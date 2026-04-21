Ηράκλειο: Οι πρώτες εικόνες από το σημείο όπου εντοπίστηκε νεκρός ο πρώην σύντροφος της 43χρονης αγνοούμενης – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Δήμητρα Κόκκορη

Κοινωνία

νεκρός 40χρονος Ηράκλειο

Εικόνες από το σημείο όπου εντοπίστηκε νεκρός ο πρώην σύντροφος της αγνοούμενης Ελευθερίας Γιακουμάκη, στην Κρήτη, βλέπουν το φως της δημοσιότητας.

Στο σημείο έχουν σπεύσει αστυνομικοί της Ασφάλειας Ηρακλείου, αλλά και ιατροδικαστής, προκειμένου να προχωρήσει σε μία πρώτη αυτοψία. Οι αρχές προσπαθούν να συλλέξουν στοιχεία που θα τους βοηθήσουν να συνδέσουν τα κομμάτια του παζλ.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε νωρίτερα το enikos.gr, ο άνδρας βρέθηκε με τραύμα από καραμπίνα και εξετάζεται το σενάριο να αυτοκτόνησε.

Συγγενείς του 40χρονου βρίσκονται στο σημείο όπου, όπως όλα δείχνουν, επέλεξε να βάλει τέλος στη ζωή του με την κυνηγετική καραμπίνα και αδυνατούν να πιστέψουν την δραματική αυτή εξέλιξη.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο άνδρας εντοπίστηκε νεκρός σε εξωκλήσι έξω από το χωριό του Προφήτη Ηλία και πιο συγκεκριμένα σε αυτό της Παναγίας της Καρδιώτισσας, στην Ξερή Καρά.

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα, ο 40χρονος είχε μεταβεί στο Αστυνομικό Τμήμα, όπου έδινε κατάθεση για την 43χρονη Ελευθερία, τα ίχνη της οποίας είχαν χαθεί από το πρωί της Κυριακής.

Δείτε εικόνες:

Υπενθυμίζεται ότι ο 40χρονος δεν ήταν ο πατέρας των παιδιών της 43χρονης, αλλά η τελευταία της σχέση, και είχαν χωρίσει περίπου έναν μήνα πριν από την εξαφάνισή της.

Οι έρευνες για τον εντοπισμό της 43χρονης συνεχίζονται με αμείωτη ένταση, με τις αρχές να «χτενίζουν» την περιοχή όπου εντοπίστηκε το τελευταίο στίγμα από το κινητό της, στις Αρχάνες.

 

