά την καταστροφή αγάλματος του Ιησού στον νότιο Λίβανο.

    – Το περιστατικό προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, με βίντεο να κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και να γίνεται viral.

    – Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, καταδίκασε το περιστατικό «με τον πιο έντονο τρόπο», τονίζοντας ότι τέτοιες ενέργειες δεν συνάδουν με τις αξίες του ισραηλινού στρατού.

  • 17:19 21/04/26

    Τραμπ: «Σύντομα σε διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ η ιρανική ηγεσία» - Ζητεί την απελευθέρωση 8 Ιρανών γυναικών

    – Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι Ιρανοί ηγέτες αναμένεται «σύντομα» να καθίσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με εκπροσώπους των Ηνωμένων Πολιτειών, εντείνοντας τη διπλωματική κινητικότητα.

    – Παράλληλα, ο Τραμπ ζήτησε την άμεση απελευθέρωση οκτώ γυναικών, αναφέροντας: «Θα το εκτιμούσα ιδιαίτερα αν αυτές οι γυναίκες απελευθερώνονταν… Θα ήταν μια εξαιρετική αρχή για τις διαπραγματεύσεις».

    – Μέχρι στιγμής, Ιρανοί αξιωματούχοι δεν έχουν επιβεβαιώσει δημόσια τη συμμετοχή σε συνομιλίες, με τον πρόεδρο του ιρανικού κοινοβουλίου να προειδοποιεί για «νέα χαρτιά στο πεδίο της μάχης» σε περίπτωση επανεκκίνησης των εχθροπραξιών.

  • 15:58 21/04/26

    Τραμπ: Δεν θέλω παράταση της εκεχειρίας με το Ιράν - Θα καταλήξουμε σε μεγάλη συμφωνία

    Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σε συνέντευξή του στο CNBC την Τρίτη ότι δεν επιθυμεί την παράταση της εκεχειρίας με το Ιράν, τονίζοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται σε ισχυρή διαπραγματευτική θέση και θα καταλήξουν σε μια «μεγάλη συμφωνία».

    «Δεν έχουμε τόσο χρόνο»

    «Δεν θέλω να το κάνω αυτό. Δεν έχουμε τόσο χρόνο», ανέφερε ο Τραμπ, απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με το ενδεχόμενο επέκτασης της εκεχειρίας.

    Ο ίδιος πρόσθεσε ότι οι ΗΠΑ διαπραγματεύονται από θέση ισχύος με το Ιράν και εκτίμησε ότι θα επιτευχθεί μια «μεγάλη συμφωνία».

    «Δεν έχουν επιλογή» – Επίδειξη ισχύος

    Παράλληλα, ο Τραμπ εμφανίστηκε βέβαιος για την έκβαση των συνομιλιών, υποστηρίζοντας ότι η Τεχεράνη δεν έχει περιθώρια ελιγμών.

    «Νομίζω ότι δεν έχουν άλλη επιλογή», δήλωσε, αναφερόμενος στον δεύτερο γύρο ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων.

    «Έχουμε εξουδετερώσει το ναυτικό τους, έχουμε εξουδετερώσει την αεροπορία τους, έχουμε εξουδετερώσει την ηγεσία τους», πρόσθεσε.

    «Αλλαγή καθεστώτος» χωρίς να το δηλώνει

    Ο Αμερικανός πρόεδρος έκανε λόγο και για αλλαγές στην ηγεσία του Ιράν, αφήνοντας αιχμές για έμμεση αλλαγή καθεστώτος.

    «Έχουμε εξουδετερώσει την ηγεσία τους, κάτι που περιπλέκει τα πράγματα με έναν τρόπο, αλλά αυτοί οι ηγέτες είναι πολύ πιο λογικοί», σημείωσε.

    «Είναι αλλαγή καθεστώτος, όπως κι αν θέλετε να το ονομάσετε, κάτι που δεν είχα πει ότι θα κάνω, αλλά το έχω κάνει έμμεσα», κατέληξε.

  • 15:19 21/04/26

    ΗΠΑ: Κατάσχεσαν στην Ασία το τάνκερ «Tifani» - Τελούσε υπό κυρώσεις και «παρείχε υποστήριξη» στο Ιράν - ΒΙΝΤΕΟ

    – Οι δυνάμεις των ΗΠΑ πραγματοποίησαν κατάληψη στο υπό κυρώσεις δεξαμενόπλοιο «Tifani» στην περιοχή της Ασίας-Ειρηνικού.

    – Η κατάσχεση έγινε στο πλαίσιο των προσπαθειών των ΗΠΑ να παρεμποδίσουν πλοία που παρέχουν υποστήριξη στο Ιράν, σύμφωνα με το Πεντάγωνο.

    – Το υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ (πλέον υπουργείο Πολέμου) δήλωσε ότι «θα συνεχίσουμε τις προσπάθειες επιβολής του νόμου στην παγκόσμια ναυσιπλοΐα για να εξαρθρώσουμε παράνομα δίκτυα και να αναχαιτίσουμε πλοία υπό κυρώσεις που παρέχουν υλική υποστήριξη στο Ιράν».

  • 14:29 21/04/26

    Τραμπ: «Το Ιράν έχει παραβιάσει την εκεχειρία πολυάριθμες φορές»

    Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, εξαπέλυσε νέα επίθεση κατά της Τεχεράνης μέσω της πλατφόρμας Truth Social, κατηγορώντας την ιρανική πλευρά για συστηματική αθέτηση των όρων της τρέχουσας συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός. Στη σύντομη ανάρτησή του, ο Τραμπ ανέφερε χαρακτηριστικά:…

  • 14:06 21/04/26

    NBC News: Σε χαμηλά επίπεδα η κίνηση στο Ορμούζ- Μόλις 12 πλοία διέσχισαν τα Στενά

    Η ναυσιπλοΐα στο πιο κρίσιμο πέρασμα για το παγκόσμιο εμπόριο πετρελαίου παραμένει σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα, καθώς η ένταση μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ συνεχίζει να κλιμακώνεται. Σύμφωνα με τα τελευταία δεδομένα από την πλατφόρμα Marine Traffic, μόλις 12 πλοία διέσχισαν τα Στενά του Ορμούζ το τελευταίο 24ωρο.

     

    Τα στοιχεία της ιστοσελίδας παρακολούθησης πλοίων καταδεικνύουν την εξής εικόνα:

     

    • Από τα 12 πλοία που πραγματοποίησαν τη διέλευση, τα τέσσερα έφεραν ιρανική σημαία.
    • Η πλειονότητα των πλοίων αυτών χρησιμοποίησε την εγκεκριμένη από το Ιράν διαδρομή ανοικτά του Μπαντάρ Αμπάς.
    • Αυτή τη στιγμή, ακόμη 12 πλοία βρίσκονται στην περιοχή, είτε πλέοντας είτε παραμένοντας αγκυροβολημένα.

     

    Η δραματική μείωση της κίνησης στο σημαντικότερο «σημείο πνιγμού» (chokepoint) για τον παγκόσμιο ενεργειακό εφοδιασμό ακολούθησε την ανακοίνωση της Τεχεράνης το Σάββατο, με την οποία επέβαλε εκ νέου «αυστηρό έλεγχο» στο Ορμούζ.

  • 14:05 21/04/26

    Ιράν: To δεξαμενόπλοιο «Sili City» έσπασε τον ναυτικό αποκλεισμό των ΗΠΑ και εισήλθε στα ύδατα της χώρας

    – Ο στρατός του Ιράν ανακοίνωσε ότι ένα ιρανικό πετρελαιοφόρο, το «Sili City», κατάφερε να εισέλθει στα χωρικά ύδατα της χώρας, αγνοώντας τις «επανειλημμένες προειδοποιήσεις και απειλές» από το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ.

    – Σύμφωνα με την Τεχεράνη, το δεξαμενόπλοιο «Sili City» εισήλθε στα ιρανικά χωρικά ύδατα «σε συνθήκες πλήρους ασφάλειας», παρά τις «πολλαπλές προειδοποιήσεις και απειλές» από το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ.

    – Η εξέλιξη έρχεται μετά την κατάσχεση του ιρανικού φορτηγού πλοίου «Touska» από τις ΗΠΑ στον Κόλπο του Ομάν, ενέργεια που το Ιράν καταδίκασε ως «παράνομη».

     

  • 11:53 21/04/26

    Διπλωματικό θρίλερ στο Ισλαμαμπάντ: Πληροφορίες για άφιξη αντιπροσωπειών ΗΠΑ και Ιράν – Διαψεύδει η Τεχεράνη

    Σύμφωνα με το σαουδαραβικό δίκτυο Al Arabiya, οι προπαρασκευαστικές αντιπροσωπείες των δύο χωρών έχουν ήδη φτάσει στην πρωτεύουσα της χώρας Ισλαμαμπάντ, με το Πακιστάν να δηλώνει πως οι συνομιλίες προχωρούν θετικά και η συμμετοχή των δύο πλευρών έχει εγκριθεί.

     

     

    Ωστόσο, η κρατική τηλεόραση του Ιράν διέψευσε κατηγορηματικά τις αναφορές, τονίζοντας πως καμία αντιπροσωπεία της χώρας δεν έχει φτάσει στο Ισλαμαμπάντ.

     

     

    Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επιδιώκει μια συμφωνία που θα αποτρέψει περαιτέρω αυξήσεις στις τιμές του πετρελαίου και κλυδωνισμούς στα χρηματιστήρια, επιμένοντας ταυτόχρονα πως το Ιράν δεν πρέπει να διαθέτει τα μέσα για την ανάπτυξη πυρηνικού όπλου.

     

    Από την άλλη, η Τεχεράνη ευελπιστεί να αξιοποιήσει τον έλεγχο των Στενών του Ορμούζ για να επιτύχει μια συμφωνία που θα αποτρέψει την επανέναρξη του πολέμου και θα ελαφρύνει τις κυρώσεις, χωρίς όμως να εμποδίζει το πυρηνικό της πρόγραμμα.

  • 11:52 21/04/26

    Ναμπίχ Μπέρι: «Δεν δεχόμαστε καμία "κίτρινη γραμμή" από το Ισραήλ – Αν η κατοχή παραμείνει, θα αντιμετωπίσει την αντίσταση»

    Ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου του Λιβάνου, Ναμπίχ Μπέρι, έστειλε ένα ξεκάθαρο μήνυμα προς το Ισραήλ, απορρίπτοντας κατηγορηματικά τη δημιουργία οποιασδήποτε ζώνης ασφαλείας ή διαχωριστικής γραμμής στον νότιο Λίβανο. Ο Μπέρι υπογράμμισε την ανάγκη για πλήρη αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων από τα κατεχόμενα εδάφη, προειδοποιώντας για σθεναρή αντίδραση σε περίπτωση παραμονής τους.

     

    Αναφερόμενος στην «κίτρινη γραμμή» που κήρυξε το Ισραήλ στη νότια περιοχή, ο Μπέρι δήλωσε εμφατικά: «Δεν υπάρχουν κίτρινες γραμμές, ούτε κόκκινες γραμμές, ούτε πράσινες γραμμές, ούτε γραμμές οποιουδήποτε χρώματος. Δεν μας αφορούν καθόλου οι όποιες γραμμές και δεν μπορούμε να το αποδεχθούμε αυτό με κανέναν τρόπο».

     

    Ο ίδιος κατέστησε σαφές ότι εάν ο ισραηλινός στρατός δεν αποσυρθεί, «θα βρεθούν αντιμέτωποι με την αντίσταση».

     

    Συνεχίζοντας την προειδοποίησή του προς τις ισραηλινές δυνάμεις, ο Μπέρι πρόσθεσε: «Το Ισραήλ πρέπει να αποχωρήσει από τις νότιες περιοχές στις οποίες εισέβαλε και των οποίων την κατοχή προσπαθεί να εδραιώσει. Εάν διατηρήσει την κατοχή του, είτε σε περιοχές, είτε σε θέσεις, είτε μέσω γραμμών που σχεδιάζει, θα μυρίζει τη μυρωδιά της αντίστασης κάθε μέρα».

     

  • 11:49 21/04/26

    Ισραηλινός υπουργός Άμυνας: Ο ηγέτης της Χεζμπολάχ «θα χάσει το κεφάλι του» – «Ο Λίβανος θα γίνει Γάζα»

    – Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας, Ισραέλ Κατζ, εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά της ηγεσίας της Χεζμπολάχ, παραλληλίζοντας την επερχόμενη καταστροφή με εκείνη στις πόλεις Ράφα και Μπέιτ Χανούν της Γάζας.

    – Ο Κατζ προειδοποίησε ότι ο ηγέτης της Χεζμπολάχ, Ναΐμ Κασέμ, «θα πληρώσει και ο ίδιος με την απώλεια του κεφαλιού του».

    – Τόνισε ότι οι ισραηλινές δυνάμεις έχουν λάβει σαφείς εντολές να μην επιδείξουν καμία αυτοσυγκράτηση, ακόμη και κατά τη διάρκεια της εκεχειρίας, με στόχο την ασφαλή επιστροφή των κατοίκων του βορρά.

  • 11:38 21/04/26

    Πτήσεις με το «σταγονόμετρο»: Οι εταιρείες που έχουν ακυρώσει δρομολόγια λόγω έλλειψης καυσίμων – Τι εξετάζει η ΕΕ

    – Ο πόλεμος στο Ιράν και ο περιορισμός της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ έχουν αποκόψει το 20% της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου, προκαλώντας οξεία κρίση στη διαθεσιμότητα κηροζίνης (jet fuel) σε Ευρώπη και Ασία.

    – Οι αεροπορικές εταιρείες έχουν ήδη αρχίσει να προσαρμόζουν τη λειτουργία τους στα νέα δεδομένα με μπαράζ ακυρώσεων, ζημιές και αυξήσεις στις χρεώσεις, καθώς «το jet fuel αποτελεί τεράστιο κόστος».

    – Η ΕΕ ετοιμάζει σχέδιο αντιμετώπισης της κρίσης, όμως ενώ ο Επίτροπος Μεταφορών εμφανίζεται καθησυχαστικός, ο επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας προειδοποιεί για επικείμενες ακυρώσεις πτήσεων λόγω έλλειψης καυσίμων.

  • 09:32 21/04/26

    Τραμπ: Η απομάκρυνση της «πυρηνικής σκόνης» του Ιράν θα είναι μια «μακρά και δύσκολη διαδικασία»

    – Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, υποστήριξε ότι οι εγκαταστάσεις εμπλουτισμού και αποθήκευσης ουρανίου του Ιράν καταστράφηκαν ολοσχερώς κατά τη διάρκεια στρατιωτικής επιχείρησης τον περασμένο Ιούνιο.

    – Σύμφωνα με τον ίδιο, η ανάσυρση του πυρηνικού υλικού από τα ερείπια θα αποτελέσει μια εξαιρετικά σύνθετη πρόκληση, με τον Τραμπ να αναφέρει πως «η εκσκαφή της θα είναι μια μακρά και δύσκολη διαδικασία».

    – Οι Ιρανοί αξιωματούχοι διαψεύδουν τους ισχυρισμούς περί συμφωνίας, επιμένοντας αμετάκλητα στα «πυρηνικά τους δικαιώματα» και ξεκαθαρίζοντας πως δεν έχουν αποδεχθεί κανέναν τέτοιο όρο.

  • 08:54 21/04/26

    ΗΑΕ: «Έχουμε δεχθεί περισσότερες επιθέσεις από το Ιράν από οποιαδήποτε άλλη χώρα»

    Tα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (ΗΑΕ) υποστηρίζουν πως έχουν αποτελέσει τον κύριο στόχο των ιρανικών επιθέσεων από την έναρξη του πολέμου. Σύμφωνα με την πρεσβεία της χώρας στις ΗΠΑ, το Ιράν έχει στοχεύσει τα ΗΑΕ με περισσότερους από 2.800 πυραύλους και drones.

     

    Όπως επισημαίνει η πρεσβεία, τα στοιχεία αυτά καταδεικνύουν πως η χώρα έχει δεχθεί περισσότερες επιθέσεις από οποιοδήποτε άλλο κράτος από την Τεχεράνη —συμπεριλαμβανομένου και του Ισραήλ— κατά τη διάρκεια της τρέχουσας σύγκρουσης.

     

    Επικαλούμενη δεδομένα από το Gulf Research Centre, η πρεσβεία σημείωσε πως το 90% αυτών των επιθέσεων είχε ως στόχο μη στρατιωτικές υποδομές.

     

  • 08:27 21/04/26

    Ιράν: Καταγγέλλει «πειρατεία» από τις ΗΠΑ μετά την κατάληψη του εμπορικού πλοίου «Touska»

    – Το ιρανικό υπουργείο Εξωτερικών καταδίκασε έντονα την κατάληψη ενός εμπορικού πλοίου υπό ιρανική σημαία από τις δυνάμεις των ΗΠΑ, χαρακτηρίζοντας το συμβάν ως «πειρατεία» και απαιτώντας την άμεση απελευθέρωση του πληρώματος.

    – Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι το «Touska» επιχειρούσε να σπάσει τον ναυτικό αποκλεισμό που έχουν επιβάλει οι ΗΠΑ στα Στενά του Ορμούζ, με την κατάληψη να γίνεται έπειτα από επαναλαμβανόμενες προειδοποιήσεις.

    – Το Ιράν έθεσε το ζήτημα υπόψη των Ηνωμένων Εθνών, τονίζοντας ότι θα υπερασπιστεί τα εθνικά του συμφέροντα και ότι «η πλήρης ευθύνη για οποιαδήποτε περαιτέρω κλιμάκωση στην περιοχή βαραίνει την Αμερική».

Μια ανασκόπηση των τελευταίων εξελίξεων

  • Ο Ντόναλντ Τραμπ έστειλε διφορούμενα μηνύματα για την πορεία του πολέμου κατά του Ιράν, δηλώνοντας ότι «δεν βιάζεται να τερματίσει τη σύγκρουση», ενώ την ίδια στιγμή υποστήριξε ότι μια συμφωνία με το Ιράν θα μπορούσε να επιτευχθεί «σχετικά γρήγορα», εκφράζοντας την αισιοδοξία του ότι σύντομα θα πραγματοποιηθούν νέες συνομιλίες με την Τεχεράνη στο Πακιστάν.
  • Ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, Μοχαμάντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, ξεκαθάρισε ότι «το Ιράν δεν θα αποδεχθεί διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ ενώ βρίσκεται υπό απειλή», προειδοποιώντας μέσω της πλατφόρμας X πως η χώρα του είναι «προετοιμασμένη να αποκαλύψει νέα χαρτιά στο πεδίο της μάχης».
  • Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς αναμένεται να αναχωρήσει από την Ουάσινγκτον για το Ισλαμαμπάντ την Τρίτη. Ιρανοί αξιωματούχοι ανέφεραν ότι ο Γκαλιμπάφ, ο οποίος εκπροσώπησε το Ιράν στον τελευταίο γύρο συνομιλιών, θα παρευρεθεί εάν συμμετάσχει και ο Βανς. Ωστόσο, το ιρανικό υπουργείο Εξωτερικών τόνισε ότι «δεν έχει ληφθεί καμία απόφαση» για τη διεξαγωγή νέων συνομιλιών.
  • Ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν, σημείωσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τη «βαθιά ιστορική δυσπιστία» μεταξύ των δύο χωρών, προειδοποιώντας ότι οι Αμερικανοί «επιδιώκουν την παράδοση του Ιράν. Οι Ιρανοί δεν υποκύπτουν στη βία». Λίγες ώρες νωρίτερα, ο Τραμπ είχε επαναλάβει τις απειλές του να στοχοποιήσει ιρανικά εργοστάσια παραγωγής ενέργειας και πολιτικές υποδομές εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία.
  • Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) ανακοίνωσε ότι, στο πλαίσιο του τρέχοντος ναυτικού αποκλεισμού στα Στενά του Ορμούζ, 27 πλοία αναγκάστηκαν να αλλάξουν πορεία ή να επιστρέψουν σε ιρανικά λιμάνια.

