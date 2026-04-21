Μελίνα Ασλανίδου: «Θεωρώ ότι είναι πολύ τρομακτικό το AI – Δεν είναι μία ψυχή από πίσω, είναι ένα μηχάνημα»

Στα backstage του νέου videoclip της Μελίνας Ασλανίδου, βρέθηκε η κάμερα της εκπομπής της Σταματίνας Τσιμτσιλή. Μεταξύ άλλων, η τραγουδίστρια στις δηλώσεις της αναφέρθηκε και στο θέμα του AI, δηλώνοντας ότι είναι «πολύ τρομακτικό». Ακόμα, εξομολογήθηκε πως έχει κλειστοφοβία, και περιέγραψε ένα περιστατικό που της είχε τύχει.

Μιλώντας για το θέμα της διασκευής των τραγουδιών, η ερμηνεύτρια είπε ότι: «Το σημαντικό στη διασκευή είναι να υπάρχει μία πρόταση και απόλυτος σεβασμός».

«Τώρα πια γράφονται τραγούδια με το AI. Δεν είναι ένας άνθρωπος, δεν είναι μία ψυχή από πίσω, είναι ένα μηχάνημα. Θεωρώ ότι είναι πολύ τρομακτικό», εξήγησε αμέσως μετά.

Η κλειστοφοβία και το περιστατικό στο ασανσέρ

Σε άλλο σημείο των δηλώσεών της, η Μελίνα Ασλανίδου ανέφερε πως: «Έχω κλειστοφοβία. Μου έχει συμβεί σε γύρισμα να μείνω με όλο το beauty team μέσα στο ασανσέρ, στον “Διογένη”, και ούρλιαζα: “Παιδιά δεν γίνεται, βγάλτε μας, βγάλτε μας”».

«Ε, μας μάλωσαν λιγάκι που μπήκαμε όλοι εμείς στο ασανσέρ, γιατί δεν θέλαμε να περπατήσουμε, και μας έβγαλαν», συνέχισε.