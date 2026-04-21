Μεσαρά: Τραγωδία με 2 νεκρούς σε δυστυχήματα με τρακτέρ μέσα σε λίγες ώρες

Πέπλο πένθους έχει καλύψει τη Μεσαρά, εξαιτίας δύο θανατηφόρων περιστατικών με τρακτέρ σε Σοκαρά και Καπαριανά, όπου δύο άντρες έχασαν τη ζωή τους υπό διαφορετικές συνθήκες.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ένας ηλικιωμένος άνδρας από τον Σοκαρά, που αρχικά τραυματίστηκε στο ένα περιστατικό στην περιοχή, δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή και υπέκυψε στα τραύματά του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του neakriti.gr, ο άνδρας πήγε στον στάβλο του, ο οποίος βρίσκεται εντός του οικισμού, για να φροντίσει τα ζώα του. Φεύγοντας, του έσβησε το τρακτέρ και το έβαλε στην κατηφόρα, με συνέπεια να καταλήξει σε ρυάκι, να τραυματιστεί σοβαρά και τελικά να χάσει τη ζωή του.

Το δεύτερο περιστατικό

Την ίδια ώρα, το δεύτερο περιστατικό αφορά έναν άνδρα από τα Καπαριανά, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, με τους γιατρούς να δίνουν μάχη για τη σταθεροποίησή του.

Αναφορικά με το δεύτερο περιστατικό, ο άνδρας πραγματοποιούσε εργασίες σε αμπέλι, όταν ένας στύλος έπεσε πάνω του και τον χτύπησε. Ενώ είχε χάσει τις αισθήσεις του, το τρακτέρ συνέχισε την ανεξέλεγκτη πορεία του, με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό του στο κεφάλι. Ο άνδρας στη συνέχεια, δυστυχώς, κατέληξε.

Τα δύο περιστατικά με τρακτέρ σημειώθηκαν σε διαφορετικά σημεία της Μεσαράς, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση του ΕΚΑΒ και των Αρχών. Μέχρι στιγμής, οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβησαν παραμένουν αδιευκρίνιστες και διερευνώνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες.