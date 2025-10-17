Επιστήμονες πρόσθεσαν βακτήρια σε αντιδραστήρα και κατάφεραν το ακατόρθωτο

marinasiskos

Επιστήμη & τεχνολογία

Επιστήμονες έβαλαν βακτήρια σε αντιδραστήρα και κατάφεραν το ακατόρθωτο. Φωτογραφία: Pexels
Επιστήμονες έβαλαν βακτήρια σε αντιδραστήρα και κατάφεραν το ακατόρθωτο. Φωτογραφία: Pexels

Η μετατροπή των αέριων αποβλήτων σε χρήσιμα καύσιμα, μπορεί να μοιάζει με σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Σε μια σειρά σχολαστικών εργαστηριακών δοκιμών, Νορβηγοί ερευνητές χρησιμοποίησαν λεπτές στρώσεις μικροβίων, σε έναν αντιδραστήρα για να μετατρέψουν το διοξείδιο του άνθρακα και το υδρογόνο σε μεθάνιο υψηλής ποιότητας για αγωγούς, ξεπερνώντας το 96% καθαρότητας στο παραγόμενο αέριο.

«Γελούσαν όταν τους λέγαμε πως υπάρχει»: Επιστήμονες επαλήθευσαν την ύπαρξη μιας κρυμμένης ηπείρου

Το μεθάνιο που παράγεται με αυτόν τον τρόπο μπορεί να αποθηκεύσει πλεονάζουσα ανανεώσιμη ηλεκτρική ενέργεια και να αντικαταστήσει το φυσικό αέριο από ορυκτά σε υπάρχοντα συστήματα. Η εργασία δείχνει πώς η βιολογία μπορεί να μετατρέψει μια αδυναμία σε πόρο, χωρίς την ανάγκη για σκληρή χημεία ή υψηλή πίεση.

Πώς παράγεται το μεθάνιο στον αντιδραστήρα

Τα μικρόβια ζουν πάνω σε πλαστικούς φορείς σε έναν αντιδραστήρα τύπου trickle bed. Το αέριο ανεβαίνει μέσα στη στήλη, το υγρό ανακυκλώνεται σε μεγάλη επιφάνεια, και το συγκρατεί την κοινότητα στη θέση της ώστε να μπορεί να λειτουργεί σταθερά.

Ο φλοιός της Γης διαλύεται στα ανοιχτά του Βορειοδυτικού Ειρηνικού – Επιστήμονες κατέγραψαν πώς «πεθαίνουν» οι τεκτονικές πλάκες

Στον πυρήνα της διάταξης, είναι η βιομεθανοποίηση, μια μικροβιακή διεργασία που μετατρέπει το διοξείδιο του άνθρακα και το υδρογόνο σε μεθάνιο και νερό.

Οι «σταρ» αυτής της αντίδρασης είναι τα υδρογονοτροφικά μεθανογόνα, μια ομάδα αρχαίων μονοκύτταρων μικροοργανισμών (με δομή παρόμοια με εκείνη των βακτηρίων) που παράγουν μεθάνιο και οι οποίοι αξιοποιούν το υδρογόνο για να απεκδύσουν το οξυγόνου από το διοξείδιο του άνθρακα, αφήνοντας πίσω το μεθάνιο.

Επιστήμονες ανακάλυψαν μια νέα μορφή πάγου – «Δεν θα έπρεπε να υπάρχει»

Επικεφαλής της προσπάθειας, ήταν ο Δρ.Lu Feng απ’ το Νορβηγικό Ερευνητικό Ινστιτούτο Βιοοικονομίας (NIBIO). Η ομάδα αξιοποίησε την πολυετή εμπειρία της στην αναερόβια χώνευση, αλλά αυτή τη φορά την εστίασε σε έναν διαφορετικό σκοπό: μετατροπή αερίων ρευμάτων αντί για τη διάσπαση υγρών οργανικών αποβλήτων. Τα αποτελέσματά τους, δημοσιεύτηκαν στο Bioresource Technology.

Τα μικρόβια ζουν σε πλαστικούς φορείς μέσα σε έναν αντιδραστήρα διαβρεχόμενης κλίνης, δηλαδή τύπου «trickle bed». To αέριο απελευθερώνεται προς τα πάνω στη στήλη, το υγρό ανακυκλώνεται σε μια μεγάλη επιφάνεια και το βιοϋμένιο (βιοφίλμ) συγκρατεί την κοινότητα στη θέση της ώστε να μπορεί να λειτουργεί σταθερά.

Μετατρέποντας το υδρογόνο σε νερό

Το υδρογόνο είναι ελάχιστα διαλυτό στο νερό. Αυτό και μόνο το γεγονός αρκεί για να αναχαιτίσει όλη τη διεργασία, επειδή τα μικρόβια χρειάζονται διαλυμένο H2 για την ολοκλήρωση της χημικής διαδικασίας.

Οι στήλες γεμάτες με υλικό βοηθούν, δημιουργώντας περισσότερες διεπαφές όπου συναντώνται το αέριο και το υγρό. Οι μικρότερες διαδρομές διάχυσης και η συνεχής ανακυκλοφορία διατηρούν το φρέσκο υδρογόνο διαθέσιμο στο βιοφίλμ, ώστε τα μικρόβια να μην μένουν νηστικά.

Οι μηχανικοί προτιμούν τα συστήματα τύπου trickle bed για εξωγενή μεθανοποίηση επειδή μπορούν να επιτύχουν υψηλές συγκεντρώσεις μεθανίου και ισχυρούς ρυθμούς παραγωγής όταν έχουν σχεδιαστεί σωστά.

Βιοφίλμ, αντιδραστήρες και μεθάνιο

Ένα βιοφίλμ δεν είναι απλά μια τυχαία μεμβράνη. Πρόκειται για μια δομημένη μικροβιακή κοινότητα ενσωματωμένη σε μια αυτοδημιούργητη μήτρα που κρατά τα κύτταρα κοντά ώστε να μπορούν να μοιράζονται θρεπτικά συστατικά και να μεταφέρουν ενδιάμεσες ουσίες.

Στα αναερόβια συστήματα, τα βιοφίλμ βελτιώνουν τη διατήρηση των αργά αναπτυσσόμενων μικροοργανισμών και προσδίδουν ανθεκτικότητα σε αιφνίδιες διαταραχές, ένα μοτίβο που συνοψίζεται σε μια ανασκόπηση του 2024.

«Εισάγοντας συγκεκριμένα μικροοργανισμούς παραγωγής μεθανίου στους αντιδραστήρες, καταφέραμε να κατευθύνουμε τη διαδικασία προς μια πιο αποδοτική μετατροπή του CO2», εξήγησε ο Δρ. Feng. «Αυτό δείχνει ότι οι αντιδραστήρες με βιοφίλμ έχουν εξαιρετικές δυνατότητες, αλλά επίσης ότι απαιτείται προσεκτικός έλεγχος για να λειτουργούν άριστα σε βιομηχανική κλίμακα.»

Εξυπνότερες αποικίες μικροβίων

Όταν το υδρογόνο είναι άφθονο και το διοξείδιο του άνθρακα η πηγή άνθρακα, τα μεθαγόνα που χρησιμοποιούν υδρογόνο τείνουν να αναλαμβάνουν την πρωτοκαθεδρία, ενώ άλλες ομάδες τους υποστηρίζουν ανακυκλώνοντας θρεπτικά συστατικά και σταθεροποιώντας το pH. Τα πειράματα των Νορβηγών, εμπλούτισαν και διατήρησαν αυτούς τους «ειδικούς του υδρογόνου» στο εσωτερικό του αντιδραστήρα.

Οι φορείς τους έδωσαν μια «μόνιμη διεύθυνση», που βοηθά το σύστημα να επανεκκινεί ύστερα από παύσεις και να αντέχει σε σύντομες διαταραχές στη ροή του αερίου.

Οι κοινότητες που παραμένουν ενωμένες επίσης εξοικονομούν ενέργεια. Τα κύτταρα καταναλώνουν λιγότερη προσπάθεια για να βρουν τροφή, καθώς το βιοφίλμ φέρνει τα αντιδρώντα κοντά τους, και η μήτρα μπορεί να τα προστατεύει από αναστολείς που διαφορετικά θα επιβράδυναν τα ένζυμά τους.

Εξισορροπώντας το μίγμα αερίου

Ακόμη και ένας καλός αντιδραστήρας μπορεί να αντιμετωπίσει προβλήματα, αν το μίγμα αερίου δεν είναι σωστό. Όταν τα επίπεδα υδρογόνου είναι πολύ υψηλά, τα πτητικά λιπαρά οξέα μπορούν να συσσωρευτούν και να μειώσουν την απόδοση, ένα μοτίβο που έχει δείξει η προηγούμενη έρευνα.

Η σταθερή λειτουργία εξαρτάται από τη διατήρηση της αναλογίας υδρογόνου προς διοξείδιο του άνθρακα κοντά στις ανάγκες της κοινότητας.

Οι θερμοφιλικές θερμοκρασίες, η σταθερή ανακύκλωση του υγρού και η αποφυγή διαρροών βοηθούν τα μεθανογόνα να ολοκληρώσουν το έργο τους.

H ομάδα των Νορβηγών, ανέφερε πως το μεθάνιο ξεπέρασε 96% χωρίς επιπλέον βήματα καθαρισμού. Το επίπεδο αυτό είναι σημαντικό για τη συμβατότητα με μηχανές, καυστήρες και δίκτυα αερίου απαιτούν συγκεκριμένη ποιότητα.

Από τους εργαστηριακούς αντιδραστήρες στο μεθάνιο της ατμόσφαιρας

Η βιομεθανοποίηση τύπου trickle bed είναι κατάλληλη για συμπυκνωμένα αέρια απόβλητα από κλίβανους τσιμέντου, αναερόβιους χωνευτήρες και μονάδες επεξεργασίας λυμάτων.

Ρεύματα διοξειδίου του άνθρακα και περιστασιακά μονοξειδίου του άνθρακα, τα οποία διαφορετικά θα εκλύονταν στην ατμόσφαιρα, μπορούν να μετατραπούν σε καύσιμο σε μια συμπαγή εγκατάσταση (ή σε ένα περιορισμένο χώρο).

Επειδή οι αντιδραστήρες λειτουργούν σε μέτριες θερμοκρασίες και κοντά στην ατμοσφαιρική πίεση, το ενεργειακό κόστος είναι χαμηλότερο, από πολλά χημικά βήματα καθαρισμού ή διαχωρισμού. Το καύσιμο μπορεί να αποθηκευτεί για εβδομάδες ή μήνες και να διακινηθεί μέσω του δικτύου αερίου.

Υπάρχει επίσης και μια συστημική διάσταση. Η μετατροπή ηλεκτρισμού σε μεθάνιο συνδέει την ηλεκτρική ενέργεια με το αέριο, έτσι ώστε η πλεονάζουσα ηλεκτρική ενέργεια από τον άνεμο ή τον ήλιο, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή υδρογόνου. Στη συνέχεια, το υδρογόνο αυτό μετατρέπεται σε μεθάνιο που μπορεί να αποθηκευτεί, χρησιμοποιώντας το δεσμευμένο CO2.

Η μεταφορά μάζας παραμένει ο καθοριστικός παράγοντας για την απόδοση. Σχεδιασμοί που αυξάνουν την επιφάνεια επαφής, ρυθμίζουν το πάχος της υγρής μεμβράνης ή ενισχύουν τη ροή χωρίς σπατάλη ενέργειας μπορούν να αυξήσουν την παραγωγικότητα του μεθανίου.

Η παροχή θρεπτικών συστατικών δεν είναι δωρεάν. Στοιχεία ιχνοστοιχείων όπως το νικέλιο και το κοβάλτιο βρίσκονται στις ενεργές θέσεις των βασικών ενζύμων, οπότε οι αντιδραστήρες χρειάζονται μόνο όσα απαιτούνται για τη λειτουργία της «μηχανής», και τίποτα περισσότερο.

Η κλίμακα και η αξιοπιστία είναι η μακροπρόθεσμη πρόκληση. Η εργασία της ομάδας υποδεικνύει πρακτικά «παράθυρα λειτουργίας» για τις αναλογίες αερίων και τις θερμοκρασίες, ενώ η προσέγγιση μέσω του βιοφίλμ προσφέρει σταθερή λειτουργία του αντιδραστήρα, που μπορούν να εμπιστευτούν οι χειριστές.

Τα οφέλη της παραγωγής μεθανίου σε αντιδραστήρες

Η μετατροπή του CO2 σε μεθάνιο δεν δίνει το ελεύθερο για ρύπανση. Είναι ένας τρόπος ανακύκλωσης των αναπόφευκτων εκπομπών, ενώ εξοικονομείται χρόνος για μεγαλύτερες μειώσεις στη χρήση ορυκτών και για πιο έξυπνο σχεδιασμό διαδικασιών.

Οι περιοχές με αδύναμες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ή βαριά βιομηχανία θα μπορούσαν να επωφεληθούν πρώτες. Ο ίδιος εξοπλισμός μπορεί να συνδυαστεί με ηλεκτρολύτες, χωνευτήρες ή μονάδες που παράγουν συνθετικό αέριο από αέρια αποβλήτων ή καύση σκουπιδιών.

Η βασική επιστήμη είναι φορητή. Μια καλά ρυθμισμένη μικροβιακή κοινότητα σε βιοφίλμ, ένας ανθεκτικός αντιδραστήρας και απλή λογική ελέγχου μπορούν να εκπαιδευτούν σε ένα εύρος από ροές αερίων χωρίς εξωτικά υλικά ή πολύπλοκους καταλύτες.

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Δωρεά οργάνων: 15.000 νέοι δωρητές σε 10 μέρες – Αύξηση 42% στις εγγραφές μετά το μήνυμα του Υπουργείου Υγείας

6 τροφές πλούσιες σε ασβέστιο για δυνατά οστά και για να προλάβετε την οστεοπόρωση

ΟΔΔΗΧ: Σε νέα δημοπρασία έντοκων γραμματίων 6μηνης διάρκειας προχωρά το ελληνικό Δημόσιο – Τι ποσό θα αντληθεί

Μητρώο Αναπληρωτών και Ωρομισθίων Εκπαιδευτικών της ΔΥΠΑ: Από σήμερα η υποβολή αιτήσεων – Ποιους αφορά

Το iPad απέκτησε ξανά το τσιπ που χρειάζεται για να γίνει ο «αρχηγός» του Smart Home

Τεστ προσωπικότητας: Η πεταλούδα που θα επιλέξετε αποκαλύπτει τις κρυφές πλευρές του εαυτού σας
περισσότερα
11:01 , Παρασκευή 17 Οκτωβρίου 2025

Οι επιστήμονες ανακάλυψαν ένα κρυφό «κουμπί επαναφοράς» για τις περιστροφές

Ο κόσμος είναι γεμάτος από περιστρεφόμενα αντικείμενα: Γυροσκόπια, μαγνητικές ροπές spin και π...
08:08 , Παρασκευή 17 Οκτωβρίου 2025

Ανακαλύφθηκαν αμπελώνες ελληνικής αποικίας κατά τη διάρκεια έργων ανάπλασης

Στην καρδιά του τεράστιου 15ου διαμερίσματος της Μασσαλίας, μια ομάδα αρχαιολόγων του εθνικού ...
23:20 , Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2025

Ανάλυση απανθρακωμένων παπύρων αποκαλύπτει για πρώτη φορά λεπτομέρειες για τη ζωή αρχαίου Έλληνα φιλοσόφου

Η πρωτοποριακή εφαρμογή μιας προηγμένης τεχνικής ενεργής θερμογραφίας στους απανθρακωμένους Πα...
15:00 , Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2025

Γεωλόγοι ανακάλυψαν για πρώτη φορά ίχνη της «Πρωτο-Γης» ηλικίας 4,5 δισ. ετών – Τα ευρήματα που θα μπορούσαν να ξαναγράψουν την ιστορία της προέλευσης του πλανήτη μας

Στα έγκατα της γης, κρυμμένα μέσα σε μερικά από τα παλαιότερα και πιο βαθιά πετρώματα του πλαν...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης