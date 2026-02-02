Στο νοσοκομείο ο Κώστας Σόμμερ – «Προσέξτε την υγεία σας»

Σήφης Γαρυφαλάκης

lifestyle

Κώστας Σόμμερ

Δύσκολες στιγμές για τον Κώστα Σόμμερ, ο οποίος νοσηλεύεται σε ιδιωτικό νοσοκομείο, όπως γνωστοποίησε σήμερα ο ίδιος με ανάρτηση που έκανε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

Συγκεκριμένα, ο γνωστός ηθοποιός ανάρτησε μια φωτογραφία από το δωμάτιο του νοσοκομείου, χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για τους λόγους της νοσηλείας του.

«Φιλοξενούμαι εδώ και κάποιες μέρες στο νοσοκομείο, από ό,τι μου λένε θα κάτσουμε λίγες μέρες ακόμα. Ευχαριστώ για τη φροντίδα, ευτυχώς είμαι σε εξαιρετικά χέρια. Προσέξτε την υγεία σας» έγραψε ο Κώστας Σόμμερ.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

5,2 εκατομμύρια Έλληνες έχουν κάνει προληπτικές εξετάσεις – Νέο πρόγραμμα «Προλαμβάνω» για τη νεφρική υγεία

Ξαναπαίρνουμε το βάρος μετά τη διαλειμματική νηστεία; Τι αποκαλύπτει ειδικός του Harvard

ΑΑΔΕ – Προσοχή απάτη: Μην ανοίξετε αυτά τα sms – Τι γράφουν τα παραπλανητικά μηνύματα

Λογαριασμοί ρεύματος Φεβρουαρίου 2026: Ανακοινώθηκαν τα πράσινα τιμολόγια – Δείτε αναλυτικά τις χρεώσεις ανά πάροχο

Ευπάθεια στο moltbook ai αποκαλύπτει email, tokens σύνδεσης και api keys

Αυτός είναι ο ρόλος της μικρής τρύπας στους νυχοκόπτες – «Είμαι ο μόνος που δεν το ήξερε;»»
περισσότερα
06:48 , Δευτέρα 02 Φεβρουαρίου 2026

Αλεξάνδρα Τσόλκα: «Πιο συγκρατημένος είναι φέτος ο Λιάγκας» – Τι δήλωσε για «Καλημέρα Ελλάδα»

Για τα φετινά τηλεοπτικά πρόσωπα αλλά και τις κόντρες ανάμεσα στα πάνελ μίλησε η έμπειρη δημοσ...
02:16 , Δευτέρα 02 Φεβρουαρίου 2026

Ο make up artist Θάνος Βογιατζής θεωρεί «υπερβολικές» τις Ελληνίδες στο μακιγιάζ – Τι δήλωσε για Ναταλία Γερμανού και Μιμή Ντενίση

«Υπερβολικές λόγω ανασφάλειας» θεωρεί τις Ελληνίδες που συνεργάζεται στον χώρο του θεάματος ο ...
19:27 , Κυριακή 01 Φεβρουαρίου 2026

Ρία Ελληνίδου: Μου τη σπάει η ενασχόληση των ΜΜΕ με την προσωπική μου ζωή

Στο πλατό της εκπομπής της Ναταλίας Γερμανού, «Καλύτερα δε γίνεται» στον Alpha, βρέθηκε η Ρία ...
18:38 , Κυριακή 01 Φεβρουαρίου 2026

Eurovision 2026 – Ακύλας: Θέλω να κρατήσω την εμφάνιση στον ημιτελικό για έκπληξη – Θα είναι κάπως… όπως είμαι εγώ

Λίγο πριν διεκδικήσει την είσοδο στον εθνικό τελικό της Eurovision 2026, ο Ακύλας βρέθηκε στην...
MUST READ

Έλληνας πιλότος κάνει… θραύση στα social media με τις ατάκες του εν ώρα πτήσης – «Ούτε τα πουλάκια του ουρανού δεν προσγειώνονται έτσι»

Βίντεο: Οδηγός εκχιονιστικού πετάει επίτηδες χιόνι πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα

Οι ανθρώποι που περπατούν πάντα γρήγορα, ακόμα και όταν δεν βιάζoνται, διαθέτουν συνήθως 7 ξεχωριστά χαρακτηριστικά

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο όσοι έχουν τέλεια όραση μπορούν να εντοπίσουν τη 2η γάτα μέσα σε 13 δευτερόλεπτα