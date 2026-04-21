«Τελικά επιτρέπονται οι μοτοσικλέτες στις λεωφορειολωρίδες;» – Βίντεο της ΕΛ.ΑΣ. δίνει την απάντηση

Καθημερινά γινόμαστε μάρτυρες στους δρόμους της Αθήνας, όπου μοτοσικλέτες κάθε κυβισμού, μπαίνουν στις λωρίδες των λεωφορείων και των τρόλεϊ. Τελικά όμως, επιτρέπονται οι μηχανές στις λεωφορειολωρίδες; Ποια είναι η πραγματική απάντηση;

Εάν σας λέγαμε ότι αυτή είναι, ναι αλλά και όχι, τι θα λέγατε;

Ας δούμε τι αναφέρει η ΕΛ.Α.Σ, σε βίντεο που “ανέβασε” σήμερα Τρίτη στον λογαριασμό της στο X.

«Με τον νέο ΚΟΚ οι λεωφορειολωρίδες προορίζονται μόνο για τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς και τα οχήματα έκτακτης ανάγκης.

Αλλά, οι μοτοσικλέτες επιτρέπονται μόνο όπου υπάρχουν ειδικές πληροφοριακές πινακίδες.

Βλέπεις πινακίδα; Μπαίνεις νόμιμα. Δεν υπάρχει σχετική πινακίδα; Πρόστιμο 200 ευρώ και αφαίρεση άδειας οδήγησης και πινακίδων για 20 ημέρες».