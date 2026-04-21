Νεκρός 67χρονος σε χωράφι στην Κοζάνη – Τραυματίστηκε ενώ όπλιζε παγίδα για τυφλοπόντικες

Ένα τραγικό περιστατικό συνέβη το μεσημέρι της Τρίτης (21/4) σε χωράφι με καλλιέργεια Κρόκου Κοζάνης, όπου ένας 67χρονος έχασε τη ζωή του κατά την τοποθέτηση αυτοσχέδιας παγίδας για τυφλοπόντικες.

Σύμφωνα με πληροφορίες του kozan.gr, το περιστατικό έλαβε χώρα περίπου στη 1 το μεσημέρι, όταν ο 67χρονος -με καταγωγή από το Λιβαδερό Σερβίων– τραυματίστηκε σοβαρά, ενώ επιχειρούσε να τοποθετήσει αυτοσχέδια «πιστόλα» σε λαγούμι τυφλοπόντικα.

Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, ο 67χρονος τραυματίστηκε στο πόδι, ενώ τοποθετούσε και όπλιζε τον μηχανισμό, με αποτέλεσμα να χάσει πολύ αίμα.

Ο 67χρονος μεταφέρθηκε στο Μαμάτσειο Νοσοκομείο Κοζάνης για την παροχή των πρώτων βοηθειών, όμως παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών, οι οποίοι επί μία και πλέον ώρα κατέβαλαν κάθε δυνατή προσπάθεια για την ανάνηψή του, τελικά υπέκυψε στα τραύματά του.