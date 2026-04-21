Τραμπ: «Σύντομα σε διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ η ιρανική ηγεσία» – Ζητεί την απελευθέρωση 8 Ιρανών γυναικών

Κατερίνα Χαμαλέλη

Διεθνή Νέα

Φωτογραφία: Jessica Koscielniak/Reuters
Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι Ιρανοί ηγέτες αναμένεται «σύντομα» να καθίσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με εκπροσώπους των Ηνωμένων Πολιτειών, εντείνοντας τη διπλωματική κινητικότητα ενόψει της λήξης της εκεχειρίας.

Πίεση μέσω δημόσιας παρέμβασης

Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Τραμπ ανέφερε ότι οι «ηγέτες» του Ιράν θα διαπραγματευτούν με «εκπροσώπους» του, αφήνοντας να εννοηθεί ότι σε αυτούς περιλαμβάνονται ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς, ο ειδικός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ και ο γαμπρός του προέδρου Τζάρεντ Κούσνερ.

Παράλληλα, συνόδευσε την ανάρτησή του με μη επιβεβαιωμένες πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες το Ιράν σχεδιάζει να εκτελέσει οκτώ γυναίκες, ζητώντας την άμεση απελευθέρωσή τους. «Θα το εκτιμούσα ιδιαίτερα αν αυτές οι γυναίκες απελευθερώνονταν. Είμαι βέβαιος ότι θα σεβαστούν το γεγονός ότι το κάνατε. Μην τους κάνετε κακό! Θα ήταν μια εξαιρετική αρχή για τις διαπραγματεύσεις», έγραψε χαρακτηριστικά.

Αβεβαιότητα από την Τεχεράνη

Μέχρι στιγμής, Ιρανοί αξιωματούχοι δεν έχουν επιβεβαιώσει δημόσια ότι θα συμμετάσχουν σε νέο γύρο ειρηνευτικών συνομιλιών. Ωστόσο, σύμφωνα με το Associated Press, ο Βανς και ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, Μοχάμαντ Μπαγέρ Γκαλιμπάφ, αναμένεται να φτάσουν στο Ισλαμαμπάντ το πρωί της Τετάρτης για να ηγηθούν των αντιπροσωπειών τους.

Προειδοποιήσεις για νέα κλιμάκωση

Νωρίτερα, ο Γκαλιμπάφ προειδοποίησε ότι η Τεχεράνη προετοιμάζει «νέα χαρτιά στο πεδίο της μάχης» σε περίπτωση που οι εχθροπραξίες με τις ΗΠΑ επανεκκινήσουν μετά τη λήξη της εκεχειρίας, η οποία εκπνέει αύριο.

Ο Τραμπ, από την πλευρά του, έχει εκφράσει επιφυλάξεις για το ενδεχόμενο παράτασης της εκεχειρίας, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο νέας έντασης στην περιοχή.

19:03 , Τρίτη 21 Απριλίου 2026

Πακιστάν: Αβεβαιότητα για τη συμμετοχή του Ιράν σε ειρηνευτικές συνομιλίες

Το Πακιστάν δεν έχει λάβει ακόμη επίσημη επιβεβαίωση από το Ιράν σχετικά με το αν θα συμμετάσχ...
18:03 , Τρίτη 21 Απριλίου 2026

Νοσοκομείο φέρεται να χρέωσε με 70.000 ευρώ τραυματίες της φωτιάς στο Κραν-Μοντανά – Σφοδρή αντίδραση της Μελόνι

Η πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι, άσκησε έντονη κριτική σε ελβετικό νοσοκομείο, το ...
15:58 , Τρίτη 21 Απριλίου 2026

Τραμπ: Δεν θέλω παράταση της εκεχειρίας με το Ιράν – Θα καταλήξουμε σε μεγάλη συμφωνία

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σε συνέντευξή του στο CNBC την Τρίτη ότι δεν επιθυμεί...
15:19 , Τρίτη 21 Απριλίου 2026

ΗΠΑ: Κατάσχεσαν στην Ασία το τάνκερ «Tifani» – Τελούσε υπό κυρώσεις και «παρείχε υποστήριξη» στο Ιράν – ΒΙΝΤΕΟ

Οι δυνάμεις των ΗΠΑ πραγματοποίησαν κατάληψη στο υπό κυρώσεις δεξαμενόπλοιο «Tifani» (σημαία Μ...
