Ηράκλειο: Μυστήριο με την εξαφάνιση της 43χρονης μητέρας – «Χτενίζουν» την περιοχή όπου εντοπίστηκε το τελευταίο στίγμα της 

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αρχών για τον εντοπισμό της 43χρονης γυναίκας, η οποία εξαφανίστηκε το πρωί της Κυριακής από τις Δαφνές, στο Ηράκλειο Κρήτης, με τα παιδιά και τους δικούς της ανθρώπους να ζουν ώρες μεγάλης αγωνίας.

Όσοι γνωρίζουν την 43χρονη Ελευθερία Γιακουμάκη σημειώνουν ότι τα τρία της παιδιά είναι όλη η ζωή της και την περιγράφουν ως μία μητέρα πολύ φροντιστική που σε καμία περίπτωση δεν θα τα υπέβαλε σε τέτοια δοκιμασία, εφόσον ήταν καλά.

Γι’ αυτό το λόγο, εξάλλου, η οικογένεια της κίνησε γρήγορα τις διαδικασίες για τον εντοπισμό της, με το Χαμόγελο του Παιδιού να ενεργοποιεί τον μηχανισμό Missing Alert, καλώντας όσους είδαν ή γνωρίζουν κάτι να ενημερώσουν τις αρχές.

Ο 21χρονος γιος της 43χρονης ήταν εκείνος που πέρασε την είσοδο του Β’ Αστυνομικού Τμήματος, στον Άγιο Μύρωνα, τις μεταμεσονύκτιες ώρες της Κυριακής για να δηλώσει την εξαφάνιση της μητέρας του.

Η εξαφάνιση και η τελευταία επικοινωνία

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, η 43χρονη Ελευθερία αναχώρησε από το σπίτι της, στις Δαφνές, στις 11 το πρωί της Κυριακής, οδηγώντας το αυτοκίνητο της, ένα λευκό Honda, το οποίο μέχρι και σήμερα δεν έχει εντοπιστεί.

Ωστόσο, όπως έγραψε χθες το Cretalive.gr, από μία πρώτη αρχική αναζήτηση από κάμερες ασφαλείας το όχημα καταγράφεται να κατευθύνεται από τις Δαφνές προς το Ηράκλειο.

Μέχρι και χθες, το κινητό της καλούσε κανονικά, όμως όλες οι κλήσεις των δικών της ανθρώπων παρέμεναν αναπάντητες. Η τελευταία επικοινωνία που καταγράφεται μέσω τηλεφώνου είναι ένα μήνυμα που φέρεται να απέστειλε η 43χρονη μητέρα στον γιο της στις 7 το απόγευμα της Κυριακής, ότι θα του τηλεφωνήσει αργότερα. Εκτιμάται, ωστόσο, ότι πρόκειται για το τυποποιημένο μήνυμα που αποστέλλει ο πάροχος της εταιρείας κινητής τηλεφωνίας με sms σ’ αυτόν που καλεί.

Η 43χρονη ούτε τηλεφώνησε στον γιο της, ούτε απάντησε σε κάποια κλήση, ούτε βέβαια επέστρεψε στο σπίτι της, με τα παιδιά της, τους δύο γιους της, 21 και 19 χρόνων, και την 14χρονη κόρη της να ζουν μέσα στην αγωνία. Οι δικοί της άνθρωποι και οι φίλοι της ψάχνουν να βρουν τι έχει συμβεί.

Είναι η πρώτη φορά που η 43χρονη απουσιάζει για δύο και πλέον 24ωρα, χωρίς να επικοινωνεί με τα παιδιά της. Ο γιος της φέρεται να είπε στους αστυνομικούς ότι μόνο κάποιες φορές, και προκειμένου να αποφορτιστεί ψυχικά, επισκεπτόταν μια εκκλησία μέσα στο χωριό, όπου και παρέμενε για αρκετή ώρα.

Τι λένε άνθρωποι του φιλικού της περιβάλλοντος

Άνθρωποι του φιλικού περιβάλλοντος της 43χρονης τονίζουν πως πρόκειται για έναν άνθρωπο που παλεύει για τα παιδιά και τη ζωή της. Είναι διαζευγμένη, δεν αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας και με μεγάλο κόπο κατάφερε να ρυθμίσει κάποια οικονομικά βάρη που είχε επωμιστεί στις πλάτες της με ευθύνη άλλων.

Οι ίδιες πηγές υποστηρίζουν ότι ακόμα και χθες εμφανιζόταν ενεργή σε διαδικτυακές εφαρμογές του τηλεφώνου της. Παρ’ όλα αυτά επικρατεί απόλυτη «σιγή», στην επικοινωνία με τους δικούς της, φίλους και γνωστούς.

Σημειώνεται ότι την επομένη της εξαφάνισής της, την Δευτέρα, η Ελευθερία είχε ένα σοβαρό ποινικό δικαστήριο για προσωπική της υπόθεση -ως παθούσα- όμως ουδέποτε εμφανίστηκε στο Δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου και αυτό, επίσης, ήταν κάτι που προκάλεσε μεγάλη αίσθηση σε όσους γνωρίζουν τον χαρακτήρα της, εντείνοντας την ανησυχία συγγενών και φίλων της.

Πού εστιάζουν οι έρευνες

Όπως έγραψε το Cretalive.gr, το τελευταίο στίγμα του κινητού της 43χρονης εντοπίζεται στην περιοχή του Χριστού, στον Γιούχτα, όμως η κεραία καλύπτει μία μεγάλη γεωγραφική ακτίνα περίπου 10 χιλιομέτρων.

Οι έρευνες για τον εντοπισμό της 43χρονης μητέρας συνεχίζονται και σήμερα, για δεύτερη ημέρα. Αστυνομικές δυνάμεις και στελέχη της 3ης ΕΜΑΚ «χτενίζουν» την περιοχή όπου εντοπίστηκε το τελευταίο στίγμα της. Όμως επικεντρώνονται στον Γιούχτα, μια περιοχή δύσκολη και με τεράστια έκταση.

Οι αρχές αναμένουν απαντήσεις από την εταιρεία κινητής τηλεφωνίας μήπως υπάρξουν νέα δεδομένα για το στίγμα του κινητού τηλεφώνου της 43χρονης. Παράλληλα, συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό βίντεο από κάμερες ασφαλείας στην προσπάθεια εντοπισμού του αυτοκίνητού της, που θεωρείται κομβικής σημασίας.

Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο των ερευνών για τον εντοπισμό της 43χρονης μητέρας οι αστυνομικοί της Ασφάλειας Ηρακλείου προχώρησαν τη νύχτα σε στοχευμένες έρευνες, σε τουλάχιστον δύο άτομα. Δημοσιογραφικές πηγές αναφέρουν ότι η έρευνα εστιάζει κυρίως στην προσωπική ζωή της 43χρονης μητέρας. Για την αναζήτηση της Ελευθερίας έχουν σηκωθεί και drones.

Στο χωριό της 43χρονης μητέρας όλοι είναι ανάστατοι και συμπαραστέκονται στην οικογένεια της και κυρίως στα παιδιά της, με την ευχή η γυναίκα να βρεθεί γρήγορα και να επιστρέψει στην αγκαλιά των δικών της.

Η ανακοίνωση από το Χαμόγελο του Παιδιού

Χθες, το Χαμόγελο του Παιδιού ενεργοποίησε τον μηχανισμό Missing Alert για την 43χρονη Ελευθερία Γιακουμάκη, η οποία εξαφανίστηκε στις 19/04/2026 από τις Δαφνές Ηρακλείου Κρήτης.

Στην ανακοίνωση επισημαίνεται ότι το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε στις 20/04/2026 για την εξαφάνιση της Ελευθερίας Γιακουμάκη και άμεσα προχώρησε στην δημοσιοποίηση των στοιχείων της ενήλικης, κατόπιν αιτήματος των οικείων της, καθώς πιθανώς συντρέχουν λόγοι οι οποίοι θέτουν τη ζωή της σε κίνδυνο.

Η Ελευθερία Γιακουμάκη έχει ύψος 1,70 μ., είναι αδύνατη, έχει καστανά μαλλιά και καστανά μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μαύρα ρούχα. Οδηγούσε ένα Honda HR-V 2001, χρώματος άσπρου, με αριθμό κυκλοφορίας ΥΗΜ 6356.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Εθνική Γραμμή για τους Αγνοούμενους Ενήλικες – 1017», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app όπου υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση, αναφέρεται στην ανακοίνωση.