Η μάχη των 10 δισ. δολαρίων: Ο Τραμπ αρνείται να αποκαλύψει τα οικονομικά του στο BBC

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Η νομική ομάδα του Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε αίτημα του BBC να παραδώσει οικονομικά στοιχεία στο πλαίσιο της αγωγής ύψους 10 δισ. δολαρίων που έχει καταθέσει ο Αμερικανός πρόεδρος κατά του βρετανικού δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού φορέα.

Σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα που κατατέθηκαν στη Φλόριντα, οι δικηγόροι του BBC ζήτησαν πρόσβαση σε οικονομικά δεδομένα προκειμένου να εξετάσουν τους ισχυρισμούς του Τραμπ ότι υπέστη οικονομική ζημία και βλάβη στη φήμη του εξαιτίας ντοκιμαντέρ της εκπομπής Panorama, αναφέρει ο Guardian.

Διαμάχη για ντοκιμαντέρ σχετικά με την εισβολή στο Καπιτώλιο

Η υπόθεση αφορά ντοκιμαντέρ που προβλήθηκε τον Οκτώβριο του 2024 και περιλάμβανε αποσπάσματα από ομιλία του Τραμπ πριν από τα γεγονότα της 6ης Ιανουαρίου 2021 στο Καπιτώλιο.

Ο Τραμπ κατηγορεί το BBC ότι παρουσίασε παραπλανητικά το περιεχόμενο της ομιλίας του, συνδυάζοντας αποσπάσματα που είχαν ειπωθεί σε διαφορετικά χρονικά σημεία.

Το BBC παραδέχθηκε αργότερα το λάθος, απέσυρε το σχετικό απόσπασμα και ζήτησε συγγνώμη, δηλώνοντας ότι δεν θα το χρησιμοποιήσει ξανά.

Το BBC ζητά οικονομικά στοιχεία

Οι δικηγόροι του BBC ζήτησαν έγγραφα που αφορούν το Donald J. Trump Revocable Trust, μέσω του οποίου διαχειρίζονται σημαντικά επιχειρηματικά συμφέροντα και περιουσιακά στοιχεία του προέδρου των ΗΠΑ.

Το αίτημα περιλάμβανε στοιχεία για έσοδα, ακίνητα, περιουσιακά στοιχεία και εκατοντάδες εταιρείες που συνδέονται με το καταπίστευμα.

Η πλευρά Τραμπ αντέδρασε έντονα, χαρακτηρίζοντας το αίτημα «δυσανάλογο» και υποστηρίζοντας ότι αφορά πρόσωπα και εταιρείες που δεν σχετίζονται με τη δικαστική διαμάχη.

Οι δικηγόροι του Αμερικανού προέδρου υποστήριξαν επίσης ότι η απαίτηση αφορά δεκάδες χιλιάδες έγγραφα μέσα σε διάστημα μόλις 30 ημερών και την χαρακτήρισαν «κλασική αλιεία στοιχείων» (fishing expedition).

Αντιπαράθεση για τα έγγραφα

Σύμφωνα με τις δικαστικές καταθέσεις, η ομάδα Τραμπ έχει υποβάλει 503 αιτήματα για έγγραφα προς το BBC, ενώ ο βρετανικός οργανισμός έχει ήδη παραδώσει περίπου 45.000 σελίδες εγγράφων.

Αντίθετα, σύμφωνα με το BBC, η πλευρά Τραμπ δεν έχει παραδώσει μέχρι στιγμής αντίστοιχο υλικό.

Το BBC ζητά την απόρριψη της αγωγής

Τον Μάρτιο το BBC ζήτησε από το δικαστήριο να απορρίψει την αγωγή, υποστηρίζοντας ότι η υπόθεση θα μπορούσε να λειτουργήσει αποτρεπτικά για την ελευθερία του Τύπου και την κάλυψη πολιτικών προσώπων.

Οι δικηγόροι του οργανισμού υποστηρίζουν επίσης ότι το ντοκιμαντέρ δεν προβλήθηκε ούτε στις Ηνωμένες Πολιτείες ούτε στη Φλόριντα, γεγονός που κατά την άποψή τους θέτει ζήτημα δικαιοδοσίας του συγκεκριμένου δικαστηρίου.

Η διαδικασία για το αίτημα απόρριψης της αγωγής βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη.