Κρήτη: Νεκρός εντοπίστηκε ο πρώην σύντροφος της 43χρονης Ελευθερίας που αγνοείται

Διαστάσεις θρίλερ λαμβάνει η υπόθεση της εξαφάνισης της 43χρονης Ελευθερίας από τις Δαφνές Ηρακλείου στην Κρήτη. Ο πρώην σύντροφος της 43χρονης εντοπίστηκε νεκρός, μια τροπή που προκαλεί πολλά ερωτήματα για το τι έχει συμβεί.

Σύμφωνα με πληροφορίες του enikos.gr, ο άνδρας βρέθηκε με τραύμα από καραμπίνα και εξετάζεται το σενάριο να αυτοκτόνησε. Στο σημείο μεταβαίνουν αυτή την ώρα αστυνομικοί της Ασφάλειας Ηρακλείου. Ο πρώην σύντροφος της Ελευθερίας Γιακουμάκη είχε προσαχθεί χθες, Δευτέρα (20/4) στο πλαίσιο της διερεύνησης της εξαφάνισης της 43χρονης και στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος.

Οι γρατζουνιές που έφερε, αποδόθηκαν σε πτώση από το μηχανάκι.

Κορυφώνεται η αγωνία για την 43χρονη

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των Αρχών για τον εντοπισμό της 43χρονης, η οποία εξαφανίστηκε το πρωί της Κυριακής, με τα παιδιά και τους δικούς της ανθρώπους να ζουν ώρες μεγάλης αγωνίας.

Όσοι γνωρίζουν την 43χρονη Ελευθερία Γιακουμάκη σημειώνουν ότι τα τρία της παιδιά είναι όλη η ζωή της και την περιγράφουν ως μία μητέρα πολύ φροντιστική που σε καμία περίπτωση δεν θα τα υπέβαλε σε τέτοια δοκιμασία, εφόσον ήταν καλά.

Γι’ αυτό το λόγο, εξάλλου, η οικογένεια της κίνησε γρήγορα τις διαδικασίες για τον εντοπισμό της, με το Χαμόγελο του Παιδιού να ενεργοποιεί τον μηχανισμό Missing Alert, καλώντας όσους είδαν ή γνωρίζουν κάτι να ενημερώσουν τις Αρχές.

Ο 21χρονος γιος της 43χρονης ήταν εκείνος που πέρασε την είσοδο του Β’ Αστυνομικού Τμήματος, στον Άγιο Μύρωνα, τις μεταμεσονύκτιες ώρες της Κυριακής για να δηλώσει την εξαφάνιση της μητέρας του.

Η εξαφάνιση και η τελευταία επικοινωνία

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, η 43χρονη Ελευθερία αναχώρησε από το σπίτι της, στις Δαφνές, στις 11 το πρωί της Κυριακής, οδηγώντας το αυτοκίνητο της, ένα λευκό Honda, το οποίο μέχρι και σήμερα δεν έχει εντοπιστεί.

Ωστόσο, όπως έγραψε χθες το Cretalive.gr, από μία πρώτη αρχική αναζήτηση από κάμερες ασφαλείας το όχημα καταγράφεται να κατευθύνεται από τις Δαφνές προς το Ηράκλειο.

Μέχρι και χθες, το κινητό της καλούσε κανονικά, όμως όλες οι κλήσεις των δικών της ανθρώπων παρέμεναν αναπάντητες. Η τελευταία επικοινωνία που καταγράφεται μέσω τηλεφώνου είναι ένα μήνυμα που φέρεται να απέστειλε η 43χρονη μητέρα στον γιο της στις 7 το απόγευμα της Κυριακής, ότι θα του τηλεφωνήσει αργότερα. Εκτιμάται, ωστόσο, ότι πρόκειται για το τυποποιημένο μήνυμα που αποστέλλει ο πάροχος της εταιρείας κινητής τηλεφωνίας με sms σ’ αυτόν που καλεί.

Η 43χρονη ούτε τηλεφώνησε στον γιο της, ούτε απάντησε σε κάποια κλήση, ούτε βέβαια επέστρεψε στο σπίτι της, με τα παιδιά της, τους δύο γιους της, 21 και 19 χρόνων, και την 14χρονη κόρη της να ζουν μέσα στην αγωνία. Οι δικοί της άνθρωποι και οι φίλοι της ψάχνουν να βρουν τι έχει συμβεί.

Είναι η πρώτη φορά που η 43χρονη απουσιάζει για δύο και πλέον 24ωρα, χωρίς να επικοινωνεί με τα παιδιά της. Ο γιος της φέρεται να είπε στους αστυνομικούς ότι μόνο κάποιες φορές, και προκειμένου να αποφορτιστεί ψυχικά, επισκεπτόταν μια εκκλησία μέσα στο χωριό, όπου και παρέμενε για αρκετή ώρα.

Πού εστιάζουν οι έρευνες

Όπως έγραψε το Cretalive.gr, το τελευταίο στίγμα του κινητού της 43χρονης εντοπίζεται στην περιοχή του Χριστού, στον Γιούχτα, όμως η κεραία καλύπτει μία μεγάλη γεωγραφική ακτίνα περίπου 10 χιλιομέτρων.

Οι έρευνες για τον εντοπισμό της 43χρονης μητέρας συνεχίζονται και σήμερα, για δεύτερη ημέρα. Αστυνομικές δυνάμεις και στελέχη της 3ης ΕΜΑΚ «χτενίζουν» την περιοχή όπου εντοπίστηκε το τελευταίο στίγμα της. Όμως επικεντρώνονται στον Γιούχτα, μια περιοχή δύσκολη και με τεράστια έκταση.

Οι Αρχές αναμένουν απαντήσεις από την εταιρεία κινητής τηλεφωνίας μήπως υπάρξουν νέα δεδομένα για το στίγμα του κινητού τηλεφώνου της 43χρονης. Παράλληλα, συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό βίντεο από κάμερες ασφαλείας στην προσπάθεια εντοπισμού του αυτοκίνητού της, που θεωρείται κομβικής σημασίας.

Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο των ερευνών για τον εντοπισμό της 43χρονης μητέρας οι αστυνομικοί της Ασφάλειας Ηρακλείου προχώρησαν τη νύχτα σε στοχευμένες έρευνες, σε τουλάχιστον δύο άτομα. Δημοσιογραφικές πηγές αναφέρουν ότι η έρευνα εστιάζει κυρίως στην προσωπική ζωή της 43χρονης μητέρας. Για την αναζήτηση της Ελευθερίας έχουν σηκωθεί και drones.

Στο χωριό της 43χρονης μητέρας όλοι είναι ανάστατοι και συμπαραστέκονται στην οικογένεια της και κυρίως στα παιδιά της, με την ευχή η γυναίκα να βρεθεί γρήγορα και να επιστρέψει στην αγκαλιά των δικών της.