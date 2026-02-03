Κώστας Σόμμερ: Παραμένει στο νοσοκομείο με πνευμονία – Τι αποκάλυψε η σύζυγός του

  • Ο Κώστας Σόμμερ παραμένει στο νοσοκομείο με πνευμονία, όπως γνωστοποίησε ο ίδιος μέσω Instagram.
  • Η σύζυγός του, Βαλεντίνη Παπαδάκη, αποκάλυψε πως ο ηθοποιός θα παραμείνει στο νοσοκομείο για λίγες ημέρες ακόμη, καθώς το οξυγόνο του είναι λίγο χαμηλό.
  • Σύμφωνα με την ίδια, ο ηθοποιός κόλλησε κάτι από τα παιδιά του, ενώ μετά το εξιτήριο θα παραμείνει 10 μέρες σίγουρα στο σπίτι.
Enikos Newsroom

Κώστας Σόμμερ

Στο νοσοκομείο βρίσκεται τις τελευταίες ημέρες ο Κώστας Σόμμερ, γεγονός που ο ίδιος γνωστοποίησε μέσα από ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

Η σύζυγός του, Βαλεντίνη Παπαδάκη, μίλησε τηλεφωνικά στην εκπομπή Happy Day, δίνοντας περισσότερες πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας του.

Όπως αποκάλυψε, ο Κώστας Σόμμερ θα παραμείνει στο νοσοκομείο για λίγες ημέρες ακόμη, προκειμένου οι γιατροί να είναι βέβαιοι ότι όλα εξελίσσονται ομαλά.

«Τα παιδιά ήταν άρρωστα την προηγούμενη εβδομάδα και φαίνεται πως τον κόλλησαν κάτι. Δεν μπορεί να συμφιλιωθεί με την ιδέα ότι μεγαλώνει, μου έλεγε ότι δεν είναι καλά, είχε λίγο βήχα και το παράτησε. Κάνει και λίγο drama όταν αρρωσταίνει, το έχω βάρος στη συνείδησή μου που δεν τον πίστεψα από την αρχή».

Στη συνέχεια, η σύζυγός του αποκάλυψε τι συνέβη όταν επισκέφθηκαν τον γιατρό και ποια είναι η επόμενη μέρα. «Πήγε στον γιατρό, του είπε “μπαίνεις όπως είσαι μέσα”, το οξυγόνο του είναι λίγο χαμηλό. Θα μείνει κάποιες μέρες ακόμα στο νοσοκομείο, θα μείνει και 10 μέρες σίγουρα στο σπίτι. Καλά είναι και η ψυχολογία του, είναι ελεγχόμενο πια. Ευτυχώς που πήγαμε εκείνη την ημέρα, το προλάβαμε στο τσακ».

 

07:59 , Τρίτη 03 Φεβρουαρίου 2026

Αθηνά Οικονομάκου – Μπρούνο Τσερέλα: Στον… πυρετό του γάμου

Πληθαίνουν τα δημοσιεύματα που θέλουν την Αθηνά Οικονομάκου να ετοιμάζεται για γάμο. Παρότι η ...
07:50 , Τρίτη 03 Φεβρουαρίου 2026

Δημήτρης Αλεξάνδρου: Αποκάλυψε τι του είπε ο γιος του και τον έκανε να ξεσπάσει σε κλάματα – «Με πήραν τα ζουμιά»

Μια συγκινητική ανάρτηση έκανε ο Δημήτρης Αλεξάνδρου στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagr...
03:37 , Τρίτη 03 Φεβρουαρίου 2026

Ευρυδίκη Βαλαβάνη: Χωρίς μακιγιάζ, σε τρυφερά στιγμιότυπα με τον γιο της και… «ζηλεύοντας» το γατάκι της

Χωρίς μακιγιάζ και με άνετη εμφάνιση, η Ευρυδίκη Βαλαβάνη επέλεξε να δείξει μια πιο αυθεντική ...
16:45 , Δευτέρα 02 Φεβρουαρίου 2026

Στο νοσοκομείο ο Κώστας Σόμμερ – «Προσέξτε την υγεία σας»

Δύσκολες στιγμές για τον Κώστα Σόμμερ, ο οποίος νοσηλεύεται σε ιδιωτικό νοσοκομείο, όπως γνωστ...
