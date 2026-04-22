Ο Ντόναλντ Τραμπ με νέα ανάρτηση του απαντά σε «ηλίθιο» δημοσιογράφο: «Δεν είμαι κορόιδο, τους έχουμε διαλύσει»

Γιωργος Λαμπρόπουλος

Διεθνή Νέα

Ντόναλντ Τραμπ
πηγή: AP Photo/Mark Schiefelbein

Σε νέες ιδιαίτερα σκληρές δηλώσεις μέσω της πλατφόρμας Truth Social, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε «ηλίθιο» δημοσιογράφο της «The Wall Street Journal» και «κουρέλι» την ίδια την εφημερίδα, που σε άρθρο γνώμης ανέφερε ότι η ιρανική ηγεσία θεωρεί τον Αμερικανό πρόεδρο «κορόιδο».

Ο Τραμπ υποστήριξε ότι το Ιράν «εκμεταλλεύτηκε κάθε πρόεδρο» των ΗΠΑ για τα τελευταία 47 χρόνια, προσθέτοντας ότι αυτό, κατά τον ίδιο, πλέον έχει αλλάξει.

«Και τι τους έδωσα; Μια χώρα σε ερείπια», έγραψε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια προχώρησε σε μια σειρά από ισχυρισμούς σχετικά με την κατάσταση των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων, υποστηρίζοντας ότι «ολόκληρο το ναυτικό τους βρίσκεται στον βυθό της θάλασσας», ότι η αεροπορία τους έχει καταστραφεί και ότι τα αντιαεροπορικά συστήματα και τα ραντάρ τους έχουν εξουδετερωθεί. Επίσης ισχυρίστηκε ότι «οι πυρηνικές εγκαταστάσεις και αποθήκες τους έχουν καταστραφεί ολοσχερώς».

Αναλυτικά η ανάρτηση του πρόεδρου των ΗΠΑ:

«Ο Τραμπ για κορόιδο. Αλήθεια; Για 47 χρόνια, έχουν σκοτώσει τον λαό μας, και πολλούς άλλους, και έχουν εκμεταλλευτεί κάθε Πρόεδρο, εκτός από εμένα — Και τι τους έδωσα, μια χώρα σε διάλυση! Ολόκληρο το Ναυτικό τους είναι στον πάτο της θάλασσας, η Πολεμική τους Αεροπορία έχει εξαφανιστεί, τα Αντιαεροπορικά και τα Ραντάρ τους έχουν καταστραφεί, τα Πυρηνικά Εργαστήρια και οι Αποθηκευτικοί Χώροι τους ΕΞΑΛΕΙΦΘΗΚΑΝ αργά ένα σκοτεινό βράδυ Ιουνίου από τα Μεγάλα Βομβαρδιστικά B-2 μας, οι ηγέτες τους είναι ΝΕΚΡΟΙ, συμπεριλαμβανομένου του Στρατηγού Σουλεϊμανί, της κακής τους ιδιοφυΐας που κατέστρεψε τις ζωές τόσων πολλών με τις αγαπημένες του βόμβες από τους δρόμους, το Στενό του Ορμούζ είναι ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΕΝΟ και ελέγχεται πλήρως από τις ΗΠΑ, χωρίς να επιτρέπεται στα πλοία να πηγαίνουν σε ιρανικά λιμάνια — Λέγεται ότι χάνουν 500 εκατομμύρια δολάρια την ημέρα εξαιτίας αυτού — Η χώρα τους είναι μια οικονομική καταστροφή, που κρέμεται από μια κλωστή. Ο Μπαράκ Χουσεΐν Ομπάμα τους έδωσε 1,7 δισεκατομμύρια δολάρια σε «Πράσινα» μετρητά, που πετούσαν με Boeing 757 στους ηγέτες τους, και εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια για να τους βοηθήσει στο δρόμο τους προς μια πυρηνική… Βόμβα. Άλλοι πρόεδροι δεν έκαναν τίποτα για να τους σταματήσουν, ένα πλήγμα για το αξίωμα της Προεδρίας! Αλλά παρά όλα αυτά, έχω έναν ΗΛΙΘΙΟ στη Συντακτική Επιτροπή της Wall Street Journal που γράφει για το ότι με περνούν για «κορόιδο». Το Ιράν σίγουρα δεν το πιστεύει! Ούτε κανείς άλλος. Υποθέτω ότι ο Ρούπερτ Μέρντοχ του είπε να το γράψει έτσι, επειδή η Wall Street Journal έχει χάσει τον δρόμο της, δεν χρειάζεται πλέον να τη διαβάζεις, είναι απλώς ένα ακόμη αποτυχημένο πολιτικό «ΚΟΥΡΕΛΙ!». Πρόεδρος Ντόναλντ Τζ. Τραμπ».

