Μεσαρά: Τραγωδία με 2 νεκρούς σε δυστυχήματα με τρακτέρ μέσα σε λίγες ώρες

Επιμέλεια: Στέλιος Μπαμιατζής

Κοινωνία

ΕΚΑΒ, ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ

Πέπλο πένθους έχει καλύψει τη Μεσαρά, εξαιτίας δύο θανατηφόρων περιστατικών με τρακτέρ σε Σοκαρά και Καπαριανά, όπου δύο άντρες έχασαν τη ζωή τους υπό διαφορετικές συνθήκες.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ένας ηλικιωμένος άνδρας από τον Σοκαρά, που αρχικά τραυματίστηκε στο ένα περιστατικό στην περιοχή, δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή και υπέκυψε στα τραύματά του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του neakriti.gr, ο άνδρας πήγε στον στάβλο του, ο οποίος βρίσκεται εντός του οικισμού, για να φροντίσει τα ζώα του. Φεύγοντας, του έσβησε το τρακτέρ και το έβαλε στην κατηφόρα, με συνέπεια να καταλήξει σε ρυάκι, να τραυματιστεί σοβαρά και τελικά να χάσει τη ζωή του.

Το δεύτερο περιστατικό

Την ίδια ώρα, το δεύτερο περιστατικό αφορά έναν άνδρα από τα Καπαριανά, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, με τους γιατρούς να δίνουν μάχη για τη σταθεροποίησή του.

Αναφορικά με το δεύτερο περιστατικό, ο άνδρας πραγματοποιούσε εργασίες σε αμπέλι, όταν ένας στύλος έπεσε πάνω του και τον χτύπησε. Ενώ είχε χάσει τις αισθήσεις του, το τρακτέρ συνέχισε την ανεξέλεγκτη πορεία του, με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό του στο κεφάλι. Ο άνδρας στη συνέχεια, δυστυχώς, κατέληξε.

Τα δύο περιστατικά με τρακτέρ σημειώθηκαν σε διαφορετικά σημεία της Μεσαράς, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση του ΕΚΑΒ και των Αρχών. Μέχρι στιγμής, οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβησαν παραμένουν αδιευκρίνιστες και διερευνώνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

ΠΦΣ: Αντίθετοι οι φαρμακοποιοί στην είσοδο funds στα φαρμακεία

ΙΣΑ: Το clawback υπονομεύει τη λειτουργία του συστήματος υγείας

Πιερρακάκης: Το πλεόνασμα θα είναι πάνω από τον στόχο -Τι είπε για τον επιπρόσθετο δημοσιονομικό χώρο

Νέο πρόγραμμα «Ανακαινίζω – Νοικιάζω»: Τα ψιλά γράμματα που πρέπει να γνωρίζετε για να συμμετάσχετε

Πώς να χρησιμοποιήσετε το Instagram Creator Marketplace για να κλείσετε συνεργασίες με brands

Επιστήμονες μέτρησαν για πρώτη φορά την ισχύ των πιδάκων μαύρης τρύπας – Συγκλονιστική ανακάλυψη
περισσότερα
18:55 , Τρίτη 21 Απριλίου 2026

Ολομέλεια των Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος: Καταδικάζει κάθε προσπάθεια παρέμβασης ή υποβάθμισης του έργου της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας

«Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αποτελεί ανεξάρτητο όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο διέπεται απ...
18:49 , Τρίτη 21 Απριλίου 2026

Κεφαλονιά: Στη δημοσιότητα τα sms που αντάλλαξαν η Μυρτώ και ο σύντροφός της

Στη δημοσιότητα έρχονται σήμερα, Τρίτη 21 Απριλίου, τα ηλεκτρονικά μηνύματα που αντάλλαξαν η 1...
18:43 , Τρίτη 21 Απριλίου 2026

Θεσσαλονίκη: Πρόστιμο ύψους 300 ευρώ σε μουσικούς του δρόμου στη Νέα Παραλία – Η απάντηση του Δήμου

Πρόστιμο ύψους 300 ευρώ επιβλήθηκε το απόγευμα της Κυριακής σε μουσικούς του δρόμου οι οποίοι ...
18:31 , Τρίτη 21 Απριλίου 2026

Κρήτη: Νεκρός εντοπίστηκε ο πρώην σύντροφος της 43χρονης Ελευθερίας που αγνοείται

Διαστάσεις θρίλερ λαμβάνει η υπόθεση της εξαφάνισης της 43χρονης Ελευθερίας από τις Δαφνές Ηρα...
MUST READ

LIVE – 52η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

«Μάστιγα» οι τηλεφωνικές απάτες: Τα κόλπα των επιτήδειων για να ξεγελούν τα θύματά τους – Πώς έπεισαν 14χρονο να παραδώσει χρυσαφικά και χρυσές λίρες

Τσερνόμπιλ: «Καταφύγιο» άγριας ζωής 40 χρόνια μετά την πυρηνική καταστροφή – Η εντυπωσιακή επιστροφή της φύσης