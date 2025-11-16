Ξύλινες επιφάνειες κοπής: Η απλή μέθοδος απολύμανσης με 2 φυσικά υλικά για να απαλλαγείτε από τα βακτήρια

Οι ξύλινες επιφάνειες κοπής αποτελούν απαραίτητο εργαλείο για την προετοιμασία του φαγητού στην κουζίνα. Όμως, απαιτούν διαφορετικό καθαρισμό σε σχέση με τις πλαστικές. Δύο κοινά υλικά που έχετε ήδη στην κουζίνα σας μπορούν να εξαλείψουν τα βακτήρια και τις οσμές σε δευτερόλεπτα.

Πώς να απολυμάνετε εύκολα τις ξύλινες επιφάνειες κοπής

Πολλοί σεφ προτιμούν το ξύλο από το πλαστικό, καθώς οι πλαστικές επιφάνειες φθείρονται γρήγορα και μπορούν να αφήσουν μικροσκοπικά σωματίδια στο φαγητό. Ωστόσο, το ξύλο έχει ένα μειονέκτημα: δεν πλένεται στο πλυντήριο πιάτων και κινδυνεύει από μούχλα αν εκτεθεί σε υπερβολική υγρασία.

Ο Chef Zealand, σε βίντεο στο Instagram, μοιράστηκε μια φυσική και αποτελεσματική μέθοδο καθαρισμού για τις ξύλινες επιφάνειες κοπής με τη χρήση δύο φυσικών υλικών, χωρίς τον κίνδυνο ανάπτυξης μούχλας. Για να απολυμάνετε τις σανίδες κοπής θα χρειαστείτε μόνο αλάτι και λεμόνι. Στο βίντεο, ο λάτρης του φαγητού ακολουθεί τα εξής βήματα:

Ξεκινάει πασπαλίζοντας γενναιόδωρα την επιφάνεια με χοντρό αλάτι. Το αλάτι λειτουργεί ως απολεπιστικός παράγοντας που απομακρύνει τη βρωμιά, αλλά έχει και απολυμαντικές ιδιότητες. Στη συνέχεια, χρησιμοποιεί μισό λεμόνι για να στύψει τον χυμό πάνω στο αλάτι και να τρίψει το μείγμα στο ξύλο. Ο χυμός λεμονιού βοηθά στην εξουδετέρωση των δυσάρεστων οσμών και στην αφαίρεση των λεκέδων. Αφού τρίψει για λίγα λεπτά, ξεβγάζει με ζεστό, σαπουνόνερο.

Συμβουλές σωστής συντήρησης των ξύλινων επιφανειών

Για να διατηρηθεί η ξύλινη επιφάνεια σε άριστη κατάσταση, ο Zealand συνιστά το λάδωμα (oil conditioning).

Σημαντική συμβουλή: Χρησιμοποιήστε ορυκτέλαιο ποιότητας τροφίμων (food-grade mineral oil) και όχι μαγειρικό λάδι (όπως ελαιόλαδο), καθώς τα μαγειρικά έλαια μπορούν να ταγγίσουν και να καταστρέψουν την επιφάνεια κοπής.

Αφού λαδωθεί, αφήνουμε την επιφάνεια όρθια όλη τη νύχτα, ώστε το λάδι να διεισδύσει στο ξύλο και να στεγνώσει πλήρως.

Καθημερινός καθαρισμός:

Αφαιρέστε υπολείμματα τροφών. Τρίψτε με ζεστό νερό και λίγο ήπιο απορρυπαντικό πιάτων. Ξεπλύνετε σχολαστικά με ζεστό νερό. Στεγνώστε με καθαρή πετσέτα και αφήστε την επιφάνεια όρθια για να στεγνώσει τελείως στον αέρα.

Βαθύς καθαρισμός και απολύμανση (σε εβδομαδιαία βάση):

Πασπαλίστε χοντρό αλάτι ή μαγειρική σόδα. Τρίψτε με μισό λεμόνι, πιέζοντας ελαφρά. Ξεπλύνετε με ζεστό νερό και στεγνώστε.

Extra tips για προστασία

Ποτέ μην μουλιάζετε την ξύλινη επιφάνεια στο νερό ή μην τη βάζετε στο πλυντήριο πιάτων (κίνδυνος σκεβρώματος/ραγίσματος).

Τρίψτε περιοδικά ορυκτέλαιο για να αποτρέψετε την ξήρανση και το ράγισμα του ξύλου.