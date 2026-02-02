Στο νοσοκομείο ο Κώστας Σόμμερ – «Προσέξτε την υγεία σας»

Δύσκολες στιγμές για τον Κώστα Σόμμερ, ο οποίος νοσηλεύεται σε ιδιωτικό νοσοκομείο, όπως γνωστοποίησε σήμερα ο ίδιος με ανάρτηση που έκανε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

Συγκεκριμένα, ο γνωστός ηθοποιός ανάρτησε μια φωτογραφία από το δωμάτιο του νοσοκομείου, χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για τους λόγους της νοσηλείας του.

«Φιλοξενούμαι εδώ και κάποιες μέρες στο νοσοκομείο, από ό,τι μου λένε θα κάτσουμε λίγες μέρες ακόμα. Ευχαριστώ για τη φροντίδα, ευτυχώς είμαι σε εξαιρετικά χέρια. Προσέξτε την υγεία σας» έγραψε ο Κώστας Σόμμερ.