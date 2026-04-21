ΟΦΗ: Πιτσιρικάς βάζει τα κλάματα όταν μαθαίνει ότι θα πάει στον τελικό του Κυπέλλου με τον ΠΑΟΚ – Συγκλονιστικό βίντεο

Σταύρος Ιωακείμ

Αθλητισμός

ΟΦΗ , ΠΑΟΚ, Παιδί, Κλάμα

Η ΠΑΕ ΟΦΗ δημοσίευσε ένα συγκινητικό βίντεο με πρωταγωνιστή έναν μικρό φίλο της ομάδας, ο οποίος δεν μπόρεσε να κρύψει τη συγκίνησή του όταν έμαθε την έκπληξη που του είχε ετοιμάσει ο πατέρας του. Πατέρας και γιος θα ταξιδέψουν στον Βόλο για να παρακολουθήσουν από κοντά τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson απέναντι στον ΠΑΟΚ.

Ο μικρός Γιαννάκης βάζει τα κλάματα τη στιγμή που ο πατέρας του τού δείχνει το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό, σε μια αντίδραση που αναδεικνύει το ισχυρό συναισθηματικό δέσιμο που μπορεί να δημιουργήσει το ποδόσφαιρο.

Δείτε το βίντεο:

ΠΦΣ: Αντίθετοι οι φαρμακοποιοί στην είσοδο funds στα φαρμακεία

ΙΣΑ: Το clawback υπονομεύει τη λειτουργία του συστήματος υγείας

Πιερρακάκης: Το πλεόνασμα θα είναι πάνω από τον στόχο -Τι είπε για τον επιπρόσθετο δημοσιονομικό χώρο

Νέο πρόγραμμα «Ανακαινίζω – Νοικιάζω»: Τα ψιλά γράμματα που πρέπει να γνωρίζετε για να συμμετάσχετε

Πώς να χρησιμοποιήσετε το Instagram Creator Marketplace για να κλείσετε συνεργασίες με brands

Επιστήμονες μέτρησαν για πρώτη φορά την ισχύ των πιδάκων μαύρης τρύπας – Συγκλονιστική ανακάλυψη
04:13 , Τρίτη 21 Απριλίου 2026

Οι «μικροί» της Ρεάλ Μαδρίτης έβαλαν τα… γυαλιά στους «μεγάλους» κατακτώντας το UEFA Youth League

Οι «μικροί» της Ρεάλ Μαδρίτης έβαλαν τα… γυαλιά στους «μεγάλους» των «μερένχες» οι οποίο...
02:35 , Τρίτη 21 Απριλίου 2026

Βραβεία «Laureus»: Θρίαμβος των Αλκαράθ, Σαμπαλένκα, Γιαμάλ και Παρί Σεν Ζερμέν

Οι Κάρλος Αλκαράθ, Αρίνα Σαμπαλένκα, Λαμίν Γιαμάλ σε ατομικό επίπεδο και η Παρί Σεν Ζερμέν σε ...
01:08 , Τρίτη 21 Απριλίου 2026

Premier League: «Λευκή» ισοπαλία της Γουέστ Χαμ του Μαυροπάνου με την Κρίσταλ Πάλας – Υποβιβάστηκε κι επίσημα η Γουλβς

Στο «λευκό» 0-0 έμειναν η Κρίσταλ Πάλας και η Γουέστ Χαμ στο «Selhurst Park» στο ματς με το οπ...
06:39 , Δευτέρα 20 Απριλίου 2026

Μονακό: Ηττήθηκε από την Βιλερμπάν πριν από τον αγώνα με τον Παναθηναϊκό για την Euroleague

Η Μονακό γνώρισε την ήττα από τη Βιλερμπάν με 83-87 για την 27η αγωνιστική της γαλλικής λίγκας...
MUST READ

LIVE – 52η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

«Μάστιγα» οι τηλεφωνικές απάτες: Τα κόλπα των επιτήδειων για να ξεγελούν τα θύματά τους – Πώς έπεισαν 14χρονο να παραδώσει χρυσαφικά και χρυσές λίρες

Τσερνόμπιλ: «Καταφύγιο» άγριας ζωής 40 χρόνια μετά την πυρηνική καταστροφή – Η εντυπωσιακή επιστροφή της φύσης