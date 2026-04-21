Χανιά: «Αυτός που το έκανε, ήταν βαλτός» – Οι στιγμές τρόμου που βίωσε ο οδηγός λεωφορείου που δέχτηκε επίθεση

Στιγμές τρόμου βίωσε ο οδηγός ηλεκτρικού λεωφορείου στα Χανιά όταν το βράδυ της περασμένης Παρασκευής, δέχτηκε ξαφνική επίθεση από άγνωστο κουκουλοφόρο δράστη στο στρατόπεδο Μαρκοπούλου. Ο δράστης επιτέθηκε στον οδηγό που εκείνη την ώρα βρισκόταν εκτός του λεωφορείου, περιμένοντας να εκτελέσει το τελευταίο δρομολόγιό του.

Μιλώντας στην ΕΡΤ Χανίων, ο οδηγός του λεωφορείου και θύμα του περιστατικού τόνισε: «Αυτός που το έκανε ήταν βαλτός. Δεν ξέρω όμως τις προθέσεις του. Δεν ξέρω γιατί μου επιτέθηκε. Εκστόμισε κάποιες απειλές πάντως. Ήταν μασκοφόρος, φορούσε κουκούλα, ένα στρατιωτικό παντελόνι. Ήταν γεροδεμένος. Πιθανόν επί προσωπικού να ήταν η επίθεση, αλλά ξαναλέω δεν γνωρίζω τις προθέσεις του. Δεν έχω κάνει τίποτα που να δικαιολογεί κάτι τέτοιο».

«Έχασα την ισορροπία μου και γονάτισα»

Το θύμα υπέστη τραύματα στο πρόσωπο, ενώ πέφτοντας στο έδαφος χτύπησε το κεφάλι του με συνέπεια, όταν μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο, να του κάνουν τρία ράμματα.

«Αφού μου επιτέθηκε έχασα την ισορροπία μου και γονάτισα. Τότε άρχισε να μου ρίχνει γροθιές στο κεφάλι και μια από αυτές με βρήκε στο πρόσωπο. Για να τον αποφύγω έπεσα με την πλάτη κάτω και τίναξα τα πόδια μου προς αυτόν για να τον απωθήσω. Κάπου εκεί χτύπησα στη γωνία του μαρμάρου και σκίστηκε το κεφάλι μου. Στη συνέχεια αυτός απομακρύνθηκε και εγώ μπήκα στο λεωφορείο όπου με τη βοήθεια του επιβάτη κάλεσα την Αστυνομία», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ Χανίων, την ώρα του συμβάντος υπήρχε ένας επιβάτης εντός του λεωφορείου που περίμενε να αναχωρήσει το τελευταίο δρομολόγιο. Η αστυνομία συνεχίζει την έρευνα για τις συνθήκες του συμβάντος.