Ουκρανία: Τουλάχιστον 6 νεκροί και 59 τραυματίες από ρωσικές επιθέσεις το τελευταίο 24ωρο

Κατερίνα Χαμαλέλη

Uncategorized

Φωτογραφία από επίθεση στο Ντονέτσκ, Υπηρεσία Ασφάλειας Ουκρανίας
Τουλάχιστον έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν και 59 τραυματίστηκαν σε ρωσικές επιθέσεις σε διάφορες περιοχές της Ουκρανίας το τελευταίο 24ωρο, σύμφωνα με τοπικές αρχές.

Μαζικές επιθέσεις με drones και πυραύλους

Οι ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν 143 drones κατά τη διάρκεια της νύχτας, εκ των οποίων τα 116 καταρρίφθηκαν ή εξουδετερώθηκαν μέσω ηλεκτρονικών παρεμβολών, σύμφωνα με την ουκρανική Πολεμική Αεροπορία. Παράλληλα, εκτοξεύθηκαν δύο βαλλιστικοί πύραυλοι τύπου Iskander-M, εκ των οποίων ο ένας αναχαιτίστηκε από την αντιαεροπορική άμυνα.

Πλήγματα σε πολλές περιφέρειες

Στην περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ, τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και οκτώ τραυματίστηκαν από αεροπορικές επιθέσεις, ενώ άλλοι τέσσερις πολίτες τραυματίστηκαν αργότερα, μεταξύ των οποίων δύο έφηβοι 16 και 18 ετών. Συνολικά, καταγράφηκαν σχεδόν 70 επιθέσεις με πυροβολικό, drones και αεροπορικές βόμβες σε τρεις περιοχές.

Στην περιφέρεια Ζαπορίζια, δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και δέκα τραυματίστηκαν σε επιθέσεις στην πόλη Ζαπορίζια και σε άλλους οικισμούς. Μέσα σε μία ημέρα, καταγράφηκαν 725 επιθέσεις σε 39 διαφορετικές τοποθεσίες.

Στην περιφέρεια Χερσώνα, ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και πέντε τραυματίστηκαν, καθώς οι ρωσικές δυνάμεις συνεχίζουν να στοχεύουν καθημερινά παραποτάμιες περιοχές κατά μήκος του Δνείπερου με πυροβολικό, drones και κατευθυνόμενες βόμβες.

Τα επακόλουθα ρωσικού πλήγματος στη Σλοβιάνσκ, στην περιφέρεια Ντονέτσκ, στις 21 Απριλίου 2026. (Βαντίμ Φιλασκίν / Telegram)
Τραυματισμοί σε Σούμι και Χάρκοβο

Στην πόλη Σούμι, δέκα ρωσικά drones τραυμάτισαν 15 άτομα, μεταξύ των οποίων και τρία παιδιά.

Στην περιφέρεια Χαρκόβου, συνολικά 12 άνθρωποι τραυματίστηκαν, συμπεριλαμβανομένης μιας 17χρονης, ενώ επλήγησαν 13 οικισμοί, μεταξύ αυτών και το στρατηγικής σημασίας Ιζιούμ.

Καταστροφές σε υποδομές

Στην περιφέρεια Ντονέτσκ, βομβαρδισμός στην πόλη Σλοβιάνσκ προκάλεσε τον τραυματισμό τριών ατόμων και εκτεταμένες ζημιές σε υποδομές, μεταξύ των οποίων σχολείο, 15 πολυκατοικίες, κατοικίες, καταστήματα, κομμωτήριο, φαρμακείο και συμβολαιογραφείο.

Οι αρχές ανέφεραν ότι η επίθεση στο κέντρο της πόλης ήταν στοχευμένη και όχι τυχαία.

Διακοπές ρεύματος και ζημιές

Στην περιφέρεια Τσερνίχιβ, δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν σε επίθεση με drone στην πόλη Πριλούκι, ενώ προκλήθηκαν ζημιές σε διοικητικά κτίρια, επιχειρήσεις, κατοικίες και περίπου 50 οχήματα.

Η κρατική εταιρεία ηλεκτρικής ενέργειας Ukrenergo ανακοίνωσε ότι οι επιθέσεις προκάλεσαν διακοπές ρεύματος σε πολλές περιοχές, μεταξύ των οποίων οι περιφέρειες Τσερνίχιβ, Ντονέτσκ, Χάρκοβο, Σούμι και Ζαπορίζια.

Συνεργεία έκτακτης ανάγκης έχουν ήδη ξεκινήσει εργασίες αποκατάστασης, όπου το επιτρέπουν οι συνθήκες ασφαλείας, αναφέρει το The Kyiv Independent.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

