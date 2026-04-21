Νεκρός 67χρονος σε χωράφι στην Κοζάνη – Τραυματίστηκε ενώ όπλιζε παγίδα για τυφλοπόντικες

Enikos Newsroom

Κοινωνία

ΕΚΑΒ, ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ, ekav, asthenoforo

Ένα τραγικό περιστατικό συνέβη το μεσημέρι της Τρίτης (21/4) σε χωράφι με καλλιέργεια Κρόκου Κοζάνης, όπου ένας 67χρονος έχασε τη ζωή του κατά την τοποθέτηση αυτοσχέδιας παγίδας για τυφλοπόντικες.

Σύμφωνα με πληροφορίες του kozan.gr, το περιστατικό έλαβε χώρα περίπου στη 1 το μεσημέρι, όταν ο 67χρονος -με καταγωγή από το Λιβαδερό Σερβίων– τραυματίστηκε σοβαρά, ενώ επιχειρούσε να τοποθετήσει αυτοσχέδια «πιστόλα» σε λαγούμι τυφλοπόντικα.

Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, ο 67χρονος τραυματίστηκε στο πόδι, ενώ τοποθετούσε και όπλιζε τον μηχανισμό, με αποτέλεσμα να χάσει πολύ αίμα.

Ο 67χρονος μεταφέρθηκε στο Μαμάτσειο Νοσοκομείο Κοζάνης για την παροχή των πρώτων βοηθειών, όμως παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών, οι οποίοι επί μία και πλέον ώρα κατέβαλαν κάθε δυνατή προσπάθεια για την ανάνηψή του, τελικά υπέκυψε στα τραύματά του.

ΠΦΣ: Αντίθετοι οι φαρμακοποιοί στην είσοδο funds στα φαρμακεία

ΙΣΑ: Το clawback υπονομεύει τη λειτουργία του συστήματος υγείας

Πιερρακάκης: Το πλεόνασμα θα είναι πάνω από τον στόχο -Τι είπε για τον επιπρόσθετο δημοσιονομικό χώρο

Νέο πρόγραμμα «Ανακαινίζω – Νοικιάζω»: Τα ψιλά γράμματα που πρέπει να γνωρίζετε για να συμμετάσχετε

Πώς να χρησιμοποιήσετε το Instagram Creator Marketplace για να κλείσετε συνεργασίες με brands

Επιστήμονες μέτρησαν για πρώτη φορά την ισχύ των πιδάκων μαύρης τρύπας – Συγκλονιστική ανακάλυψη
περισσότερα
18:55 , Τρίτη 21 Απριλίου 2026

Ολομέλεια των Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος: Καταδικάζει κάθε προσπάθεια παρέμβασης ή υποβάθμισης του έργου της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας

«Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αποτελεί ανεξάρτητο όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο διέπεται απ...
18:49 , Τρίτη 21 Απριλίου 2026

Κεφαλονιά: Στη δημοσιότητα τα sms που αντάλλαξαν η Μυρτώ και ο σύντροφός της

Στη δημοσιότητα έρχονται σήμερα, Τρίτη 21 Απριλίου, τα ηλεκτρονικά μηνύματα που αντάλλαξαν η 1...
18:43 , Τρίτη 21 Απριλίου 2026

Θεσσαλονίκη: Πρόστιμο ύψους 300 ευρώ σε μουσικούς του δρόμου στη Νέα Παραλία – Η απάντηση του Δήμου

Πρόστιμο ύψους 300 ευρώ επιβλήθηκε το απόγευμα της Κυριακής σε μουσικούς του δρόμου οι οποίοι ...
18:31 , Τρίτη 21 Απριλίου 2026

Κρήτη: Νεκρός εντοπίστηκε ο πρώην σύντροφος της 43χρονης Ελευθερίας που αγνοείται

Διαστάσεις θρίλερ λαμβάνει η υπόθεση της εξαφάνισης της 43χρονης Ελευθερίας από τις Δαφνές Ηρα...
MUST READ

LIVE – 52η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

«Μάστιγα» οι τηλεφωνικές απάτες: Τα κόλπα των επιτήδειων για να ξεγελούν τα θύματά τους – Πώς έπεισαν 14χρονο να παραδώσει χρυσαφικά και χρυσές λίρες

Τσερνόμπιλ: «Καταφύγιο» άγριας ζωής 40 χρόνια μετά την πυρηνική καταστροφή – Η εντυπωσιακή επιστροφή της φύσης