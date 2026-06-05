Εργκίν Αταμάν: «Παίξαμε σπουδαία άμυνα, όλα θα κριθούν στις λεπτομέρειες» – Δείτε βίντεο

Ο προπονητής του Παναθηναϊκού, Εργκίν Αταμάν, εμφανίστηκε ικανοποιημένος από την αμυντική απόδοση της ομάδας του μετά τον δεύτερο τελικό της Basket League στο ΟΑΚΑ, τονίζοντας ότι οι παίκτες του μπορούν να βελτιωθούν επιθετικά. Ο Τούρκος τεχνικός υπογράμμισε πως η σειρά των τελικών με τον Ολυμπιακό θα κριθεί στις λεπτομέρειες, ενώ επαίνεσε την έξυπνη άμυνα κατά των Μιλουτίνοβ και Φουρνιέ, και την αυτοπεποίθηση του Χέιζ-Ντέιβις.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Εργκίν Αταμάν εμφανίστηκε ικανοποιημένος από την άμυνα του Παναθηναϊκού, τονίζοντας ότι «κάναμε σπουδαία άμυνα, από το ξεκίνημα μέχρι το τέλος» στον δεύτερο τελικό της Basket League.
  • Ο Τούρκος τεχνικός πιστεύει ότι «επιθετικά μπορούμε να παίξουμε καλύτερα» και πως «οι τελικοί είναι μια σειρά που όλα κρίνονται στις λεπτομέρειες».
  • Μετά το 1-1 στη σειρά, ο Αταμάν δήλωσε πως «όποιος είναι πιο έξυπνος θα τα καταφέρει» και πως ο Παναθηναϊκός θα προσπαθήσει να επιβάλλει το παιχνίδι του στο ΣΕΦ.

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Ικανοποιημένος από την άμυνα και σίγουρος ότι οι παίκτες του μπορούν να παίξουν καλύτερα στην επίθεση εμφανίστηκε ο προπονητής του Παναθηναϊκού, Εργκίν Αταμάν στις δηλώσεις του αμέσως μετά το τέλος του δεύτερου τελικού της Basket League στο ΟΑΚΑ με τον Ολυμπιακό, σε μια σειρά αγώνων για τον τίτλο του πρωταθλητή που θεωρεί ότι όλα κρίνονται στις λεπτομέρειες».

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Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Τούρκος τεχνικός:

«Κάναμε σπουδαία άμυνα, από το ξεκίνημα μέχρι το τέλος.

Παίξαμε έξυπνα. Είχαμε έναν διπλό πόλο, να σταματήσουμε το παιχνίδι του Μιλουτίνοβ και δεν δώσαμε εύκολα σουτ στον Φουρνιέ.

Επιθετικά μπορούμε να παίξουμε καλύτερα. Πήραμε αυτοπεποίθηση, πήραμε βοήθεια από τον πάγκο, από τον Τολιόπουλο, κάναμε το 1-1.

Αυτός είναι ο τρόπος και για τις δύο ομάδες. Θα δώσουν και οι δύο ομάδες τον καλύτερο εαυτό τους, θα είναι aggresive. Οι τελικοί είναι μια σειρά που όλα κρίνονται στις λεπτομέρειες.

Παίζουμε απέναντι σε μια μεγάλη ομάδα, σε μια εξαιρετική ομάδα.

Και στο πρώτο παιχνίδι ήμασταν κοντά, ξέρετε τι έγινε στο πρώτο παιχνίδι. Θα συνεχίσουμε να παλεύουμε.

Όποιος είναι πιο έξυπνος θα τα καταφέρει, θα προσπαθήσουμε στο ΣΕΦ να επιβάλλουμε το παιχνίδι μας, αλλά το ίδιο θα κάνει και ο Ολυμπιακός”.

Για τον Χέιζ-Ντέιβις: «Τέτοιοι παίκτες βρίσκουν τα στατιστικά τους, βρίσκουν τον μέσο όρο τους. Κάθε παιχνίδι είναι διαφορετικό, μπορεί να συμβεί σε όλους. Σήμερα έπαιξε με αυτοπεποίθηση, έπαιξε σπουδαία».

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