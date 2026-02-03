Μελίνα Ασλανίδου για την κατάσταση της υγείας της: «Χρειάστηκε να κάνω 15 μέρες αφωνία»

Πριν από λίγες ημέρες, η Μελίνα Ασλανίδου με μία ανάρτησή της στα προφίλ που διατηρεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, είχε κάνει γνωστή την αναβολή κάποιων προγραμματισμένων εμφανίσεών της, λόγω ενός θέματος υγείας που είχε προκύψει. Αξίζει να σημειωθεί, ότι τότε δεν είχε αποκαλύψει περισσότερα.

Η κάμερα της εκπομπής της Φαίης Σκορδά συνάντησε την αγαπημένη ερμηνεύτρια, και εκείνη εξομολογήθηκε πως χρειάστηκε να κάνει αφωνία για 15 ημέρες, σημειώνοντας πως «δεν ήταν κάτι τόσο σοβαρό όσο μου είπαν στην αρχή».

«Θα έλεγα περισσότερα τραγούδια απόψε, αλλά λόγω της κατάστασης που πέρασα, είπα πολύ λιγότερα. Είπα τέσσερα από τα τραγούδια που λατρεύω του Κώστα Λειβαδά», ανέφερε αρχικά η καλλιτέχνις.

Μιλώντας για την κατάσταση της υγείας της, η Μελίνα Ασλανίδου είπε: «Είμαι καλά, μια χαρά, δόξα τω Θεώ. Χρειάστηκε να κάνω 15 μέρες αφωνία και όλα καλά. Δεν ήταν κάτι τόσο σοβαρό όσο μου είπαν στην αρχή».