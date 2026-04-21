Τροχαίο με τραυματία ένα παιδί στην Καστοριά – Διακομίστηκε στο νοσοκομείο

Enikos Newsroom

Κοινωνία

τροχαίο Καστοριά

Ένα παιδί τραυματίστηκε σε τροχαίο που συνέβη το μεσημέρι της Τρίτης (21/4) στην επαρχιακή οδό που συνδέει το Άργος Ορεστικό με τους Μανιάκους, στην Καστοριά.

Το τροχαίο συνέβη όταν δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν μεταξύ τους, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Λόγω της σφοδρότητας της σύγκρουσης, στο ένα όχημα ενεργοποιήθηκαν οι αερόσακοι, ενώ το δεύτερο αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και κατέληξε σε παρακείμενο χαντάκι.

Σύμφωνα με το ΕΡΤnews, ένα παιδί μικρής ηλικίας τραυματίστηκε και το παρέλαβε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που τον μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς για την παροχή των πρώτων βοηθειών. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η κατάσταση της υγείας του παιδιού δεν εμπνέει ανησυχία, καθώς ο τραυματισμός του ήταν ελαφρύς.

Λόγω του τροχαίου, τα δύο εμπλεκόμενα οχήματα υπέστησαν σοβαρές υλικές ζημιές. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το τροχαίο ερευνώνται από το τμήμα Τροχαίας Καστοριάς.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

