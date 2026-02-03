Κώστας Σόμμερ: Παραμένει στο νοσοκομείο με πνευμονία – Τι αποκάλυψε η σύζυγός του

Στο νοσοκομείο βρίσκεται τις τελευταίες ημέρες ο Κώστας Σόμμερ, γεγονός που ο ίδιος γνωστοποίησε μέσα από ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

Η σύζυγός του, Βαλεντίνη Παπαδάκη, μίλησε τηλεφωνικά στην εκπομπή Happy Day, δίνοντας περισσότερες πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας του.

Όπως αποκάλυψε, ο Κώστας Σόμμερ θα παραμείνει στο νοσοκομείο για λίγες ημέρες ακόμη, προκειμένου οι γιατροί να είναι βέβαιοι ότι όλα εξελίσσονται ομαλά.

«Τα παιδιά ήταν άρρωστα την προηγούμενη εβδομάδα και φαίνεται πως τον κόλλησαν κάτι. Δεν μπορεί να συμφιλιωθεί με την ιδέα ότι μεγαλώνει, μου έλεγε ότι δεν είναι καλά, είχε λίγο βήχα και το παράτησε. Κάνει και λίγο drama όταν αρρωσταίνει, το έχω βάρος στη συνείδησή μου που δεν τον πίστεψα από την αρχή».

Στη συνέχεια, η σύζυγός του αποκάλυψε τι συνέβη όταν επισκέφθηκαν τον γιατρό και ποια είναι η επόμενη μέρα. «Πήγε στον γιατρό, του είπε “μπαίνεις όπως είσαι μέσα”, το οξυγόνο του είναι λίγο χαμηλό. Θα μείνει κάποιες μέρες ακόμα στο νοσοκομείο, θα μείνει και 10 μέρες σίγουρα στο σπίτι. Καλά είναι και η ψυχολογία του, είναι ελεγχόμενο πια. Ευτυχώς που πήγαμε εκείνη την ημέρα, το προλάβαμε στο τσακ».