Το μήνυμα της Ζωής Κωνσταντοπούλου για την 21η Απριλίου – Η φωτογραφία που ανάρτησε

Επιμέλεια: Στέλιος Μπαμιατζής

Πολιτική

Ζωή Κωνσταντοπούλου

Φωτογραφία από την απελευθέρωση του πατέρα της Νίκου Κωνσταντόπουλου, έπειτα από τέσσερα χρόνια φυλάκισης, λόγω αντιδικτατορικής δράσης, ανέβαζε σε ανάρτηση – μήνυμα για τη θλιβερή επέτειο του Πραξικοπήματος η Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Ολόκληρο το μήνυμα της Ζωής Κωνσταντοπούλου

Η μαύρη Επέτειος του πραξικοπήματος της Χούντας των Συνταγματαρχών μας υπενθυμίζει ότι τα πιο ιερά και πολύτιμα, που κατακτήθηκαν με αίμα, με αγώνες και θυσίες, η Ελευθερία, η Δημοκρατία, η Δικαιοσύνη, τα Δικαιώματα των Ανθρώπων, μπορεί να αφαιρεθούν βίαια. Και τότε ενεργοποιείται το Συνταγματικό, πατριωτικό καθήκον του Πολιτών για Αντίσταση, το καθήκον της Δημοκρατικής Άμυνας.

Δημοκρατική Άμυνα ονομάστηκε η εμβληματική, αντιδικτατορική οργάνωση της οποίας ιδρυτικό μέλος ήταν ο Νίκος Κωνσταντόπουλος, επίσης μέλος η Λίνα Αλεξίου. Οι γονείς μου. Που στην όμορφη νιότη τους έδωσαν τους πιο όμορφους αγώνες για τη Δημοκρατία, πληρώνοντας βαρύ τίμημα διώξεων, φυλακίσεων, βασανιστηρίων. Τους οφείλω πάρα πολλά και πάνω απ´όλα τους οφείλω αυτό το παράδειγμα που συγκρότησε για εμένα η ζωή τους και η αδάμαστη, περήφανη δημοκρατική δράση τους.

Αισθάνομαι βαθιά ευγνωμοσύνη προς τους ανθρώπους που αντιστάθηκαν στη Χούντα, εργάστηκαν για να την ανατρέψουν, εξεγέρθηκαν, φυλακίσθηκαν, βασανίστηκαν, θυσιάστηκαν. Δεν υποτάχθηκαν και δεν συμβιβάσθηκαν. Και είναι πάρα πολλοί. Πολλούς είχα την τύχη να τους γνωρίσω από παιδάκι, ως οικογενειακούς φίλους.

Η φωτογραφία είναι από την ημέρα απελευθέρωσης του πατέρα μου, μετά από 4 χρόνια στη φυλακή, τον Αύγουστο του 1973. Για να θυμίζει ότι και την πιο σκοτεινή ημέρα, όπως η 21η Απριλίου 1967, η Ιστορία δεν τελειώνει.

Κι οι άνθρωποι που αντιστέκονται είναι εκείνοι που γράφουν τις επόμενες σελίδες της Ιστορίας.

Έτσι θα γίνεται πάντα!

ΖΚ

