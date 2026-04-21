Τραμπ: «Το Ιράν έχει παραβιάσει την εκεχειρία πολυάριθμες φορές»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, εξαπέλυσε νέα επίθεση κατά της Τεχεράνης μέσω της πλατφόρμας Truth Social, κατηγορώντας την ιρανική πλευρά για συστηματική αθέτηση των όρων της τρέχουσας συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός.

Στη σύντομη ανάρτησή του, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες, ο Τραμπ ανέφερε χαρακτηριστικά: «Το Ιράν έχει παραβιάσει την εκεχειρία πολυάριθμες φορές!».

Η δήλωση αυτή έρχεται ενώ η εκεχειρία αναμένεται να εκπνεύσει αύριο Τετάρτη και η διεθνής κοινότητα παρακολουθεί με κομμένη την ανάσα για τυχόν ενδείξεις ότι οι δύο πλευρές θα συναντηθούν τελικά στο Πακιστάν για έναν νέο γύρο ειρηνευτικών συνομιλιών.

Την Κυριακή, ο Τραμπ κατηγόρησε το Ιράν ότι άνοιξε πυρ εναντίον πλοίων που διέρχονταν από τα Στενά του Ορμούζ, πράξη που, όπως ισχυρίστηκε, συνιστά παραβίαση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός.

Από την άλλη πλευρά, εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε ότι «ο ναυτικός αποκλεισμός της υδάτινης οδού από την Ουάσινγκτον ήταν αυτός που αποτελούσε παραβίαση της συμφωνίας».

Σημειώνεται πως ο Τραμπ είχε δηλώσει την Παρασκευή ότι ο ναυτικός αποκλεισμός των ιρανικών λιμανιών θα συνεχιστεί μέχρι να επιτευχθεί συμφωνία.