Τραμπ: Εξετάζει οικονομική στήριξη στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα λόγω επιπτώσεων από τον πόλεμο με το Ιράν

Κατερίνα Χαμαλέλη

Διεθνή Νέα

Τραμπ

Ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι η Ουάσινγκτον εξετάζει το ενδεχόμενο οικονομικής στήριξης προς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, καθώς ο πόλεμος με το Ιράν επηρεάζει την οικονομία της χώρας του Κόλπου.

Στο τραπέζι συμφωνία ανταλλαγής νομισμάτων

Σε συνέντευξή του στο CNBC, ο Τραμπ ανέφερε ότι εξετάζεται η πιθανότητα μιας συμφωνίας ανταλλαγής νομισμάτων (currency swap) με τα ΗΑΕ.

«Αν μπορούσα να τους βοηθήσω, θα το έκανα», δήλωσε, προσθέτοντας ότι πρόκειται για «μια καλή χώρα» και «έναν καλό σύμμαχο των ΗΠΑ».

Σχόλια για την οικονομική κατάσταση

Ο Αμερικανός πρόεδρος εξέφρασε έκπληξη για την ανάγκη στήριξης, σημειώνοντας: «Διοικούνται από εξαιρετικούς ανθρώπους… Εννοώ, με εκπλήσσει, γιατί είναι πραγματικά πλούσιοι».

Επιπτώσεις του πολέμου

Ο Τραμπ υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ήδη στηρίζουν τα Εμιράτα μέσω της εμπλοκής τους στον πόλεμο με το Ιράν.

«Αν μπορούσα να τους βοηθήσω, θα το έκανα. Τους βοηθάμε πολύ περισσότερο με αυτά που κάνουμε στον πόλεμο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

