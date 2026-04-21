Βλαδίμηρος Κυριακίδης: «Όταν πήγα στη διατροφολόγο μου είπε ότι είμαι 64 ετών, αλλά τα όργανά μου δουλεύουν σαν να είμαι 78»

Καλεσμένος στην εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα ήταν το πρωί της Τρίτης 21 Απριλίου, ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης. Ο επιτυχημένος ηθοποιός, στη διάρκεια της συνέντευξής του, αναφέρθηκε και στην απώλεια των κιλών του, ενώ εξομολογήθηκε και το τι του είχε πει η διατροφολόγος του.

Συγκεκριμένα, σε σχετική ερώτηση που δέχτηκε, ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης απάντησε: «Έχω χάσει κιλά. Με διατροφολόγο, γιατί μόνος μου προσπαθούσα αλλά δεν τα έβγαζα πέρα. Εγώ τις φοβάμαι τις ενέσεις, δεν τις θέλω. Τα έχασα με διατροφολόγο και πάω πάρα πολύ καλά.

Δεν έχω πεινάσει ούτε μία στιγμή μέσα στην ημέρα μου. Έχω χάσει 12 κιλά και τα 10 είναι λίπος. Αυτό είναι του προηγούμενου μήνα, τώρα στο τέλος του μήνα θα έχω χάσει και άλλα. Τρώω κάθε τρεις ώρες».

«Όλο αυτό το λίπος, πίεζε τα όργανα»

Στη συνέχεια, ο καταξιωμένος καλλιτέχνης είπε ότι: «Χρειάζεται να χάσω και άλλα, για να συνηθίσει και ο μεταβολισμός. Πρέπει να πειθαρχήσω, για να συνεχίσω μετά να τρέφομαι σωστά. Γιατί υπάρχει ο κίνδυνος μόλις σταματήσω, αν ξεφύγω όπως ξέφευγα, να γίνω ξανά όπως ήμουν. Δεν το θέλω».

«Όταν πήγα στη διατροφολόγο μου, μου είπε ότι είμαι 64 ετών, αλλά τα όργανά μου δουλεύουν σαν να είμαι 78 ετών. Αυτό σημαίνει ότι σε λίγα χρόνια θα αρχίσουν τα προβλήματα. Όλο αυτό το λίπος, το απόθεμα, πίεζε όλα τα όργανα. Χάθηκαν τώρα 10 κιλά λίπος από μέσα μου», πρόσθεσε.