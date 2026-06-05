Γιώργος Μπαρτζώκας: Όλα λάθος σήμερα – Δείτε βίντεο

Ο προπονητής του Ολυμπιακού, Γιώργος Μπαρτζώκας, σε δηλώσεις του μετά την ήττα από τον Παναθηναϊκό στο Game 2, ανέφερε ότι όλα πήγαν στραβά για την ομάδα του. Σημείωσε ότι υπήρξαν λάθη τακτικά, βιαστικές επιθέσεις και αδυναμία ελέγχου των συναισθημάτων, ενώ κάποιοι σημαντικοί παίκτες υστέρησαν σοβαρά στο παιχνίδι τους.

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Αθλητισμός

Γιώργος Μπαρτζώκας
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο προπονητής του Ολυμπιακού, Γιώργος Μπαρτζώκας, μετά την ήττα από τον Παναθηναϊκό στο Game 2, ανέφερε ότι «όλα πήγαν στραβά για την ομάδα του».
  • Στις δηλώσεις του, ο Μπαρτζώκας τόνισε: «Παίξαμε λάθος τελείως. Λάθος τακτικά. Δεν κοντρολάραμε τα συναισθήματα μας. Πήγαμε σε βιαστικές επιθέσεις».
  • Σημείωσε επίσης ότι «υστέρησαν σοβαρά κάποιοι σημαντικοί παίκτες», ενώ υπογράμμισε πως «πρέπει να ετοιμαστούμε για το επόμενο παιχνίδι στην έδρα μας».

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

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Ο προπονητής του Ολυμπιακού, Γιώργος Μπαρτζώκας, σε δηλώσεις του μετά την ήττα από τον Παναθηναϊκό στο Game 2 ανέφερε ότι όλα πήγαν στραβά για την ομάδα του, σημειώνοντας ότι κάποιοι σημαντικοί παίκτες υστέρησαν στο παιχνίδι τους.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Παίξαμε λάθος τελείως. Λάθος τακτικά. Δεν κοντρολάραμε τα συναισθήματα μας. Πήγαμε σε βιαστικές επιθέσεις. Όσο κυκλοφορούσαμε την μπάλα πήραμε διαφορά διψήφια.

Μετά δεν το κάναμε. Υστέρησαν σοβαρά κάποιοι σημαντικοί παίκτες. Όπως πάντα σε αυτές τις σειρές πρέπει να ετοιμαστούμε για το επόμενο παιχνίδι στην έδρα μας.»

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