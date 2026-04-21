ΟΦΗ: Πιτσιρικάς βάζει τα κλάματα όταν μαθαίνει ότι θα πάει στον τελικό του Κυπέλλου με τον ΠΑΟΚ – Συγκλονιστικό βίντεο

Η ΠΑΕ ΟΦΗ δημοσίευσε ένα συγκινητικό βίντεο με πρωταγωνιστή έναν μικρό φίλο της ομάδας, ο οποίος δεν μπόρεσε να κρύψει τη συγκίνησή του όταν έμαθε την έκπληξη που του είχε ετοιμάσει ο πατέρας του. Πατέρας και γιος θα ταξιδέψουν στον Βόλο για να παρακολουθήσουν από κοντά τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson απέναντι στον ΠΑΟΚ.

Ο μικρός Γιαννάκης βάζει τα κλάματα τη στιγμή που ο πατέρας του τού δείχνει το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό, σε μια αντίδραση που αναδεικνύει το ισχυρό συναισθηματικό δέσιμο που μπορεί να δημιουργήσει το ποδόσφαιρο.

