Ντόναλντ Τραμπ: Tο Ιράν δεν θέλει τα Στενά του Ορμούζ κλειστά λόγω απωλειών εσόδων

Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι το Ιράν δεν επιθυμεί πραγματικά το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ, καθώς, όπως ανέφερε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, θέλει να παραμείνουν ανοιχτά προκειμένου να αποκομίζει έσοδα ύψους περίπου 500 εκατομμυρίων δολαρίων ημερησίως. Παράλληλα, ισχυρίστηκε ότι η Τεχεράνη υποστηρίζει δημόσια το κλείσιμο μόνο για λόγους «εντυπώσεων», καθώς, σύμφωνα με τον ίδιο, τα Στενά βρίσκονται ήδη υπό πλήρη αμερικανικό αποκλεισμό.

«Λένε ότι θέλουν να κλείσουν επειδή τα έχω αποκλείσει πλήρως, οπότε απλώς προσπαθούν να σώσουν το κύρος τους», ανέφερε χαρακτηριστικά μέσω της νέας ανάρτησής του στην πλατφόρμα Truth Social.

Ο Αμερικανός πρόεδρος πρόσθεσε ότι, σύμφωνα με πληροφορίες που του μεταφέρθηκαν, ιρανικές πλευρές εμφανίστηκαν πρόθυμες να ζητήσουν το άνοιγμα των Στενών, ωστόσο προειδοποίησε ότι κάτι τέτοιο θα περιέπλεκε περαιτέρω τις διαπραγματεύσεις.

«Αν το κάνουμε αυτό, δεν μπορεί ποτέ να υπάρξει συμφωνία με το Ιράν, εκτός αν καταστρέψουμε το υπόλοιπο της χώρας τους, συμπεριλαμβανομένων των ηγετών τους», ανέφερε ο Τραμπ.