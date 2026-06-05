Γιώργος Μπαρτζώκας: Όλα λάθος σήμερα – Δείτε βίντεο

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Ο προπονητής του Ολυμπιακού, Γιώργος Μπαρτζώκας, σε δηλώσεις του μετά την ήττα από τον Παναθηναϊκό στο Game 2 ανέφερε ότι όλα πήγαν στραβά για την ομάδα του, σημειώνοντας ότι κάποιοι σημαντικοί παίκτες υστέρησαν στο παιχνίδι τους.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Παίξαμε λάθος τελείως. Λάθος τακτικά. Δεν κοντρολάραμε τα συναισθήματα μας. Πήγαμε σε βιαστικές επιθέσεις. Όσο κυκλοφορούσαμε την μπάλα πήραμε διαφορά διψήφια.

Μετά δεν το κάναμε. Υστέρησαν σοβαρά κάποιοι σημαντικοί παίκτες. Όπως πάντα σε αυτές τις σειρές πρέπει να ετοιμαστούμε για το επόμενο παιχνίδι στην έδρα μας.»