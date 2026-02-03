Είναι τελικά επικίνδυνο να κάθεστε σε μια δημόσια τουαλέτα; Η επιστήμη ίσως σας εκπλήξει

Τα περισσότερα μικρόβια στις δημόσιες τουαλέτες εξαπλώνονται μέσω των χεριών και του αέρα παρά μέσω των καθισμάτων της τουαλέτας, καθιστώντας την υγιεινή πολύ πιο σημαντική από την αποφυγή του καθίσματος.

Εάν είστε γονέας ή ζείτε με μια χρόνια πάθηση που απαιτεί συχνές ή επείγουσες επισκέψεις στην τουαλέτα, οι πιθανότητες είναι ότι γνωρίζετε ήδη πού βρίσκονται οι πιο χρήσιμες δημόσιες τουαλέτες εκεί κοντά.

Ωστόσο, προκύπτουν καταστάσεις όπου δεν υπάρχει εναλλακτική λύση και η μόνη επιλογή είναι μια τουαλέτα που φαίνεται ότι έχει καιρό να καθαριστεί. Εκείνη τη στιγμή, μπορεί να διστάσετε. Παίρνετε το ρίσκο να καθίσετε ούτως ή άλλως;

Ακόμη και όταν μια τουαλέτα φαίνεται λογικά καθαρή, το ερώτημα παραμένει. Θα μπορούσε το κάθισμα στη λεκάνη να σας εκθέσει σε μικρόβια που μπορεί να σας αρρωστήσουν;

Τι υπάρχει σε μια δημόσια τουαλέτα;

Οι υγιείς ενήλικες αποβάλλουν συνήθως περισσότερο από ένα λίτρο ούρων και πάνω από 100 γραμμάρια κοπράνων καθημερινά. Κατά τη διαδικασία αυτή, όλοι απελευθερώνουν βακτήρια και ιούς τόσο στα κόπρανα όσο και στα ούρα, και ορισμένοι από αυτούς τους μικροοργανισμούς καταλήγουν στο περιβάλλον της τουαλέτας.

Οι άνθρωποι που έχουν διάρροια μπορούν να απελευθερώσουν πολύ μεγαλύτερες ποσότητες δυνητικά επιβλαβών μικροβίων όταν χρησιμοποιούν το μπάνιο. Οι δημόσιες τουαλέτες μπορεί να είναι μια «μικροβιακή σούπα», ειδικά όταν τις χρησιμοποιούν πολλοί άνθρωποι και ο καθαρισμός δεν είναι τόσο συχνός όσο θα έπρεπε. Πολλοί τύποι μικροβίων έχουν ανιχνευθεί στα καθίσματα της τουαλέτας και στις γύρω περιοχές.

Αυτά περιλαμβάνουν:

Μικρόβια του εντέρου, συμπεριλαμβανομένων βακτηρίων όπως το E. coli, η Klebsiella και ο Enterococcus, μαζί με ιούς όπως ο νοροϊός και ο ροταϊός. Αυτοί οι οργανισμοί μπορούν να προκαλέσουν γαστρεντερίτιδα, οδηγώντας σε συμπτώματα όπως εμετό και διάρροια.

Βακτήρια του δέρματος, συμπεριλαμβανομένου του χρυσίζοντα σταφυλόκοκκου (Staphylococcus aureus), καθώς και του ανθεκτικού στα φάρμακα σταφυλόκοκκου (MRSA) και άλλων ειδών όπως η ψευδομονάδα και το ακινετοβακτήριο. Αυτά τα βακτήρια είναι γνωστό ότι προκαλούν μια σειρά λοιμώξεων.

Παράσιτα και μονοκύτταροι οργανισμοί, συμπεριλαμβανομένων αυγών από σκουλήκια που μεταφέρονται στα κόπρανα και μικροσκοπικών οργανισμών όπως τα πρωτόζωα. Η έκθεση σε αυτά μπορεί να οδηγήσει σε κοιλιακό άλγος.

Υπάρχει επίσης το βιοφίλμ (biofilm), ένα μείγμα μικροβίων που συσσωρεύεται κάτω από τα χείλη της λεκάνης και στις επιφάνειες.

Είναι τα καθίσματα το πιο βρώμικο σημείο;

Όχι. Μια πρόσφατη μελέτη έδειξε ότι τα καθίσματα στις δημόσιες τουαλέτες έχουν συχνά λιγότερα μικρόβια από άλλα σημεία, όπως τα πόμολα της πόρτας, οι λαβές της βρύσης και τα καζανάκια. Αυτά τα μέρη αγγίζονται πολύ συχνά και συνήθως με άπλυτα χέρια. Οι δημόσιες τουαλέτες σε πολυσύχναστα μέρη χρησιμοποιούνται εκατοντάδες ή και χιλιάδες φορές κάθε εβδομάδα.

Κάποιες καθαρίζονται συχνά, αλλά άλλες (όπως σε πάρκα ή στάσεις λεωφορείων) μπορεί να καθαρίζονται μόνο μία φορά την ημέρα ή πολύ λιγότερο, οπότε τα μικρόβια μπορούν να συσσωρευτούν γρήγορα. Τα «καμπανάκια» κινδύνου ότι μια τουαλέτα δεν έχει καθαριστεί είναι η οσμή ούρων, τα λερωμένα πατώματα και ό,τι είναι προφανές στα μάτια σας.

Ωστόσο, το μεγαλύτερο πρόβλημα δεν είναι απλώς το κάθισμα: είναι αυτό που συμβαίνει όταν τραβάτε ή πατάτε το καζανάκι. Όταν το κάνετε χωρίς να κλείσετε το καπάκι, ένα «νέφος τουαλέτας» εκτοξεύει μικροσκοπικά σταγονίδια στον αέρα. Αυτά τα σταγονίδια μπορεί να περιέχουν βακτήρια και ιούς από τη λεκάνη και να ταξιδέψουν έως και 2 μέτρα.

Οι στεγνωτήρες χεριών που φυσούν αέρα μπορούν επίσης να διασπείρουν μικρόβια, εάν οι άνθρωποι δεν πλένουν τα χέρια τους σωστά. Μαζί με το στέγνωμα των χεριών σας, ενδέχεται να εκτοξεύετε μικρόβια πάνω σας, σε άλλους ανθρώπους και σε όλο το μπάνιο.

Πώς μπορούν να εξαπλωθούν τα μικρόβια;

Μπορείτε να κολλήσετε μικρόβια από τις δημόσιες τουαλέτες με διάφορους τρόπους:

Επαφή με το δέρμα: Το να κάθεστε σε ένα βρώμικο κάθισμα ή να αγγίζετε τις λαβές εξαπλώνει τα βακτήρια. Το υγιές δέρμα αποτελεί καλό φραγμό, αλλά αμυχές ή πληγές μπορούν να επιτρέψουν την είσοδο των μικροβίων.

Αγγίζοντας το πρόσωπό σας: Μετά τη χρήση της τουαλέτας, εάν αγγίξετε τα μάτια, το στόμα ή το φαγητό σας πριν πλύνετε τα χέρια σας, τα μικρόβια μπορούν να εισχωρήσουν στο σώμα σας.

Εισπνοή μικροβίων: Σε μικρά ή πολυσύχναστα μπάνια, μπορείτε να εισπνεύσετε μικροσκοπικά σωματίδια από τα «νέφη της τουαλέτας» ή τους στεγνωτήρες χεριών.

Πιτσίλισμα από το νερό της τουαλέτας: Τα μικρόβια μπορούν να παραμείνουν στο νερό ακόμα και μετά από αρκετά τραβήγματα στο καζανάκι.

Τι μπορείτε να κάνετε για να παραμείνετε ασφαλείς;

Ακολουθούν μερικοί εύκολοι τρόποι για να προστατεύσετε τον εαυτό σας:

Χρησιμοποιήστε καλύμματα καθίσματος τουαλέτας ή τοποθετήστε χαρτί υγείας στο κάθισμα πριν καθίσετε.

Αν η τουαλέτα έχει καπάκι, σκουπίστε το πριν τη χρήση με ένα αλκοολούχο μαντηλάκι και κλείστε το πριν τραβήξετε το καζανάκι για να περιορίσετε την έκθεση στο «νέφος της τουαλέτας». (Σημειώστε, ωστόσο, ότι αυτό δεν σταματά πλήρως τη διασπορά).

Πλύνετε τα χέρια σας σωστά για τουλάχιστον 20 δευτερόλεπτα χρησιμοποιώντας σαπούνι και νερό.

Έχετε μαζί σας αντισηπτικό χεριών ή αντιβακτηριδιακά μαντηλάκια για να καθαρίσετε τα χέρια σας μετά, εάν δεν υπάρχει σαπούνι.

Αποφύγετε τους στεγνωτήρες χεριών, αν μπορείτε, καθώς ενδέχεται να διασπείρουν μικρόβια. Προτιμήστε τις χάρτινες χειροπετσέτες.

Απολυμαίνετε το τηλέφωνό σας τακτικά και μην το χρησιμοποιείτε στην τουαλέτα. Τα τηλέφωνα συχνά συγκεντρώνουν και μεταφέρουν βακτήρια, ειδικά αν τα χρησιμοποιείτε στο μπάνιο.

Καθαρίζετε τις αλλαξιέρες μωρών πριν και μετά τη χρήση, και να πλένετε ή να απολυμαίνετε πάντα τα χέρια σας.

Είναι λοιπόν ασφαλές να κάθεστε σε καθίσματα δημόσιας τουαλέτας;

Για τους περισσότερους υγιείς ανθρώπους, ναι – το να κάθεστε σε ένα κάθισμα δημόσιας τουαλέτας ενέχει χαμηλό κίνδυνο. Ωστόσο, μπορείτε να το σκουπίσετε με ένα αλκοολούχο μαντηλάκι ή να χρησιμοποιήσετε κάλυμμα καθίσματος για να έχετε το κεφάλι σας ήσυχο.

Οι περισσότερες λοιμώξεις δεν προέρχονται από το ίδιο το κάθισμα, αλλά από τα βρώμικα χέρια, τα πόμολα της πόρτας, τα «νέφη» της τουαλέτας και τα τηλέφωνα που χρησιμοποιούνται στα μπάνια. Αντί να ανησυχείτε για το αν θα καθίσετε, εστιάστε στην καλή υγιεινή.

Αυτό σημαίνει να πλένετε τα χέρια σας, να επιλέγετε χάρτινες χειροπετσέτες αντί για στεγνωτήρες, να καθαρίζετε το κάθισμα αν χρειάζεται και να διατηρείτε το τηλέφωνό σας καθαρό. Και σας παρακαλούμε, μην «αιωρείστε» πάνω από την τουαλέτα. Αυτό προκαλεί σύσπαση στο πυελικό έδαφος, δυσκολεύοντας την πλήρη κένωση της κύστης. Επίσης, ενδέχεται να λερώσετε κατά λάθος την περιοχή με σωματικά υγρά.