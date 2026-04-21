ΗΠΑ: Λύγκας επιτέθηκε σε κυνηγό που είχε στήσει καρτέρι σε γαλοπούλες στο Ουισκόνσιν – ΒΙΝΤΕΟ

Κυνηγός ξεκίνησε για γαλοπούλες, αλλά παραλίγο να γίνει ο ίδιος θήραμα, στο Ουισκόνσιν των ΗΠΑ, καθώς βρέθηκε αντιμέτωπος με έναν ερυθρό λύγκα με το ζώο να τον δαγκώνει στο χέρι.

Ο 19χρονος Κάρσον Μπέντερ βρισκόταν στη βάση ενός δέντρου σε ιδιωτική έκταση κοντά στη Νεκούσα, ενώ είχε τοποθετήσει ομοιώματα σε χωράφι με άχυρο και αρκετές γαλοπούλες κινούνταν προς το μέρος του, σύμφωνα με το Fox News.

«Άκουγα γουργουρίσματα από διάφορες κατευθύνσεις και τα πουλιά είχαν εμφανιστεί στο χωράφι και προχωρούσαν προς το μέρος μου»», είπε ο Μπέντερ στην εφημερίδα Milwaukee Sentinel.

Τότε ήταν που αποφάσισε να σηκώσει το κινητό του και να ανοίξει την κάμερα για να δει τι γινόταν πίσω του.

«Έστρεψα την κάμερα του κινητού και η αγριόγατα με κοιτούσε. Σκέφτηκα: “Ωχ, όχι”», δήλωσε. Το βάρος του συγκεκριμένου λύγκα υπολογίζεται σε περίπου 11 κιλά. Για σχεδόν ένα λεπτό, μελέτησε τον Μπέντερ, προσπαθώντας να καταλάβει ακριβώς με τι είχε να κάνει. Τότε έκανε την κίνησή της: όρμησε, άρπαξε το χέρι του 19χρονου, αλλά εξίσου γρήγορα ο κυνηγός την απομάκρυνε και το ζώο έφυγε τρέχοντας.

«Ανακάλυψα ότι είμαι καλός στο να προσελκύω γάτες και γαλοπούλες! Τρία λεπτά αργότερα, έχασα ένα πουλί σε απόσταση 35 μέτρων και μετά πήγα στο ιατρείο. Μόνο μερικές γρατσουνιές στον ώμο» έγραψε ο Μπέντερ στο Instagram.

Ποιος είναι ο ερυθρός λύγκας

Ο ερυθρός λύγκας συναντάται σε μεγάλη έκταση στη Βόρεια Αμερική ως και το Μεξικό. Είναι λίγο μικρότερος από τα άλλα είδη λύγκα, με μακρύτερη ουρά και μεγάλα αυτιά, αλλά χωρίς τόσο πυκνές τούφες όπως τα συγγενικά του είδη.

Το ζώο είναι δραστήριο από 3 ώρες πριν το ηλιοβασίλεμα μέχρι περίπου τα μεσάνυχτα και στη συνέχεια πάλι πριν την αυγή μέχρι 3 ώρες μετά την ανατολή του ηλίου. Κάθε βράδυ μπορεί να διανύει από 2 έως 7 μίλια.

Οι δραστηριότητες του ερυθρού λύγκα περιορίζονται σε καθορισμένες περιοχές,οι οποίες ποικίλλουν ανάλογα με το φύλο και τη διανομή της λείας.