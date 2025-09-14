Στρώσιμο κρεβατιού: Ειδικός εξηγεί τι πρέπει να κάνετε κάθε πρωί για να αποφύγετε τα ακάρεα και τα βακτήρια

Ενώ πολλοί πιστεύουν ότι το στρώσιμο του κρεβατιού αμέσως μετά το πρωινό ξύπνημα βοηθάει στην οργάνωση του χώρου και έχει θετική επίδραση στην ψυχική υγεία, μία ειδικός καθαρισμού προτείνει κάτι διαφορετικό.

Γιατί δεν πρέπει να στρώνετε το κρεβάτι σας μόλις ξυπνήσετε το πρωί

Σύμφωνα με την Carolyn Forte, διευθύντρια του Εργαστηρίου Οικιακής Φροντίδας και Καθαρισμού του Ινστιτούτου Good Housekeeping, το να αφήνετε το κρεβάτι σας άστρωτο για λίγη ώρα είναι η πιο σωστή πρακτική.

Ο λόγος; Η πλειονότητα των ανθρώπων ιδρώνει κατά τη διάρκεια της νύχτας, με αποτέλεσμα να συσσωρεύεται υγρασία στα σεντόνια και τα μαξιλάρια. Τα ακάρεα της σκόνης και τα βακτήρια αναπτύσσονται σε ζεστές και υγρές συνθήκες, γι’ αυτό είναι σημαντικό να αφήνετε τα κλινοσκεπάσματα να αεριστούν και να στεγνώσουν.

«Αν ιδρώνετε τη νύχτα, υπάρχει υγρασία και τα κλινοσκεπάσματα ζεσταίνονται από τη θερμότητα του σώματός σας. Πρέπει να τους δώσετε την ευκαιρία να στεγνώσουν και να κρυώσουν πριν στρώσετε το κρεβάτι», εξηγεί η Forte.

Τι να κάνετε πριν στρώσετε το κρεβάτι

Αφήστε το κρεβάτι για 30-60 λεπτά : Τραβήξτε λίγο τα σκεπάσματα προς τα κάτω και αφήστε τα μαξιλάρια να αεριστούν. Αυτός ο χρόνος είναι αρκετός για να αεριστούν σωστά τα κλινοσκεπάσματα.

: Τραβήξτε λίγο τα σκεπάσματα προς τα κάτω και αφήστε τα μαξιλάρια να αεριστούν. Αυτός ο χρόνος είναι αρκετός για να αεριστούν σωστά τα κλινοσκεπάσματα. Εκμεταλλευτείτε αυτό το χρονικό διάστημα για να πιείτε τον καφέ σας ή να φάτε το πρωινό σας γεύμα .

. Μπορείτε πάντα να ελέγξετε αν τα σεντόνια σας είναι στεγνά πριν στρώσετε το κρεβάτι.

Συμβουλές για σωστή καθαριότητα του στρώματος

Ανεξάρτητα από το πώς στρώνετε το κρεβάτι σας, η Forte τονίζει τη σημασία του τακτικού καθαρισμού του στρώματος.

Σκούπισμα με ηλεκτρική σκούπα: Απομακρύνετε τη σκόνη και τα αλλεργιογόνα.

Καθαρισμός με ατμό: Σκοτώνει τα ακάρεα της σκόνης.

Καθαρισμός λεκέδων: Αντιμετωπίστε άμεσα τυχόν λεκέδες.

Ενώ το καθημερινό στρώσιμο του κρεβατιού είναι σημαντικό για την οργάνωση της κρεβατοκάμαρας, εξίσου σημαντικό είναι να φροντίζετε για την υγιεινή του χώρου που κοιμάστε.