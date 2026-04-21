Τραμπ: Δεν θέλω παράταση της εκεχειρίας με το Ιράν – Θα καταλήξουμε σε μεγάλη συμφωνία

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σε συνέντευξή του στο CNBC την Τρίτη ότι δεν επιθυμεί την παράταση της εκεχειρίας με το Ιράν, τονίζοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται σε ισχυρή διαπραγματευτική θέση και θα καταλήξουν σε μια «μεγάλη συμφωνία».

«Δεν έχουμε τόσο χρόνο»

«Δεν θέλω να το κάνω αυτό. Δεν έχουμε τόσο χρόνο», ανέφερε ο Τραμπ, απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με το ενδεχόμενο επέκτασης της εκεχειρίας.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι οι ΗΠΑ διαπραγματεύονται από θέση ισχύος με το Ιράν και εκτίμησε ότι θα επιτευχθεί μια «μεγάλη συμφωνία».

«Δεν έχουν επιλογή» – Επίδειξη ισχύος

Παράλληλα, ο Τραμπ εμφανίστηκε βέβαιος για την έκβαση των συνομιλιών, υποστηρίζοντας ότι η Τεχεράνη δεν έχει περιθώρια ελιγμών.

«Νομίζω ότι δεν έχουν άλλη επιλογή», δήλωσε, αναφερόμενος στον δεύτερο γύρο ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων.

«Έχουμε εξουδετερώσει το ναυτικό τους, έχουμε εξουδετερώσει την αεροπορία τους, έχουμε εξουδετερώσει την ηγεσία τους», πρόσθεσε.

«Αλλαγή καθεστώτος» χωρίς να το δηλώνει

Ο Αμερικανός πρόεδρος έκανε λόγο και για αλλαγές στην ηγεσία του Ιράν, αφήνοντας αιχμές για έμμεση αλλαγή καθεστώτος.

«Έχουμε εξουδετερώσει την ηγεσία τους, κάτι που περιπλέκει τα πράγματα με έναν τρόπο, αλλά αυτοί οι ηγέτες είναι πολύ πιο λογικοί», σημείωσε.

«Είναι αλλαγή καθεστώτος, όπως κι αν θέλετε να το ονομάσετε, κάτι που δεν είχα πει ότι θα κάνω, αλλά το έχω κάνει έμμεσα», κατέληξε.