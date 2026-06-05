AQUAZZURA – ELPIDA: Η νέα διεθνής συνεργασία αγάπης για τα παιδιά με καρκίνο

Μια ξεχωριστή διεθνής συνεργασία με επίκεντρο την αγάπη, την αλληλεγγύη και την ουσιαστική στήριξη των παιδιών με καρκίνο παρουσιάστηκε από το Σωματείο «ΕΛΠΙΔΑ-Σύλλογος Φίλων Παιδιών με καρκίνο» και τον παγκοσμίου φήμης οίκο Aquazzura.

Η συνεργασία αυτή αποτυπώνεται στην αποκλειστική capsule συλλογή Aquazzura X ELPIDA, η οποία δημιουργήθηκε ειδικά για την ΕΛΠΙΔΑ, και της οποίας τα έσοδα θα ενισχύσουν εξ ολοκλήρου τους σκοπούς του Σωματείου.

Η συλλογή παρουσιάστηκε σε ένα ξεχωριστό καλοκαιρινό γεύμα στους χώρους του εστιατορίου Barbarossa στη Βούλα, την Πέμπτη 4 Ιουνίου 2026, παρουσία του Ιδρυτή και Καλλιτεχνικού Διευθυντή του Οίκου κυρίου Edgardo Osorio, ο οποίος ταξίδεψε στην Ελλάδα ειδικά για την εκδήλωση.

Η Πρόεδρος του Σωματείου ΕΛΠΙΔΑ κυρία Χριστιάννα Βαρδινογιάννη, μαζί με τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου, τον υποδέχτηκαν με χαρά, μαζί φίλες και διαχρονικές υποστηρίκτριες του έργου του Σωματείου, από την Ελλάδα και το εξωτερικό, στέλνοντας ένα δυνατό μήνυμα στήριξης στα παιδιά με καρκίνο και τις οικογένειές τους.

«Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους για τη συνεχή υποστήριξη και την αγάπη σας για τα παιδιά μας και τις οικογένειές τους. Είναι μεγάλη μας χαρά να υποδεχόμαστε στην Ελλάδα τον Ιδρυτή και Καλλιτεχνικό Διευθυντή του Οίκου Aquazzura, Edgardo Osorio. Αυτό που ξεκίνησε ως ένα όραμα, έγινε, μέσα από τη δημιουργικότητα, τη γενναιοδωρία και το πάθος του Οίκου, μια πανέμορφη πραγματικότητα. Είμαστε ειλικρινά ευγνώμονες και χαρούμενοι που έχουμε στο πλευρό μας έναν οίκο με διεθνή ακτινοβολία και καταξίωση και ενώνουμε τις δυνάμεις μας σε αυτή την τόσο ξεχωριστή προσπάθεια. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ για την καλοσύνη, τη ζεστασιά και τη γενναιοδωρία που δείξατε στα παιδιά και τις οικογένειες της ΕΛΠΙΔΑΣ. Η υποστήριξή σας σημαίνει περισσότερα από όσα μπορούν να εκφράσουν οι λέξεις!» είπε συγκινημένη η κυρία Χριστιάννα Β. Βαρδινογιάννη.

Από την πλευρά του ο κύριος Edgardo Osorio τόνισε: «Η ελπίδα για εμένα είναι αυτό που μας δίνει τη δύναμη να συνεχίζουμε, να ξαναχτίζουμε, να πιστεύουμε και να ονειρευόμαστε ένα καλύτερο μέλλον. Αυτό ακριβώς εκπροσωπείτε και εσείς. Προσφέρετε ελπίδα, αξιοπρέπεια, φροντίδα και την ασφάλεια σε χιλιάδες οικογένειες και παιδιά ότι δεν θα είναι ποτέ μόνοι. Στον Aquazzura προσπαθούμε να δημιουργούμε και να προσφέρουμε χαρά στις ζωές των ανθρώπων. Όταν γεννήθηκε η σκέψη να συνεργαστούμε με την ΕΛΠΙΔΑ, όλο αυτό απέκτησε ένα βαθύτερο νόημα: να μπορέσουμε συνδέσουμε τον κόσμο της ομορφιάς και της μόδας με κάτι πολύ σπουδαίο και ουσιαστικό. Να στηρίξουμε έναν σκοπό που αλλάζει ζωές. Είναι μεγάλη μας τιμή να συμμετέχουμε σε αυτή την προσπάθεια και εύχομαι ότι μαζί θα μπορέσουμε να στηρίξουμε αυτά τα παιδιά που μας χρειάζονται και να ευαισθητοποιήσουμε τον κόσμο γύρω από τον παιδικό καρκίνο».

Επίσκεψη στο Νοσοκομείο

Ιδιαίτερο συμβολισμό έχει το γεγονός ότι αμέσως μετά την παρουσίαση της νέας συλλογής, ο κύριος Osorio, μαζί με την Πρόεδρο της ΕΛΠΙΔΑΣ κυρία Χριστιάννα Β. Βαρδινογιάννη και την επικεφαλής του ELPIDA Youth κυρία Μαριάννα Λαιμού, επισκέφθηκαν το Ογκολογικό Νοσοκομείο Παίδων «Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη-ΕΛΠΙΔΑ», δείχνοντας την ολόθερμη και ουσιαστική στήριξή τους στους μικρούς ήρωες της ΕΛΠΙΔΑΣ.

Λίγα λόγια για τη συλλογή Aquazzura x ELPIDA

Η capsule συλλογή Aquazzura x ELPIDA δημιουργήθηκε αποκλειστικά για το Σωματείο και αποτελείται από:

Venetian slippers, για άνδρες και γυναίκες,

Δύο αντίστοιχα pouches

Η συλλογή είναι εμπνευσμένη από το παιχνιδιάρικο μοτίβο «Mini Palm» και είναι διαθέσιμη σε δύο ξεχωριστούς χρωματικούς συνδυασμούς, το χακί πράσινο (khaki green) και το μπλε της θάλασσας (marine blue). Με τη χαρακτηριστική κομψότητα, φινέτσα και δεξιοτεχνία του Οίκου Aquazzura, η συλλογή αποπνέει ένα ανάλαφρο μεσογειακό πνεύμα, συνδυάζοντας τον χαρούμενο σχεδιασμό με έναν βαθύ ουσιαστικό σκοπό: να στηρίξει τα παιδιά της ΕΛΠΙΔΑ και να ενισχύσει το έργο του Σωματείου μέσα από μια μοναδική φιλανθρωπική αποκλειστικότητα.

Η συλλογή Aquazzura x ELPIDA θα διατίθεται:

στο eshop του Σωματείου: eshop.elpida.org

στα καταστήματα Enny Monaco

στο Riviera Shopping for a Good Cause, την Τετάρτη 10 Ιουνίου 2026, στο Four Seasons Astir Palaca Hotel Athens

Το Σωματείο «ΕΛΠΙΔΑ» ευχαριστεί θερμά τους υποστηρικτές της εκδήλωσης: το εστιατόριο Barbarossa για την όμορφη φιλοξενία στον χώρο του και το ανθοπωλείο Drizos για την εξαιρετική τροπική διακόσμηση. Η συμβολή τους στην επιτυχία της πρωτοβουλίας και στο έργο του Συλλόγου ήταν πολύτιμη.