Εντοπίστηκε απαγχονισμένος 52χρονος στον Αλμυρό – Τον αναζητούσε ο αδελφός του και τον βρήκε νεκρό σε αποθήκη

Σοκαρισμένη είναι η τοπική κοινωνία του Αλμυρού, καθώς εντοπίστηκε στην ευρύτερη περιοχή, μέσα στην αποθήκη του σπιτιού του απαγχονισμένος ένας 52χρονος άνδρας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του taxydromos.gr, τον 52χρονο βρήκε νεκρό ο αδελφός του, ο οποίος τον αναζητούσε. Δεν απαντούσε στις κλήσεις του και ανησύχησε. Μετέβη στο σπίτι όπου δεν ήταν κανείς.

Μόλις προχώρησε λίγα βήματα προς την αποθήκη με το θέαμα που αντίκρισε πάγωσε. Ο 52χρονος είχε απαγχονιστεί. Συγκλονισμένος, αμέσως ειδοποίησε την αστυνομία. Κλιμάκιο αστυνομικών έχει μεταβεί στο σημείο, ενώ μέχρι αυτή την ώρα δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για το τραγικό συμβάν.

Η σορός του 52χρονου μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο του Βόλου. Έρευνα για το τραγικό περιστατικό διενεργεί το Α.Τ. Αλμυρού, ενώ παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας και νεκροτομής.