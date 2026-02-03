Μελίνα Ασλανίδου για την κατάσταση της υγείας της: «Χρειάστηκε να κάνω 15 μέρες αφωνία»

Σύνοψη από το

  • Πριν από λίγες ημέρες, η Μελίνα Ασλανίδου είχε κάνει γνωστή την αναβολή κάποιων προγραμματισμένων εμφανίσεών της, λόγω ενός θέματος υγείας που είχε προκύψει.
  • Η ερμηνεύτρια εξομολογήθηκε πως χρειάστηκε να κάνει αφωνία για 15 ημέρες, σημειώνοντας πως «δεν ήταν κάτι τόσο σοβαρό όσο μου είπαν στην αρχή».
  • Η Μελίνα Ασλανίδου δήλωσε «είμαι καλά, μια χαρά, δόξα τω Θεώ», ενώ ανέφερε πως λόγω της κατάστασης είπε πολύ λιγότερα τραγούδια στην τελευταία της εμφάνιση.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Μελίνα Ασλανίδου
Φωτογραφία: Instagram/officialaslanidoumelina

Πριν από λίγες ημέρες, η Μελίνα Ασλανίδου με μία ανάρτησή της στα προφίλ που διατηρεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, είχε κάνει γνωστή την αναβολή κάποιων προγραμματισμένων εμφανίσεών της, λόγω ενός θέματος υγείας που είχε προκύψει. Αξίζει να σημειωθεί, ότι τότε δεν είχε αποκαλύψει περισσότερα.

Η κάμερα της εκπομπής της Φαίης Σκορδά συνάντησε την αγαπημένη ερμηνεύτρια, και εκείνη εξομολογήθηκε πως χρειάστηκε να κάνει αφωνία για 15 ημέρες, σημειώνοντας πως «δεν ήταν κάτι τόσο σοβαρό όσο μου είπαν στην αρχή».

«Θα έλεγα περισσότερα τραγούδια απόψε, αλλά λόγω της κατάστασης που πέρασα, είπα πολύ λιγότερα. Είπα τέσσερα από τα τραγούδια που λατρεύω του Κώστα Λειβαδά», ανέφερε αρχικά η καλλιτέχνις.

Μιλώντας για την κατάσταση της υγείας της, η Μελίνα Ασλανίδου είπε: «Είμαι καλά, μια χαρά, δόξα τω Θεώ. Χρειάστηκε να κάνω 15 μέρες αφωνία και όλα καλά. Δεν ήταν κάτι τόσο σοβαρό όσο μου είπαν στην αρχή».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Άδωνις Γεωργιάδης: Σε app για το κινητό τηλέφωνο το Εθνικό Μητρώο Νεοπλασιών

ΣΕΙΒ: Η ιατρική τεχνολογία, μοχλός βιωσιμότητας και ισότιμης πρόσβασης

ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ: Δεν επαρκεί το μηνιαίο εισόδημα για 6 στα 10 ελληνικά νοικοκυριά – «Θηλιά» η ακρίβεια σε τρόφιμα, ενέργεια και ...

Πιερρακάκης στη Handelsblatt: Πρότυπο για την Ευρώπη το ελληνικό μοντέλο ενάντια στη φοροδιαφυγή

Ευπάθεια στο moltbook ai αποκαλύπτει email, tokens σύνδεσης και api keys

Αυτός είναι ο ρόλος της μικρής τρύπας στους νυχοκόπτες – «Είμαι ο μόνος που δεν το ήξερε;»»
περισσότερα
17:21 , Τρίτη 03 Φεβρουαρίου 2026

Φαίδρα Δρούκα: «Σαν λαός έχουμε πολλά χαρίσματα, αλλά πιστεύω ότι είμαστε ρατσιστές»

Μία συνέντευξη στην εκπομπή της Ελένης Χατζίδου και του Ετεοκλή Παύλου παραχώρησε η Φαίδρα Δρο...
07:59 , Τρίτη 03 Φεβρουαρίου 2026

Αθηνά Οικονομάκου – Μπρούνο Τσερέλα: Στον… πυρετό του γάμου

Πληθαίνουν τα δημοσιεύματα που θέλουν την Αθηνά Οικονομάκου να ετοιμάζεται για γάμο. Παρότι η ...
07:50 , Τρίτη 03 Φεβρουαρίου 2026

Δημήτρης Αλεξάνδρου: Αποκάλυψε τι του είπε ο γιος του και τον έκανε να ξεσπάσει σε κλάματα – «Με πήραν τα ζουμιά»

Μια συγκινητική ανάρτηση έκανε ο Δημήτρης Αλεξάνδρου στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagr...
03:37 , Τρίτη 03 Φεβρουαρίου 2026

Ευρυδίκη Βαλαβάνη: Χωρίς μακιγιάζ, σε τρυφερά στιγμιότυπα με τον γιο της και… «ζηλεύοντας» το γατάκι της

Χωρίς μακιγιάζ και με άνετη εμφάνιση, η Ευρυδίκη Βαλαβάνη επέλεξε να δείξει μια πιο αυθεντική ...
MUST READ

Έλληνας πιλότος κάνει… θραύση στα social media με τις ατάκες του εν ώρα πτήσης – «Ούτε τα πουλάκια του ουρανού δεν προσγειώνονται έτσι»

Βίντεο: Οδηγός εκχιονιστικού πετάει επίτηδες χιόνι πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα

Οι ανθρώποι που περπατούν πάντα γρήγορα, ακόμα και όταν δεν βιάζoνται, διαθέτουν συνήθως 7 ξεχωριστά χαρακτηριστικά

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο όσοι έχουν τέλεια όραση μπορούν να εντοπίσουν τη 2η γάτα μέσα σε 13 δευτερόλεπτα