ΗΠΑ: Κατάσχεσαν στην Ασία το τάνκερ «Tifani» – Τελούσε υπό κυρώσεις και «παρείχε υποστήριξη» στο Ιράν – ΒΙΝΤΕΟ

Επιμέλεια: Νίκος Παγουλάτος

Οι δυνάμεις των ΗΠΑ πραγματοποίησαν κατάληψη στο υπό κυρώσεις δεξαμενόπλοιο «Tifani» (σημαία Μποτσουάνας) κατά τη διάρκεια της νύχτας στην περιοχή της Ασίας-Ειρηνικού, στο πλαίσιο των προσπαθειών τους να παρεμποδίσουν πλοία που παρέχουν υποστήριξη στο Ιράν, σύμφωνα με το Πεντάγωνο.

LIVE – 53η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, το υπουργείο Άμυνας -το οποίο έχει μετονομαστεί σε υπουργείο Πολέμου από τη διοίκηση Τραμπ- ανέφερε: «Όπως έχουμε καταστήσει σαφές, θα συνεχίσουμε τις προσπάθειες επιβολής του νόμου στην παγκόσμια ναυσιπλοΐα για να εξαρθρώσουμε παράνομα δίκτυα και να αναχαιτίσουμε πλοία υπό κυρώσεις που παρέχουν υλική υποστήριξη στο Ιράν – οπουδήποτε κι αν δραστηριοποιούνται».


Η αναχαίτιση πραγματοποιήθηκε εντός της περιοχής ευθύνης της Διοίκησης Ινδο-Ειρηνικού των ΗΠΑ (INDOPACOM).

Η INDOPACOM είναι υπεύθυνη για τον Ινδικό και τον Ειρηνικό Ωκεανό καθώς και τις γύρω περιοχές, ενώ σημειώνεται πως δεν φέρει ευθύνη για τον Περσικό Κόλπο ή τα Στενά του Ορμούζ, τα οποία εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ (CENTCOM).

ΠΦΣ: Αντίθετοι οι φαρμακοποιοί στην είσοδο funds στα φαρμακεία

ΙΣΑ: Το clawback υπονομεύει τη λειτουργία του συστήματος υγείας

Πιερρακάκης: Το πλεόνασμα θα είναι πάνω από τον στόχο -Τι είπε για τον επιπρόσθετο δημοσιονομικό χώρο

Νέο πρόγραμμα «Ανακαινίζω – Νοικιάζω»: Τα ψιλά γράμματα που πρέπει να γνωρίζετε για να συμμετάσχετε

Πώς να χρησιμοποιήσετε το Instagram Creator Marketplace για να κλείσετε συνεργασίες με brands

Επιστήμονες μέτρησαν για πρώτη φορά την ισχύ των πιδάκων μαύρης τρύπας – Συγκλονιστική ανακάλυψη
περισσότερα
18:03 , Τρίτη 21 Απριλίου 2026

Νοσοκομείο φέρεται να χρέωσε με 70.000 ευρώ τραυματίες της φωτιάς στο Κραν-Μοντανά – Σφοδρή αντίδραση της Μελόνι

Η πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι, άσκησε έντονη κριτική σε ελβετικό νοσοκομείο, το ...
17:18 , Τρίτη 21 Απριλίου 2026

Τραμπ: «Σύντομα σε διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ η ιρανική ηγεσία» – Ζητεί την απελευθέρωση 8 Ιρανών γυναικών

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι Ιρανοί ηγέτες αναμένεται «σύντομα» να καθίσουν στο τραπέζι των ...
15:58 , Τρίτη 21 Απριλίου 2026

Τραμπ: Δεν θέλω παράταση της εκεχειρίας με το Ιράν – Θα καταλήξουμε σε μεγάλη συμφωνία

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σε συνέντευξή του στο CNBC την Τρίτη ότι δεν επιθυμεί...
14:29 , Τρίτη 21 Απριλίου 2026

Τραμπ: «Το Ιράν έχει παραβιάσει την εκεχειρία πολυάριθμες φορές»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, εξαπέλυσε νέα επίθεση κατά της Τεχεράνης μέσω της πλατφόρμ...
MUST READ

LIVE – 52η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

«Μάστιγα» οι τηλεφωνικές απάτες: Τα κόλπα των επιτήδειων για να ξεγελούν τα θύματά τους – Πώς έπεισαν 14χρονο να παραδώσει χρυσαφικά και χρυσές λίρες

Τσερνόμπιλ: «Καταφύγιο» άγριας ζωής 40 χρόνια μετά την πυρηνική καταστροφή – Η εντυπωσιακή επιστροφή της φύσης