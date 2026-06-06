Νορβηγία: Δραματική επιδείνωση για την πριγκίπισσα Μέτε-Μάριτ – Οι γιατροί επιμένουν ότι δεν θα προηγηθεί στη λίστα μεταμόσχευσης

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

Στη λίστα αναμονής για μεταμόσχευση πνεύμονα έχει ενταχθεί η πριγκίπισσα διάδοχος της Νορβηγίας, Μέτε-Μάριτ, καθώς η κατάσταση της υγείας της έχει επιδεινωθεί σημαντικά τους τελευταίους μήνες.

Την εξέλιξη ανακοίνωσε το νορβηγικό βασιλικό παλάτι, ενώ οι θεράποντες γιατροί παραχώρησαν συνέντευξη Τύπου στο Όσλο για να ενημερώσουν σχετικά με την πορεία της υγείας της.

Η 52χρονη πριγκίπισσα διαγνώστηκε με χρόνια πνευμονική ίνωση πριν από οκτώ χρόνια. Πρόκειται για σοβαρή ασθένεια που προκαλεί σταδιακή δημιουργία ουλώδους ιστού στους πνεύμονες, δυσκολεύοντας όλο και περισσότερο την αναπνοή.

Σημαντική επιδείνωση τους τελευταίους μήνες

Ο επικεφαλής πνευμονολόγος Άρε Χολμ δήλωσε ότι η ασθένεια έχει επιδεινωθεί αισθητά μέσα στον τελευταίο χρόνο και ιδιαίτερα κατά το τελευταίο εξάμηνο, αναφέρει το Yle.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι εξετάσεις δείχνουν σημαντική αύξηση του ουλώδους ιστού στους πνεύμονες, ενώ η πριγκίπισσα έχει χάσει αισθητό βάρος μέσα σε λίγους μήνες, εξέλιξη που χαρακτηρίστηκε ανησυχητική.

Όπως εξήγησε, η μεταμόσχευση πνεύμονα αποτελεί τη μοναδική οριστική θεραπευτική επιλογή για προχωρημένες περιπτώσεις πνευμονικής ίνωσης.

«Οι πιο βαριά ασθενείς προηγούνται»

Ο Χολμ τόνισε ότι η ιδιότητα της Μέτε-Μάριτ ως μέλους της βασιλικής οικογένειας δεν θα επηρεάσει τη διαδικασία κατανομής μοσχευμάτων.

«Προτεραιότητα έχουν οι πιο βαριά ασθενείς, εκείνοι που δεν έχουν χρόνο να περιμένουν. Ακολουθούμε αυστηρά τα πρωτόκολλα σε όλες τις περιπτώσεις», δήλωσε.

Όπως εξήγησε, τα μοσχεύματα μπορεί να προέρχονται όχι μόνο από τη Νορβηγία αλλά και από άλλες σκανδιναβικές ή ευρωπαϊκές χώρες, εφόσον υπάρχει συμβατότητα ως προς την ομάδα αίματος και τα υπόλοιπα ιατρικά κριτήρια.

Ο γιατρός υπογράμμισε επίσης ότι η ταυτότητα του δότη και της οικογένειάς του παραμένει απολύτως εμπιστευτική.

Περιορίζει τις δημόσιες εμφανίσεις

Η βασιλική οικογένεια ανακοίνωσε ότι η Μέτε-Μάριτ θα περιορίσει σημαντικά τις δημόσιες υποχρεώσεις της μέχρι να βρεθεί κατάλληλο μόσχευμα.

Η πριγκίπισσα θα παραμείνει στο Όσλο για παρακολούθηση και θεραπεία, ενώ οι γιατροί της συνέστησαν να αποφεύγει τις λοιμώξεις και να ξεκουράζεται όσο αναμένει τη μεταμόσχευση.

Για τον λόγο αυτό, τόσο η ίδια όσο και ο διάδοχος του θρόνου Χάακον θα απουσιάσουν από ορισμένες προγραμματισμένες δημόσιες εκδηλώσεις του καλοκαιριού.