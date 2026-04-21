ΗΠΑ: Κατάσχεσαν στην Ασία το τάνκερ «Tifani» – Τελούσε υπό κυρώσεις και «παρείχε υποστήριξη» στο Ιράν – ΒΙΝΤΕΟ

Οι δυνάμεις των ΗΠΑ πραγματοποίησαν κατάληψη στο υπό κυρώσεις δεξαμενόπλοιο «Tifani» (σημαία Μποτσουάνας) κατά τη διάρκεια της νύχτας στην περιοχή της Ασίας-Ειρηνικού, στο πλαίσιο των προσπαθειών τους να παρεμποδίσουν πλοία που παρέχουν υποστήριξη στο Ιράν, σύμφωνα με το Πεντάγωνο.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, το υπουργείο Άμυνας -το οποίο έχει μετονομαστεί σε υπουργείο Πολέμου από τη διοίκηση Τραμπ- ανέφερε: «Όπως έχουμε καταστήσει σαφές, θα συνεχίσουμε τις προσπάθειες επιβολής του νόμου στην παγκόσμια ναυσιπλοΐα για να εξαρθρώσουμε παράνομα δίκτυα και να αναχαιτίσουμε πλοία υπό κυρώσεις που παρέχουν υλική υποστήριξη στο Ιράν – οπουδήποτε κι αν δραστηριοποιούνται».

Overnight, U.S. forces conducted a right-of-visit, maritime interdiction and boarding of the stateless sanctioned M/T Tifani without incident in the INDOPACOM area of responsibility.⁰⁰As we have made clear, we will pursue global maritime enforcement efforts to disrupt illicit… pic.twitter.com/EGwDe3dBI3 — Department of War 🇺🇸 (@DeptofWar) April 21, 2026



Η αναχαίτιση πραγματοποιήθηκε εντός της περιοχής ευθύνης της Διοίκησης Ινδο-Ειρηνικού των ΗΠΑ (INDOPACOM).

Η INDOPACOM είναι υπεύθυνη για τον Ινδικό και τον Ειρηνικό Ωκεανό καθώς και τις γύρω περιοχές, ενώ σημειώνεται πως δεν φέρει ευθύνη για τον Περσικό Κόλπο ή τα Στενά του Ορμούζ, τα οποία εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ (CENTCOM).