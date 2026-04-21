Θεσσαλονίκη: Θρίλερ με νεκρό άνδρα σε εγκαταλελειμμένο σπίτι – Μεταβαίνει ιατροδικαστής

Θρίλερ με νεκρό άνδρα βρίσκεται σε εξέλιξη τις τελευταίες ώρες στη Θεσσαλονίκη, προκαλώντας την κινητοποίηση των αρχών.

Ο συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Τρίτης (21/4), περίπου στις 16:00, όταν εντοπίστηκε νεκρός ο άνδρας εντός ενός εγκαταλελειμμένου κτιρίου, στην Άνω Πόλη.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας, οι οποίες απέκλεισαν τον χώρο και ξεκίνησαν έρευνες, συλλέγοντας στοιχεία που μπορεί να ρίξουν φως στην υπόθεση και στις συνθήκες θανάτου του άνδρα.

Σύμφωνα τα όσα μεταδίδει η ιστοσελίδα grtimes.gr, οι Αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, ενώ στο σημείο αναμένεται να μεταβεί και ιατροδικαστής, προκειμένου να κάνει μία πρώτη αυτοψία.