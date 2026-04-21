Δημιουργείται ευρωπαϊκό παρατηρητήριο καυσίμων – Θα παρακολουθεί σε real time τα επίπεδα προσφοράς και αποθεμάτων

Στα καύσιμα αεροπορίας αναφέρθηκε κατά τη συνέντευξη Τύπου, ο Επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού, Απόστολος Τζιτζικώστας, ο οποίος ανακοίνωσε τη δημιουργία ενός «ευρωπαϊκού παρατηρητηρίου καυσίμων».

Το παρατηρητήριο θα παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο τα επίπεδα προσφοράς και αποθεμάτων, αρχίζοντας από τα καύσιμα αεροπορίας. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εργάζεται για την ενίσχυση εναλλακτικών πηγών τροφοδοσίας, καθώς και για την ενίσχυση της παραγωγής βιώσιμων καυσίμων αεροπορίας και ναυτιλίας στην Ευρώπη, ενώ παράλληλα επιταχύνεται η ηλεκτροκίνηση στις οδικές μεταφορές.

Ο κ. Τζιτζικώστας εξήγησε ότι τα καύσιμα αεροπορίας είναι μια παγκόσμια αγορά, όπου η Ευρώπη καλύπτει περίπου το 70% της παραγωγής, ενώ το υπόλοιπο 30% εισάγεται, με μόλις το μισό να προέρχεται από την περιοχή του Κόλπου. Όπως είπε, «οι αγορές καυσίμων βρίσκονται υπό πίεση», ενώ σε ορισμένες περιοχές της Ευρώπης παρατηρείται μείωση των εμπορικών αποθεμάτων. Υπογράμμισε, ωστόσο, ότι «δεν υπάρχουν ενδείξεις για ελλείψεις» αυτή τη στιγμή, σημειώνοντας ότι η ΕΕ διαθέτει αποθέματα έκτακτης ανάγκης, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν μόνο εφόσον αυτό καταστεί αναγκαίο.

Καταλήγοντας, ο Επίτροπος τόνισε ότι η Ευρώπη πρέπει να επιταχύνει την ενεργειακή της μετάβαση, σημειώνοντας πως «η πράσινη και ενεργειακή μετάβαση δεν είναι μόνο περιβαλλοντική επιλογή, αλλά ζήτημα ασφάλειας και ανθεκτικότητας για το μέλλον της Ένωσης».

Τέλος, ερωτηθείς για τις ακυρώσεις πτήσεων κάποιων ευρωπαϊκών αεροπορικών εταιρειών, ο Απόστολος Τζιτζικώστας απάντησε ότι αυτές μέχρι στιγμής «δεν οφείλονται σε έλλειψη εφοδιασμού καυσίμων αεροσκαφών, αλλά σχετίζονται με την ιδιαίτερα υψηλή τιμή των καυσίμων που έχουν υπερδιπλασιαστεί». Όπως εξήγησε, η εξέλιξη αυτή έχει οδηγήσει πολλές αεροπορικές εταιρείες να μειώσουν ή ακόμη και να διακόψουν ορισμένα δρομολόγια που δεν έχουν πλέον οικονομική βιωσιμότητα. «Ακόμη και γραμμές που βρίσκονταν οριακά στο σημείο κερδοφορίας, σήμερα δεν είναι πλέον βιώσιμες», ανέφερε. Επομένως, κατά τον επίτροπο, οι ακυρώσεις πτήσεων δεν συνδέονται με προβλήματα στην επάρκεια καυσίμων αεροπορίας. «Δεν έχουμε καμία ένδειξη προς το παρόν ότι θα υπάρξουν νέες ακυρώσεις πτήσεων» σημείωσε.

«Χωρίς την αποκατάσταση της μόνιμης ελευθερίας ναυσιπλοΐας οι συνέπειες θα είναι καταστροφικές»

Η κρίση στη Μέση Ανατολή και ο αποκλεισμός του Στενού του Ορμούζ έχει πλήξει «σκληρά» τις μεταφορές, έχει αυξήσει το κόστος των καυσίμων και πιέζει την αλυσίδα εφοδιασμού, τόνισε ο Επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού.

Ο Απόστολος Τζιτζικώστας υπογράμμισε ότι χωρίς την αποκατάσταση της μόνιμης ελευθερίας ναυσιπλοΐας «οι συνέπειες θα είναι καταστροφικές, όχι μόνο για την Ευρώπη αλλά για ολόκληρο τον κόσμο». Όπως είπε, «από την πρώτη κιόλας μέρα, αυτή η κρίση έχει πλήξει σκληρά τις μεταφορές και ο αποκλεισμός του Στενού του Ορμούζ έχει αυξήσει το κόστος των καυσίμων και έχει δημιουργήσει πιέσεις στην αλυσίδα εφοδιασμού» και τόνισε ότι «η μόνη διέξοδος από αυτή την κατάσταση είναι η διπλωματία».

Σύμφωνα με τον Επίτροπο, κατά τη διάρκεια της σημερινής συνεδρίασης των υπουργών Μεταφορών της Ε.Ε., πραγματοποιήθηκαν «ιδιαίτερα ουσιαστικές και εποικοδομητικές συζητήσεις» για τον αντίκτυπο της κρίσης σε όλα τα μέσα μεταφοράς και σε όλα τα κράτη-μέλη. Σημείωσε, επίσης, ότι αύριο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα παρουσιάσει το σχέδιο “Accelerate EU”, με ένα σύνολο μέτρων για μια «συντονισμένη» και «οριζόντια» αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης στις μεταφορές και σε άλλους κρίσιμους τομείς.

Ο Απόστολος Τζιτζικώστας τόνισε ότι η αύξηση των τιμών στα καύσιμα αεροπορίας και ναυτιλίας, αλλά και η άνοδος στις τιμές βενζίνης και πετρελαίου, ασκούν ισχυρές πιέσεις σε ολόκληρο τον τομέα των Μεταφορών. «Οι Μεταφορές κρατούν τις εφοδιαστικές αλυσίδες ενεργές και το εμπόριο σε λειτουργία», δήλωσε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι «πρέπει να ελαχιστοποιήσουμε τις διαταραχές».

Ειδικότερα για τη ναυτιλία, ο επίτροπος Μεταφορών τόνισε πως προτεραιότητα παραμένει «η ασφαλής απομάκρυνση των 110 πλοίων με ευρωπαϊκή σημαία που βρίσκονται εντός της περιοχής του Στενού του Ορμούζ».