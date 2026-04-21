Ηράκλειο: Βίντεο από το σημείο όπου εντοπίστηκε νεκρός ο πρώην σύντροφος της 43χρονης Ελευθερίας

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση της εξαφάνισης της 43χρονης μητέρας από τις Δαφνές Ηρακλείου, καθώς ο πρώην σύντροφός της εντοπίστηκε νεκρός σε περιοχή έξω από το χωριό του Προφήτη Ηλία. Οι Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες, με στόχο να διαλευκάνουν πλήρως την υπόθεση και να εντοπίσουν την αγνοούμενη γυναίκα.

Βίντεο από το σημείο καταγράφει τον χώρο όπου εκτυλίχθηκε το περιστατικό, ενώ αστυνομικές δυνάμεις απέκλεισαν από την πρώτη στιγμή την περιοχή. Οι ερευνητές εξετάζουν τα δεδομένα και συλλέγουν στοιχεία, προκειμένου να εξακριβώσουν τις ακριβείς συνθήκες του θανάτου του άνδρα και να συνδέσουν όλα τα κομμάτια της υπόθεσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του neakriti.gr, ο 40χρονος πρώην σύντροφος της Ελευθερίας Γιακουμάκη, εντοπίστηκε σε εξωκλήσι έξω από το χωριό του Προφήτη Ηλία και, συγκεκριμένα, σε αυτό της Παναγίας της Καρδιώτισσας, στην Ξερή Καρά. Όπως όλα δείχνουν, μάλλον αυτοκτόνησε.

Στο σημείο βρέθηκαν αστυνομικοί και στελέχη της Ασφάλειας, ενώ εκεί μετέβη και ιατροδικαστής, σύμφωνα με το neakriti.gr. Οι αρμόδιες υπηρεσίες εξετάζουν κάθε ενδεχόμενο, την ώρα που η έρευνα για τον εντοπισμό της 43χρονης παραμένει σε πλήρη εξέλιξη.

Υπενθυμίζεται ότι ο άνδρας δεν ήταν ο πατέρας των παιδιών της 43χρονης, αλλά η τελευταία της σχέση. Οι δυο τους είχαν χωρίσει περίπου έναν μήνα πριν από την εξαφάνισή της.

Οι έρευνες για την αγνοούμενη συνεχίζονται με αμείωτη ένταση, ενώ οι τελευταίες εξελίξεις προσθέτουν νέα κρίσιμα στοιχεία σε μια ήδη σοβαρή υπόθεση, που παραμένει ανοιχτή.