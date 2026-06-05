ΠΑΣΟΚ: Η νέα «ομάδα κρούσης», ο διάλογος Ανδρουλάκη-Δούκα στο Πολιτικό Συμβούλιο και το μήνυμα ενότητας

Το στίγμα της στρατηγικής με την οποία το ΠΑΣΟΚ θα πορευτεί προς τις επόμενες εθνικές εκλογές έδωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης, κατά τη συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου του κόμματος, ανακοινώνοντας παράλληλα τη νέα «ομάδα κρούσης», η οποία θα είναι στην πρώτη γραμμή της πολιτικής αντιπαράθεσης με την κυβέρνηση.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έστειλε μηνύματα προς το εσωτερικό του κόμματος και προς το ευρύτερο πολιτικό σκηνικό, τονίζοντας ότι η Χαριλάου Τρικούπη θα δώσει τη μάχη στην κοινωνία με το πρόγραμμά της και όχι μέσα από σενάρια συνεργασιών ή κυβερνητικών συνδυασμών.

Το μήνυμα Ανδρουλάκη μετά τη συζήτηση για τις συνεργασίες

Στον απόηχο της εσωκομματικής συζήτησης που προκάλεσαν οι πρόσφατες δηλώσεις του δημάρχου Αθηναίων, Χάρη Δούκα, για συνεργασίες στον προοδευτικό χώρο, ο Νίκος Ανδρουλάκης κάλεσε τα στελέχη του κόμματος να παραμείνουν προσηλωμένα στις αποφάσεις του συνεδρίου.

Όπως τόνισε, το ΠΑΣΟΚ δεν πρέπει να απογοητεύσει τους πολίτες που στάθηκαν δίπλα στην παράταξη στα δύσκολα χρόνια, σημειώνοντας ότι οι αποφάσεις του συνεδρίου είναι σαφείς και δεν αφήνουν περιθώρια παρερμηνειών.

«Δεν ενδιαφέρουν τον κόσμο τα πολιτικά προξενιά. Το μήνυμα που θα φύγει από το Πολιτικό Συμβούλιο να είναι καθαρό: εμείς θα δώσουμε τον αγώνα στην κοινωνία, για την κοινωνία. Δεν θα σύρουν οι δημοσκοπήσεις και διάφοροι παράγοντες του δημόσιου βίου της χώρας την παράταξή μας σε σενάρια και θεωρίες, μακριά από τα πραγματικά προβλήματα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η νέα «ομάδα κρούσης» του ΠΑΣΟΚ

Στο πλαίσιο της προετοιμασίας για τη μακρά προεκλογική περίοδο, η οποία, σύμφωνα με στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη, έχει ήδη ξεκινήσει, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ανακοίνωσε τη συγκρότηση ομάδας πολιτικής αιχμής σε οκτώ βασικούς τομείς.

Στην ομάδα συμμετέχουν στελέχη πρώτης γραμμής και πρόσωπα που έχουν συμπαραταχθεί με το κόμμα, στο πλαίσιο της στρατηγικής διεύρυνσης.

Οι επικεφαλής ανά τομέα

Οικονομία: Παύλος Γερουλάνος

Παύλος Γερουλάνος Εξωτερική Πολιτική – Εθνική Άμυνα: Γιώργος Παπανδρέου

Γιώργος Παπανδρέου Κράτος – Δημόσια Διοίκηση: Παναγιώτης Δουδωνής

Παναγιώτης Δουδωνής Ανάπτυξη – Αγροτική Ανάπτυξη – Ναυτιλία – Τουρισμός: Άννα Διαμαντοπούλου

Άννα Διαμαντοπούλου Κοινωνικό Κράτος – Υγεία – Εργασία – Κοινωνική Συνοχή: Παύλος Χρηστίδης

Παύλος Χρηστίδης Παιδεία – Πολιτισμός – Αθλητισμός: Στέφανος Παραστατίδης

Στέφανος Παραστατίδης Δικαιοσύνη – Θεσμοί: Ευαγγελία Λιακούλη

Ευαγγελία Λιακούλη Περιβάλλον – Ενέργεια – Υποδομές: Γιάννης Μανιάτης

Η νέα δομή αναμένεται να αποτελέσει βασικό μηχανισμό πολιτικής αντιπαράθεσης του ΠΑΣΟΚ απέναντι στην κυβέρνηση, με στόχο την ανάδειξη των προγραμματικών θέσεων του κόμματος σε όλα τα κρίσιμα πεδία πολιτικής.

«Δεν θα παίξουμε τον ρόλο του κομπάρσου»

Ο Νίκος Ανδρουλάκης έκανε λόγο για ένα «σκηνοθετημένο πολιτικό σκηνικό» και υποστήριξε ότι το ΠΑΣΟΚ δεν θα περιοριστεί σε ρόλο παρατηρητή ή συμπληρωματικής πολιτικής δύναμης.

Παρουσιάζοντας το πλαίσιο της στρατηγικής του κόμματος, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ανέφερε ότι η παράταξη αποτελεί τη μοναδική αξιόπιστη εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης απέναντι τόσο στη Νέα Δημοκρατία όσο και στον χώρο που επιχειρεί να ανασυγκροτήσει ο Αλέξης Τσίπρας.

«Αυτά θα είναι τα συγκριτικά μας πλεονεκτήματα απέναντι στη Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη και στο κόμμα Ι.Χ. του κ. Τσίπρα. Διότι πραγματικός αντίπαλός μας είναι τα προβλήματα της κοινωνίας, τα οποία και οι δύο κλιμάκωσαν και τώρα έρχονται να πουν: “Δώστε μας μία ακόμη ευκαιρία”», σημείωσε.

Οι διευκρινίσεις και ο διάλογος Δούκα-Ανδρουλάκη

Σύμφωνα όσα μεταδίδει η ΕΡΤ από τη συνεδρίαση, έγινε προσπάθεια να πέσουν οι τόνοι μετά την εσωκομματική αναταραχή των τελευταίων ημερών.

Ο Χάρης Δούκας έδωσε διευκρινίσεις για τις δημόσιες τοποθετήσεις του και τόνισε ότι παραμένει απολύτως ευθυγραμμισμένος με τις αποφάσεις του συνεδρίου.

«Είμαι πιστός στην απόφαση του συνεδρίου. Δεν φοβηθήκαμε τον διάλογο ποτέ. Πολιτική αλλαγή και προοδευτική διακυβέρνηση από κάθε εκλογική θέση, όχι μόνο αν βγούμε πρώτοι», φέρεται να ανέφερε.

Από την πλευρά του, ο Νίκος Ανδρουλάκης υπογράμμισε ότι «όταν μιλάμε δημόσια πρέπει να έχουμε το τεκμήριο της λογικής», προσθέτοντας ότι «σενάριο μειοψηφικής κυβέρνησης δεν υπάρχει λόγω της ενισχυμένης αναλογικής».

Επίσης, υπήρξε σύντομος διάλογος του δημάρχου Αθηναίων με την Άννα Διαμαντοπούλου. Ο κ. Δούκας φέρεται να της είπε ότι χαίρεται που ξεκαθαρίζει πως δεν θα υπάρξει συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία ούτε πριν ούτε μετά τις εκλογές, με την κ. Διαμαντοπούλου να απαντά ότι ουδέποτε είχε υποστηρίξει το αντίθετο.

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Το μήνυμα της απόφασης του Πολιτικού Συμβουλίου

Στο κείμενο της απόφασης του Πολιτικού Συμβουλίου υπογραμμίζεται ότι βασικός πολιτικός αντίπαλος του ΠΑΣΟΚ είναι η Νέα Δημοκρατία και οι πολιτικές της, ενώ τα στελέχη του κόμματος καλούνται να απαντούν στις πολιτικές προκλήσεις υπερασπιζόμενα την ιστορική διαδρομή και τις θέσεις της παράταξης.