Ύπνος: Ειδικός εξηγεί πώς πρέπει να τοποθετήσετε το κρεβάτι σας στο υπνοδωμάτιο για να κοιμάστε καλά

Η σωστή τοποθέτηση του κρεβατιού δεν είναι απλώς θέμα διακόσμησης, αλλά επηρεάζει άμεσα την ποιότητα του ύπνου και τη συνολική μας ευεξία. Σύμφωνα με ειδικό εσωτερικής διακόσμησης, η στρατηγική τοποθέτηση του κρεβατιού μπορεί να μεταμορφώσει το υπνοδωμάτιο σε ένα καταφύγιο ηρεμίας και χαλάρωσης.

Μάθετε τους βασικούς κανόνες για να δημιουργήσετε το ιδανικό περιβάλλον ύπνου, ώστε να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε πιο ξεκούραστοι.

Εσωτερική διακόσμηση: Η ιδανική θέση για το κρεβάτι ώστε να εξασφαλίσετε έναν ποιοτικό ύπνο

Η τοποθέτηση του κρεβατιού είναι μια από τις πιο σημαντικές αποφάσεις κατά τον σχεδιασμό ενός υπνοδωματίου, καθώς επηρεάζει άμεσα την ποιότητα του ύπνου.

Η ειδικός εσωτερικής διακόσμησης, Zoe Warren, δίνει τις συμβουλές της εξηγώντας τον τρόπο με τον οποίο η στρατηγική τοποθέτηση του κρεβατιού μπορεί να δημιουργήσει ένα ήρεμο περιβάλλον που προάγει τη χαλάρωση.

Σύμφωνα με την ειδικό, πρέπει να προσέξετε τα εξής κατά την τοποθέτηση του κρεβατιού στο υπνοδωμάτιο:

Επιλέξτε τη θέση «ελέγχου»

Τοποθετήστε το κεφαλάρι του κρεβατιού σε έναν συμπαγή τοίχο

Κεντράρετε το κρεβάτι για αρμονία

Αφήστε το σχήμα του δωματίου να σας καθοδηγήσει

Υιοθετήστε διατάξεις εκτός κέντρου (όταν πρέπει)

Το κεφαλάρι δεν είναι μόνο διακοσμητικό

Επιλέξτε τη θέση «ελέγχου»

Μια βασική αρχή του Φενγκ Σούι είναι η τοποθέτηση του κρεβατιού στη λεγόμενη «θέση ελέγχου». Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να βλέπετε την πόρτα του δωματίου από το κρεβάτι, χωρίς όμως να είστε σε ευθεία γραμμή με αυτήν.

Γιατί; Η δυνατότητα να βλέπετε την είσοδο βοηθά τον εγκέφαλό σας να χαλαρώσει, καθώς νιώθετε ασφαλείς και έχετε τον έλεγχο του χώρου. «Η θέαση της πόρτας δίνει μια υποσυνείδητη αίσθηση ελέγχου. Αν όμως το κρεβάτι είναι ακριβώς απέναντι από την πόρτα, η ενέργεια (Qi) ρέει πολύ έντονα, κάτι που μπορεί να διαταράξει τον ύπνο σας», εξηγεί η Zoe Warren.

Τοποθετήστε το κεφαλάρι του κρεβατιού σε έναν συμπαγή τοίχο

Για μια αίσθηση γείωσης και στήριξης, τοποθετήστε το κρεβάτι έτσι ώστε το κεφαλάρι να ακουμπά σε έναν συμπαγή τοίχο. Αυτό προσφέρει ψυχολογική σταθερότητα και μια βαθύτερη αίσθηση ασφάλειας. Ωστόσο, είναι σημαντικό το κρεβάτι να μην είναι κολλημένο σε πολλές πλευρές του τοίχου, καθώς η ελεύθερη ροή της ενέργειας και η ευκολία πρόσβασης είναι απαραίτητες.

Επίσης, αποφύγετε να ακουμπάτε το κεφαλάρι σε τοίχους με σωληνώσεις ύδρευσης ή θέρμανσης, καθώς ο θόρυβος ή οι δονήσεις μπορεί να επηρεάσουν την ποιότητα του ύπνου σας.

Κεντράρετε το κρεβάτι για αρμονία

Το κεντράρισμα του κρεβατιού σε έναν μακρύ τοίχο χωρίς παράθυρα ή πόρτες είναι μια κλασική επιλογή που προσδίδει συμμετρία και ηρεμία στο δωμάτιο. Η Zoe προτείνει να τοποθετήσετε κομοδίνα και στις δύο πλευρές για λειτουργικότητα και ισορροπία. Αυτή η διάταξη δημιουργεί ένα οπτικά ευχάριστο κεντρικό σημείο και αφήνει χώρο για έργα τέχνης πάνω από το κρεβάτι.

«Η συμμετρία όχι μόνο είναι όμορφη, αλλά δημιουργεί και έναν ρυθμό στο δωμάτιο», αναφέρει η ειδικός. «Βοηθά στην προώθηση μιας αίσθησης αρμονίας, η οποία είναι απαραίτητη για ένα ξεκούραστο περιβάλλον».

Αφήστε το σχήμα του δωματίου να σας καθοδηγήσει

Σε ένα τετράγωνο δωμάτιο, το κεντράρισμα του κρεβατιού είναι ιδανικό. Σε ορθογώνια δωμάτια, τοποθετήστε το κατά μήκος του μεγαλύτερου τοίχου για να μην φαίνεται στενόχωρο. Βεβαιωθείτε ότι δεν εμποδίζετε τις διαδρομές ή τις πόρτες, καθώς αυτό επηρεάζει τόσο τη ροή της ενέργειας όσο και την πρακτική χρηστικότητα.

Για μικρότερα δωμάτια, χρησιμοποιήστε τον μακρύτερο τοίχο για να ελευθερώσετε χώρο. Σε μεγαλύτερα δωμάτια, έχετε περισσότερη ευελιξία – μπορείτε να επιλέξετε κεντρική τοποθέτηση ή να το βάλετε σε έναν τοίχο-έμφαση.

Υιοθετήστε διατάξεις εκτός κέντρου (όταν πρέπει)

Εάν το δωμάτιό σας έχει δομικούς περιορισμούς – όπως αδέξια τοποθέτηση παραθύρων ή εντοιχισμένες ντουλάπες – μην αγχώνεστε. Σύμφωνα με τη Ζωή, η τοποθέτηση εκτός κέντρου μπορεί να εξακολουθεί να είναι ισορροπημένη αν τοποθετήσετε τα γύρω έπιπλα έξυπνα. Ένα μεγάλο κομοδίνο ή ένα έργο τέχνης μπορεί να βοηθήσει στην οπτική εξισορρόπηση του δωματίου.

Το κεφαλάρι δεν είναι μόνο διακοσμητικό

Τα κεφαλάρια δεν είναι μόνο διακοσμητικά στοιχεία. Το Φενγκ Σούι τα θεωρεί σύμβολο σταθερότητας και ασφάλειας. Επιπλέον, πλαισιώνουν όμορφα το κρεβάτι και δίνουν υπόσταση στον χώρο. Επιλέξτε ένα στυλ που ταιριάζει με την υπόλοιπη διακόσμηση, είτε είναι ένα μαλακό, υφασμάτινο, είτε ένα τολμηρό και εντυπωσιακό σχέδιο.

Κοινά λάθη που πρέπει να αποφύγετε

Η Zoe επισημαίνει μερικά λάθη στην τοποθέτηση του κρεβατιού, που μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά την ποιότητα του ύπνου σας: