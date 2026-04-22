Ντόναλντ Τραμπ: Tο Ιράν δεν θέλει τα Στενά του Ορμούζ κλειστά λόγω απωλειών εσόδων

Γιωργος Λαμπρόπουλος

Διεθνή Νέα

Ντόναλντ Τραμπ
Πηγή: Reuters

Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι το Ιράν δεν επιθυμεί πραγματικά το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ, καθώς, όπως ανέφερε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, θέλει να παραμείνουν ανοιχτά προκειμένου να αποκομίζει έσοδα ύψους περίπου 500 εκατομμυρίων δολαρίων ημερησίως. Παράλληλα, ισχυρίστηκε ότι η Τεχεράνη υποστηρίζει δημόσια το κλείσιμο μόνο για λόγους «εντυπώσεων», καθώς, σύμφωνα με τον ίδιο, τα Στενά βρίσκονται ήδη υπό πλήρη αμερικανικό αποκλεισμό.

«Λένε ότι θέλουν να κλείσουν επειδή τα έχω αποκλείσει πλήρως, οπότε απλώς προσπαθούν να σώσουν το κύρος τους», ανέφερε χαρακτηριστικά μέσω της νέας ανάρτησής του στην πλατφόρμα Truth Social.

Ο Αμερικανός πρόεδρος πρόσθεσε ότι, σύμφωνα με πληροφορίες που του μεταφέρθηκαν, ιρανικές πλευρές εμφανίστηκαν πρόθυμες να ζητήσουν το άνοιγμα των Στενών, ωστόσο προειδοποίησε ότι κάτι τέτοιο θα περιέπλεκε περαιτέρω τις διαπραγματεύσεις.

«Αν το κάνουμε αυτό, δεν μπορεί ποτέ να υπάρξει συμφωνία με το Ιράν, εκτός αν καταστρέψουμε το υπόλοιπο της χώρας τους, συμπεριλαμβανομένων των ηγετών τους», ανέφερε ο Τραμπ.

Διαβήτης τύπου 1: Επιστημονική ανακάλυψη βάζει τέλος στις ενέσεις ινσουλίνης

Καρκίνος του μαστού: 4 ύπουλα συμπτώματα που πρέπει να γνωρίζετε, πέρα από το εξόγκωμα

e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ποιοι πάνε έως και την Παρασκευή στα ΑΤΜ

Κοινωνικός Τουρισμός 2026-2027: Ποιοι ΑΦΜ μπορούν να κάνουν αίτηση σήμερα

Η αστοχία της AI αποτελεί πρόβλημα εμπειρίας πελατών – Είναι η πολυτροπική τεχνολογία η λύση;

Κουίζ: Πόσο καλοί είστε στην ελληνική μυθολογία; Δοκιμάστε τις γνώσεις σας και κάντε το 3 στα 3
περισσότερα
10:59 , Τετάρτη 22 Απριλίου 2026

Ουκρανία: Ρωσικοί πύραυλοι πετούν κοντά στο Τσερνομπίλ – Κίνδυνος σοβαρού ατυχήματος

Η Ρωσία έχει επανειλημμένα εκτοξεύσει μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυραύλους σε τροχιά πτήσης ...
10:19 , Τετάρτη 22 Απριλίου 2026

Ρέιν Έπλερ: «Βροχή» σχολίων για τα μαλλιά του Εσθονού πολιτικού που θυμίζουν… Playmobil

«Βροχή» πέφτουν τα σχόλια στα social media για τον Εσθονό πολιτικό, Ρέιν Έπλερ. Στο επίκεντρο ...
10:07 , Τετάρτη 22 Απριλίου 2026

Ιράν: Ελληνικών συμφερόντων το πλοίο που χτυπήθηκε από τους Φρουρούς της Επανάστασης

Το πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων που χτυπήθηκε από τους Φρουρούς της Επανάστασης του Ιρά...
09:56 , Τετάρτη 22 Απριλίου 2026

Βίντεο: Αεροπλάνο χτυπά σε καλώδια ηλεκτρικού ρεύματος στην Καλιφόρνια

Ένα αεροπλάνο που πετούσε χαμηλά, προσπαθώντας να προσγειωθεί σε αεροδρόμιο της Καλιφόρνια, πρ...
MUST READ

LIVE – 52η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

«Μάστιγα» οι τηλεφωνικές απάτες: Τα κόλπα των επιτήδειων για να ξεγελούν τα θύματά τους – Πώς έπεισαν 14χρονο να παραδώσει χρυσαφικά και χρυσές λίρες

Τσερνόμπιλ: «Καταφύγιο» άγριας ζωής 40 χρόνια μετά την πυρηνική καταστροφή – Η εντυπωσιακή επιστροφή της φύσης