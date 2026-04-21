Κεφαλονιά: «Χυδαίο ψέμα ότι διεγράφησαν στοιχεία από την εξωτερική κάμερα – Πρώτη φορά έβλεπα την Μυρτώ», λέει ο ιδιοκτήτης του ξενοδοχείου

Ο ιδιοκτήτης του καταλύματος όπου διέμενε η Μυρτώ στο Αργοστόλι μίλησε για το μοιραίο βράδυ και απέρριψε κατηγορηματικά όσα έχουν κυκλοφορήσει για πιθανή διαγραφή υλικού από εξωτερική κάμερα. Ο ίδιος χαρακτήρισε «χυδαίο ψέμα» τα σχετικά σενάρια και ανέφερε ότι την Τετάρτη (22/4) θα καταθέσει στην ανακρίτρια, προκειμένου να δώσει όλες τις απαντήσεις που θα του ζητηθούν.

Ο ιδιοκτήτης υποστήριξε ότι από την πρώτη στιγμή παρέδωσε στην ΕΛ.ΑΣ. όλα τα διαθέσιμα στοιχεία από την εξωτερική κάμερα και ξεκαθάρισε ότι δεν υπήρξε καμία παρέμβαση στο υλικό. Όπως είπε στο STAR, «Αυτό είναι χυδαίο ψέμα και πραγματικά θα κινηθώ νομικά εναντίον αυτής της πηγής που το έχει αναφέρει. Δεν υπήρχε περίπτωση ποτέ να διαγραφούν στοιχεία. Δεύτερον, σχετικά με το πότε παρελήφθησαν από την ΕΛ.ΑΣ. οι κάρτες μνήμης, στις 08:00 το πρωί, ενώ κοιμόμουν, έλαβα μία κλήση από το αστυνομικό τμήμα Αργοστολίου, ξύπνησα και το πρώτο πράγμα που μου ζήτησαν ήταν τα ντοκουμέντα της εξωτερικής κάμερας. Η κάρτα SD αυτής της κάμερας υπάρχει στο αστυνομικό τμήμα από την πρώτη στιγμή αυτού του γεγονότος, πριν καν γνωρίσουμε το όνομα της κοπέλας ή το τι έχει συμβεί».

Στη συνέχεια, ο ίδιος επιχείρησε να αποσαφηνίσει τη σχέση του με την υπόθεση, τονίζοντας ότι δεν γνωρίζει προσωπικά κανέναν από τους εμπλεκόμενους. Παράλληλα, αναφέρθηκε και στη μητέρα του, η οποία εμφανίστηκε σε σχετικό ρεπορτάζ, υποστηρίζοντας ότι δεν είχε γνώση για τους ενοίκους του ακινήτου. «Έχω αποφύγει τον τελευταίο καιρό να κάνω οποιαδήποτε δήλωση γιατί είμαι πάρα πολύ λίγο εμπλεκόμενος σε αυτή την ιστορία. Όπως καταλαβαίνετε, εμείς ουσιαστικά μία κράτηση δεχτήκαμε, δεν ξέρω προσωπικά κανέναν από τους εμπλεκόμενους σε αυτή την ιστορία. Από τα άτομα που έχουν εμφανιστεί δεν γνωρίζω κανέναν.

Σχετικά με τα δωμάτια, με ένα ρεπορτάζ στο οποίο εμφανίζεται η μητέρα μου, θέλω να το διαλευκάνω: η μητέρα μου δεν είναι σε θέση να γνωρίζει τους ενοίκους που υπάρχουν στο ακίνητό μου. Η μητέρα μου με βοηθάει συμπληρωματικά, δίνει κάποιο κλειδί όταν της το ζητήσω, κάνει κάποιες καθαριότητες όταν υπάρχει πίεση. Δεν ήταν σε θέση να απαντήσει στην ερώτηση που της έγινε. Όταν της έγινε αυτή η ερώτηση, την έπιασε απροετοίμαστη και αυτό που ήξερε, που όντως ισχύει, είναι η ανακαίνιση στο κτίριο, που όντως προκύπτει και από τις φωτογραφίες».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στον τρόπο λειτουργίας των καμερών του χώρου. Ο ιδιοκτήτης εξήγησε ότι δεν πρόκειται για κλειστό κύκλωμα ασφαλείας, αλλά για WiFi κάμερες που ενεργοποιούνται με ανίχνευση κίνησης. «Λένε κάποιοι ότι χάθηκαν πλάνα ή ότι δεν υπάρχουν πλάνα από την εξωτερική κάμερα. Θέλω να πω πως και οι δύο κάμερες που βρίσκονται σε αυτόν τον χώρο, όπου διαδραματίζονται τα γεγονότα, δεν είναι κλειστό κύκλωμα ασφαλείας. Είναι κάμερες WiFi, οι οποίες ανιχνεύουν την κίνηση και αρχίζουν την καταγραφή, και πολλές φορές ο αισθητήρας μπορεί να χάσει κάποια πλάνα, δεν είναι ότι διαγράφονται. Η κάμερα αυτή διαγράφει όταν εξαντληθούν τα GB στην κάρτα μνήμης».

Στο ίδιο πλαίσιο, ο ιδιοκτήτης σημείωσε ότι η εξωτερική κάμερα διέθετε SD κάρτα, αλλά δεν ήταν συνδεδεμένη με υπηρεσίες Cloud λόγω της θέσης της. Ωστόσο, υποστήριξε ότι αυτό δεν σημαίνει πως δεν κατέγραψε εικόνα. «Υπάρχει εξωτερική κάμερα, φαίνεται και από τα πλάνα. Αυτή η κάμερα έχει κάρτα SD, όμως, επειδή ήταν εκτός του κτιρίου και μεσολαβούσε τοιχίο, δεν ήταν συνδεδεμένη με υπηρεσίες Cloud στο κινητό. Δεν πάει να πει, όμως, ότι δεν έχει καταγράψει πλάνα. Λογικά, με κάθε επιφύλαξη, έχει καταγράψει πλάνα από τον εξωτερικό χώρο. Πρώτον, και δεύτερον, να ενημερώσω ότι υπάρχουν πάρα πολλές κάμερες εξωτερικού χώρου στο σημείο και, τρίτον, να ενημερώσω ότι σίγουρα θα υπάρχουν πλάνα, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο θα φαίνονται πλάνα από το σημείο που έχει γίνει το σκηνικό, γιατί είναι από την απέναντι πλευρά του δρόμου. Αυτή η κάμερα, από όσο θυμάμαι, την είχαμε κεντράρει να φαίνεται η είσοδος του κτιρίου μας, όχι ο δρόμος, άλλωστε θα ήταν παράνομο για τα προσωπικά δεδομένα».

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Σε ερώτηση για τα πρόσωπα που διέμεναν στο κατάλυμα εκείνο το βράδυ, ο ιδιοκτήτης απάντησε ότι δεν μπορεί να δώσει στοιχεία λόγω προσωπικών δεδομένων. Παρ’ όλα αυτά, ανέφερε ότι δύο πρόσωπα που έχουν αναφερθεί δημόσια δεν εμφανίζονται ως ένοικοι στα δωμάτια. «Αυτά είναι προσωπικά δεδομένα των πελατών μου, δεν μπορώ να βγω στα μίντια να απαντήσω ξεκάθαρα σε αυτή την ερώτηση. Προκύπτουν κάποια πράγματα από τη δικογραφία, τα αφήνω να εννοηθούν, απλά δεν μπορώ να τα επιβεβαιώσω. Ο 22χρονος και ο 26χρονος δεν εμφανίζονται σε εμένα ως ένοικοι σε κανένα δωμάτιο. Όμως, για να αφήσω αυτό το “παράθυρο”, αν εσείς μου έχετε κάνει μία κράτηση μονόκλινου και φωνάξετε κάποιον, έχετε το δικαίωμα. Δεν απαγορεύεται να έρθει κάποιος εντός του χώρου μου, αλλά δεν είναι πελάτης μου».

Αναφερόμενος στη διαμόρφωση του κτιρίου, υποστήριξε ότι υπάρχει και πλάγια είσοδος, η οποία δεν συνδέεται με το σημείο όπου εκτυλίχθηκαν τα γεγονότα. Παράλληλα, σημείωσε ότι, κατά την άποψή του, οι εμπλεκόμενοι έχουν ήδη καταγραφεί από εσωτερική κάμερα. «Στο κτίριο υπάρχει μία πλάγια είσοδος, η οποία δεν εφάπτεται με τις σκάλες όπου βλέπουμε να διαδραματίζεται αυτό το γεγονός και επίσης θα ήθελα να πω πως, αν κάποιος ήθελε και είχε μεγάλη διάθεση, θα μπορούσε να φύγει πίσω από το χωράφι ή γενικά να υπάρξει έξοδος διαφυγής χωρίς να τον πιάσει κάποια δική μου κάμερα. Όμως, ήδη όλοι οι εμπλεκόμενοι από την εσωτερική κάμερα φαίνονται ξεκάθαρα. Για ποιο λόγο κάποιος να μπει από άλλη είσοδο, έξοδο, από τη στιγμή που έχουν εκτεθεί;».

Τέλος, ο ιδιοκτήτης υποστήριξε ότι η κράτηση έγινε από την ίδια τη Μυρτώ, η οποία, όπως είπε, επικοινώνησε μαζί του τηλεφωνικά λίγο μετά τα μεσάνυχτα. Ο ίδιος ανέφερε ότι δεν τη γνώριζε προσωπικά και ότι ήταν η πρώτη φορά που έμενε στο κατάλυμα. «Ήταν η πρώτη φορά που είδα την άτυχη κοπέλα, δεν τη γνώριζα. Ήταν η πρώτη φορά που διέμενε στο κατάλυμά μου», είπε, ενώ συμπλήρωσε: «Γύρω στις 00:10 με κάλεσε, 00:30 βρέθηκε στον χώρο μας». Σε άλλο σημείο, πρόσθεσε: «Δεν υπάρχει βιβλίο κρατήσεων, φαίνονται μετά στις αποδείξεις. Η κράτηση έγινε από την άτυχη Μυρτώ και μέσω του IRIS, όπου φαίνεται το όνομά της».